EFL-hörnan (#9): West Brom smyger sig upp i tabelltoppen!

Fulham 2-0 Wigan; Stoke 2-3 Nottingham Forest; QPR 0-2 West Brom; Blackburn Rovers 1-2 Luton Town; Charlton 1-0 Leeds; Derby County 3-2 Birmingham; Huddersfield 1-1 Millwall; Hull City 2-2 Cardiff; Middlesbrough 1-4 Sheffield Wednesday; Preston North End 3-3 Bristol City, Swansea 1-1 Reading; samt (på söndag) Barnsley vs Brentford.

Nottingham Forest. Obesegrade sedan premiäromgången, fem vinster på sina sju senaste matcher, tre raka vinster för stunden, och efter att ha besegrat Stoke på bortaplan under fredagskvällen så gick Nottingham Forest åtminstone för stunden upp i serieledning. Det blev en tuff bortamatch mot Stoke, som förmodligen gjorde ett slags försök till last stand innan de måste ge upp på Nathan Jones, och Nottingham Forest hamnade också i underläge som de ändå lyckades vända under andra halvlek. En sen reducering för Stoke gjorde matchens sista minuter riktigt spännande.

Middlesbrough. Låt gå för att kritiken mot Middlesbrough med Tony Pulis som manager var att de var alldeles för defensiva och reaktiva i sitt spel. Men det betyder så klart inte att man bara kan sluta försvara sig för den sakens skull. Att vilja ha en mer offensiv balans i sin fotboll är en sak men det betyder inte att man därför kan ha ett helt oorganiserat försvarsspel, tvärtom blir det kanske ännu viktigare med organisation i försvarsspelet. En aspekt som för närvarande har gått förlorat för Middlesbrough som förlorade stort hemma mot Sheffield Wednesday och som ärligt talat hade kunnat förlora större.

Preston North End 3-3 Bristol City. Flera kandidater till omgångens match den här gången, exempelvis Stoke vs Nottingham Forest samt Derby County vs Birmingham, men värst av dem alla var nog Preston North End vs Bristol City, en intensivt bra match mellan två bra spelande lag. Tufft för Bristol City som inte bara gick upp i 2-0-ledning men även lyckades hämta sig efter 2-2 och även göra 3-2, innan Preston North End tog sig upp jämnsides ännu en gång. Båda lagen med chanser att vinna matchen i slutet.

Spelare: Tom Cairney, Fulham. Cairney fortsätter leverera imponerande prestationer för Fulham den här säsongen, en riktig poängspelare för Fulham från mittfältet, med flera vinnande och poänggivande mål den här säsongen, även nu mot Wigan.

Manager: Garry Monk, Sheffield Wednesday. Monk har fått en riktigt bra start med Sheffield Wednesday, med två vinster och sju poäng från sina tre första matcher. Att vinna borta mot Middlesbrough med 4-1 är självfallet ingen smal sak, och man kan tänka sig att det satt extra fint för förre Middlesbroughmanagern Monk.

Derby curse. Tungt besked under veckan när Tom Lawrence och Mason Bennett körde bil fulla och orsakade en olycka i vilken Richard Keogh skadade knäet allvarligt.

Cardiff. Efter att ha kvitterat två underlägen borta mot Hull City har Cardiff ändå inte vunnit en enda bortamatch ännu.

Leeds. Halvtung formsvacka för Leeds just nu som inte alls får det offensiva spelet att stämma för närvarande. De hade behövt en… Borja Bastón?

Nathan Jones. Hur länge ska Jones egentligen hänga kvar på jobbet i Stoke? Jag är förvånad att han fortfarande alls hänger. På flera sätt gav Stokes match mot Nottingham Forest lite intrycket av sista striden för Jones, men det har jag väl å andra sidan känt ett par gånger redan. Stoke har alltså två poäng efter nio omgångar, och har fortfarande inte vunnit en enda match. Bara Huddersfield har ett lika dåligt facit, och de har reda hunnit med att sparka sin manager och anställa en ny.