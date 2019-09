Hörnan (#7): Newcastle befinner sig i krisläge!

Manager: Brendan Rodgers. En lättsamt parodiserad manager stundtals inom engelsk fotboll för sitt ska vi säga något överentusiastiska sätt att uttrycka sig, men man kan inte förneka att han onekligen har gett Leicester ett rejält lyft. Infriar för närvarande även höga förväntningar på Leicester inför säsongen.

TRE TAKEAWAYS:

Misstag. Misstag kommer alltid förekomma inom fotbollen, även om just den sanningen lite för ofta undflyr studioexperter och internets baksätesförare. Men det är kanske sällan vi ser misstag av sådan omfattning och sådan dignitet på så kort tid som vi fick se den här omgången, där först Dean Henderson i Sheffield United och därefter Hugo Lloris för Tottenham fick för sig att mer eller mindre ge motståndarna mål till skänks. Delvis en produkt av att nya krav börjar ställas på målvakterna, även om Mauricio Pochettino talar i nattmössan när han menar att vi bör skylla Lloris misstag på honom.

Pulisic. Att vara alltför kritisk till nya värvningar alltför tidigt låter sig inte riktigt längre göras, men det är ändå en smula uppseendeväckande hur svårt Christian Pulisic har haft att slå sig in i Chelsea så här under säsongsinledningen, särskilt som han av uppenbara skäl var klubbens enda stora värvning i somras samt Eden Hazard lämnade. Vissa tar så klart saken med större ro, men man får nog säga att amerikanska kommentatorer och experter inte hör till dem. Grant Wahl närmast fräste av ilska när han menade att det var bisarrt att Pulisic inte skulle platsa i Chelsea när han för tre år sedan sköt Dortmund till Champions League-kvartsfinal. Kanske inte världens bästa argument ever.

Southampton. Tuff match borta mot Tottenham kan tyckas. Samtidigt får Southampton först en utvisad motståndare till skänks halvvägs in i första halvlek, därefter en kvittering till skänks innan halvtid. Aston Villa förlorade mot Arsenal förra helgen under liknande omständigheter, men Southampton borde vara bättre än så här. Väldigt frustrerande att se Southampton knappt skapa någonting på egen hand, även om det är en syn som är alltför välbekant de senaste åren. Ralph Hasenhüttl får inte riktigt spelet att stämma med Southampton, och nu verkar även spelarna börja tröttna på taktik och laguttagningar.

J.R.

Wolves. Man kan säga hur många gånger som helst att det har gått alldeles för kort tid av säsongen för att det ska vara något annat än tillfälligheter och att det ska vara meningsfullt för Wolves att behöva oroa sig. Men att inte vinna en enda av sina sex första matcher kommer ändå vara en besvärande situation. Alltså gick det knappast att överskatta betydelsen av matchen mot Watford, och än mindre betydelsen av vinsten mot Watford. Med den vinsten är Wolves förhoppningsvis inne i säsongen på allvar.

CLIFF BARNES

Newcastle. Ännu en match som Newcastle förlorar, ännu en match som Newcastle förlorar stort. Vad kanske värre är så ännu en match i vilken Newcastle över huvud taget inte ser ut att ha minsta lilla ledtråd om hur de ska spela. Steve Bruce pratar om att laget måste börja prestera offensivt men där finns inte en tanke på hur bollen ska spelas fram till anfallet. Miguel Almiron, lagets bäste centrala mittfältare, placeras på högerkanten där han är hopplöst ineffektiv. Och spiken i den psykologiska kistan är så klart att detta var något i stort sett alla förutsåg när det stod klart att Mike Ashley anställde Steve Bruce.

OMGÅNGENS MATCH:

Aston Villa 2-2 Burnley. En match där det egentligen aldrig slutade hända saker och där målchanserna avlöste varandra. Båda lagen har varsin frispark i målramen innan Aston Villa får ett mål mycket knappt bortdömt för offside. Erik Pieters hade en sämre dag för Burnley och från den kanten skapade Aston Villa många chanser. Två gånger tog Aston Villa ledningen och såg ut att ha vunnit matchen med sitt 2-1-mål i slutminuterna, bara för Chris Woods att kvittera bara någon minut senare.

OMGÅNGENS MÅL:

Andriy Yarmolenko, 1-0 vs Bournemouth. Inte en omgång som direkt innehöll särskilt många snygga mål, eller för den delen heller individuellt skickliga mål, alltså får jag den här gången fastna för ett kollektivt skickligt mål. Felipe Andersons precist avvägda krosspassning når fram till Sebastien Haller som suger fast bollen inne i straffområdet innan han lägger den tillbaka till Yarmolenko som böjer in bollen i bortre hörnet. Enkelt, effektivt och en anfallsvariant som West Ham helt klart har tränat på och en variant de uppenbart gärna använder sig av.

SVENSKKOLLEN:

Emil Krafth, Newcastle – (+). Ännu en rätt svag insats av Krafth på högerbacken, och man vet att det är illa när folk börjar mumla att de inte förstår hur Javier Manquillo kan vara fast på bänken.

SÄCKARACET:

Marco Silva, Everton. Behåller täten i det här säckaracet, förlusten mot Man City kanske inte ligger honom till last men den hjälper honom just ingenting heller. Däremot börjar han kanske få sällskap av Ralph Hasenhüttl i Southampton som utöver att prestera rätt svajiga resultat även börjar omges av rykten om att spelarna inte är helt förtjusta i hans metoder och laguttagningar.

BTW

I vad som måste vara Frank Lampards Chelseas största bakslag hittills, så tror Paul Merson att Frank Lampards Chelsea kommer dominera engelsk fotboll om två år.

Bernardo Silva menade helt säkert inget illa med sitt tweet om Benjamin Mendy, men en ursäkt snarare än undanflykter vore nog mer på sin plats.

Jürgen Klopps finurliga knep att spela en oregistrerad spelare kommer garanterat inte gå hem så att Liverpool slipper Ligacupen.

Bournemouths tränarstab anklagad av Manuel Pellegrini för att sätta press på domarna, i de lugnaste vatten simmar de fulaste fiskarna!