EFL-hörnan (#14): Preston North End tvåa efter jättevändning i derbyt

Sheffield Wednesday 0-0 Leeds; Birmingham 2-1 Luton Town; Huddersfield 2-1 Barnsley; Hull City 2-0 Derby County; Middlesbrough 0-0 Fulham; Millwall 2-0 Stoke; Nottingham Forest p-p Reading; Preston North End 3-2 Blackburn Rovers; West Brom 2-2 Charlton; samt (på söndag) Swansea vs Cardiff; Bristol City vs Wigan; och (på måndag) QPR vs Brentford.

KANON

Huddersfield. Att kalla det för en ren dundersuccé så här inledningsvis för Danny Cowley i Huddersfield är kanske en aning överdrivet, men det har onekligen varit en bra start för dem. Det blev två förluster från början, men därefter är Huddersfield obesegrade med tre vinster på sina sex senaste matcher. Dagens vinst mot Barnsley, i ett av dagens derbyn i Yorkshire, var mycket stabil och Huddersfield har lyft upp ur bottenträsket och det mesta tyder nog nu på att Huddersfield har tagit sig ur det för gott.

KALKON

Derby County. Är jag för hård nu? Ja, kanske är jag för hård, men det är också ett faktum att Derby County gick in till säsongen med ganska höga förväntningar, efter att ha tagit sig hela vägen till playoff-final förra säsongen, men att de har haft förtvivlat svårt att hitta något riktigt bra vinnarspår den här säsongen. Man kan inte säga att Phillip Cocu har haft en riktigt svag start med laget men det vore också helt fel att säga att Cocu har övertygat under säsongens första fjärdedel.

OMGÅNGENS MATCH:

Preston North End 3-2 Blackburn Rovers. Blackburn Rovers lyckades ge Preston North End två riktiga käftsmällar tidigt i första halvlek, något som kom att färga hela matchen. Det tog Preston en halvlek att hämta sig från chocken men i andra halvlek hade Preston lyckats samla sig och åstadkomma en fenomenal jakt på Blackburn Rovers. Och vilken jakt det blev. Preston vände och vann, och gav ännu ett besked på att de alls inte kan räknas bort från uppflyttningspratet.

OMGÅNGENS:

Spelare: Tom Barkhuizen, Preston North End. Något ojämn spelare denne Barkhuizen men när han är bra så är han oftast riktigt bra. Och i andra halvlek var Barkhuizen inte bara bra utan väldigt bra.

Manager: Alex Neil, Preston North End. Bara att lyfta på hatten när man ser ett lag kunna samla ihop sig från ett 0-2-underläge i halvtid och vända och vinna. Det kräver både taktik och psykologi att lyckas med det.

BTW

Derbyhelg. En massa derbymatcher den här helgen. Sheffield Wednesday och Leeds har redan spelat, Huddersfield och Barnsley likaså, Lancashirederby. Och så Walesderby på söndag och på måndag kväll derby i västra London mellan QPR och Brentford.

Inställt. Oklart för mig, om än av ren lathet, varför matchen mellan Nottingham Forest och Reading blev inställd under dagen.

Tajt. Varken Leeds eller West Brom lyckas vinna sina respektive matcher, och toppen fortsätter vara ofattbart tajt i EFL Championship.

SÄCKARACET:

Jonathan Woodgate, Middlesbrough. Inte ett enda avslut på mål för Middlesbrough trots att de under stora delar av matchen spelar med en man mer på planen, på hemmaplan, om än mot Fulham. Det är för tidigt att börja prata nedflyttning för Middlesbrough, men det är naturligtvis djupt problematiskt att det inte heller kan avfärdas. Något stämmer inte med Middlesbrough, och det är något som måste åtgärdas.