Portsmouth pressade inför prestigefullt sydkustderby

Förväntningarna inför säsongen var väldigt höga och humöret var på topp. Portsmouth hade slutat fyra i League One förra säsongen, men förlorade mot Sunderland i playoff-semifinalen, och där fanns stora förhoppningar om att Portsmouth den här säsongen skulle ta klivet upp i EFL Championship. Portsmouth sålde fler säsongsbiljetter inför den här säsongen än vad de gjort någon gång tidigare.

Åtta veckor in på säsongen börjar därmed många kräva pengarna tillbaka. Portsmouth har inlett säsongen dramatiskt dåligt. Om än i en haltande tabell, där Portsmouth bara har spelat sju matcher, två matcher färre än de flesta övriga lag, så har de hittills bara vunnit en enda match, och med sex poäng totalt ligger de endast en enda placering ovanför nedflyttningsstrecket.

Det är en säsongsinledning som sätter tvärt punkt för en i övrigt positiv utveckling egentligen ända sedan Portsmouth först blev supporterägt, efter alla deras existentiella besvär, och därefter uppköpta av Michael Eisner och Tornante. Portsmouth vann League Two säsongen 2016-17, och säsongerna därefter har de slutat först på åttonde plats och alltså förra säsongen på fjärde plats.

Vilket sätter en rätt rejäl press på Kenny Jackett, Portsmouths manager sedan sommaren 2017 och under de båda säsongerna i League One, likaså Eisners första och hittills enda anställning på posten. Det har muttrats och mumlats under flera veckor, och i helgen mot Wycombe så började det ropas och skanderas högljutt från Portsmouths supportrar om Jacketts avgång eller, kanske ännu hellre för dem, sparkning.

Vilket möjligen kan låta en smula otacksamt efter två trots allt rätt bra säsonger för Portsmouth i League One. Men det sker mot bakgrund av att det var Paul Cook som stod för den senaste riktigt stora framgången för Portsmouth när de vann League Two. Cook värvades därefter av Wigan och in kom då istället Kenny Jackett till vad många redan då uppfattade som ett av Cook dukat bord.

Dessutom lider Kenny Jackett av lite samma sak som många före honom, att hans sätt att spela fotboll knappast fyller någons hjärta med värme, och att det är en typ av fotboll som är helt beroende av positiva resultat för att accepteras av supportrarna. Vilket brukar betyda att så fort dessa resultat börjar avta eller utebli så saknar man som manager all form av goodwill bland supportrarna.

Relationen till Paul Cook var kärleksfull och personlig. Relationen till Kenny Jackett var däremot pragmatisk. Ungefär så kan nog skillnaden bäst och lättast beskrivas. Givet att såväl resultat som supporteropinion har börjat vända sig mot Jackett så måste man rimligtvis anta att det börjar gunga rejält under fötterna på honom, och att Portsmouths styrelse möjligen börjar fundera på ett managerbyte.

Kenny Jacketts försvarare pekar på dennes vinstprocent med Portsmouth, vilken är hög för att vara Portsmouthmanager. Ett pragmatiskt försvar av en pragmatisk manager. Men missvisande menar kritikerna, då vinstprocenten är boostad av flertalet cupvinster mot lag som inte ställt ut sina bästa lag, och av segrar i matcher där spelet egentligen aldrig riktigt motiverade att Portsmouth skulle vinna matchen.

Över tid så rör sig alla prestationer mot något slags medelvärde eller normalvärde, och det är vad man nu menar att Portsmouths resultat har gjort under Kenny Jackett. Han har heller inte tagit motgångarna på ett särskilt lugnt och sansat sätt, utan istället börja vrida och skruva på taktiska uppställning och spelare på olika för dem ovana positioner, på ett sätt som knappast inger förtroende vare sig hos spelare eller hos supportrar.

Mitt i allt detta dyker då ett stekhett derby upp på spelschemat. Portsmouth har inte mött Southampton sedan 2012 och när båda lagen lottades mot varandra i Ligacupens tredje omgång så fick det många att räta på ryggarna och börja putsa sina vapen. Ett tufft, hett, intensivt och väldigt prestigefullt derby som kan vara räddningen för Kenny Jackett eller den sista spiken i hans kista, beroende på vinst eller förlust.

Några andra alternativ finns ju inte, eftersom det är cup. Normalt hade en manager i Portsmouth haft viss förståelse för att de är ett League One-lag och Southampton är ett Premier League-lag, men Kenny Jackett har som sagt ingen goodwill. Portsmouth slog förra säsongen ut Norwich ur FA-cupen på Fratton Park, Portsmouth slog i förra omgången ut QPR på Fratton Park. Portsmouth förväntas kunna slå Southampton!

Möjligen är det en smula orealistiskt om man skulle se enbart till spelarmaterialet. Som sagt, League One är knappast Premier League. Men vi har sett märkligare saker hända i engelska cuper. Ett derby är alltid ett derby, och Fratton Park är en speciell arena på flera olika sätt. Det kommer inte vara någon trivsam vardagskväll den här gången, utan en elektrisk, kokande gryta av känslor, förhoppningar och förväntningar.

En gryta som redan har börjat vända sig mot och vältas över Kenny Jackett. Hur kommer kvällens sydkustderby påverkas av detta? Hur kommer kvällens sydkustderby i sin tur att påverka detta?

:::

LIGACUPENS TREDJE OMGÅNG:

Tisdag: Arsenal vs Nottingham Forest; Colchester vs Tottenham; Crawley Town vs Stoke; Luton Town vs Leicester; Portsmouth vs Southampton; Preston North End vs Man City; Sheffield Wednesday vs Everton; Watford vs Swansea.

Onsdag: Brighton vs Aston Villa; Burton Albion vs Bournemouth; Chelsea vs Grimsby Town; MK Dons vs Liverpool; Oxford United vs West Ham; Sheffield United vs Sunderland; Wolves vs Reading; Man Utd vs Rochdale.

Lottningen av den fjärde omgången sker på onsdag kväll.