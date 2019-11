Man Utds supportersiffror adderar inte riktigt upp

Den europeiska fotbollen rullar vidare. Wolves har chansen att i praktiken säkra sitt avancemang till slutspel hemma på Molineux mot Slovan Bratislava. En vinst och de ligger fem poäng före just Slovan Bratislava med två omgångar kvar. Man Utd har chansen i praktiken även de säkra en plats i slutspelet på Old Trafford mot Partizan. En vinst och de ligger sex poäng före just Partizan med två omgångar kvar.

Mycket av uppmärksamheten riktas återigen mot Old Trafford där ett Man Utd spelar som i helgen fick de senaste veckornas begynnande optimism att förbytas i samma känsla av mediokritet i förlusten mot Bournemouth. En vinst mot Partizan i Europa League kommer naturligtvis inte kunna ändra på den känslan. Men frågan är bara vilka slutsatser som egentligen dras av den här känslan.

Baklänges eller bakvägen är det faktiskt möjligt att läsa ut lite av det utifrån en enkät bland supportrarna som MUST, Man Utds supportertrust, precis har genomfört. De har lyckats få över 5,000 supportrars svar på några frågor gällande klubben, som möjligen kan ses som en slags indikation på hur de egentligen ser på klubben i stort. Jag kunde hur som helst inte undgå att lägga märke till några lätt upseendeväckande saker.

Den första och mest flagranta saken är att 72% av alla svaranden anser sig ha i alla fall något förtroende för att där finns en klar och tydlig strategi för klubben. Vilket måste anses som en alldeles enastående hög siffra för en klubb som helt uppenbart har saknat all form av strategi de senaste fem-sex åren. Man undrar vilken apokalyptisk sörja som hade krävts av klubben för att dessa 72% skulle känna att en strategi faktiskt saknades.

Låt gå för att missnöjet blev betydligt högre när det gällde hur man såg på ägarna och på klubbledningen. 91% var missnöjda med hur klubben sköttes. Av detta läser vi alltså ut bakvägen att supportrarna verkar tänka att där finns en strategi som är formulerad utav Ole-Gunnar Solskjaer, men att den största risken är att ägarna och klubbledningen inte kommer låta denna strategi genomföras på ett bra sätt.

Vilket är ett rätt simpelt och kanske till och med farligt sätt att tänka. För det första finns det väl egentligen inte väldigt mycket som tyder på att Solskjaer har någon stor strategi eller att den i så fall vore särskilt bra. För det andra missar man komplexiteten i det läge klubben befinner sig i och ägnar sig istället åt att fördela skuld. Kort sagt så är Solskjaer good och Glazers bad. Men riktigt så enkelt är det ju inte.

En annan rätt fascinerande siffra är att över 70% av supportrarna är missnöjda med investeringarna i spelartruppen de senaste åren. Detta alltså i en klubb som har spenderat mer än någon annan klubb i världen under samma tidsperiod på spelarköp och på spelarlöner. Det brukar ju ofta pratas om att supportrar är bortskämda, men här pratar vi verkligen om next level shit i det avseendet.

Besläktad med den siffran är det faktum att färre än 40% av supportrarna tror att de nödvändiga förändringarna kommer finansieras av klubben. Återigen alltså i en klubb som har gjort till en konstform de senaste åren att slänga pengar på sina problem. Men detta är naturligtvis konsekvensen av den opinionsbildning runt Glazers som pågått under många år, och som valt att totalt bortse från all fakta och verklighet.

En annan kul siffra är att 86% är missnöjda eller mycket missnöjda med lagets prestation sedan 2013, det vill säga sedan Alex Ferguson slutade. Vilket alltså betyder att 14% av alla supportrar, vilket trots allt är ganska många, är om inte nöjda så i alla fall inte missnöjda med lagets prestation under dessa år. Vilket gör att man nästan lite nyfiket börjar undra vad för lyckopiller dessa 14% måste knapra på.

Den kvalitativa sidan av enkäten, där supportrar fick formulera sina största bekymmer om klubben, var mer balanserad. Där framkom teman som vi rimligtvis känner igen, som att klubben för närvarande drivs mer utifrån kommersiella prioriteringar utan något riktigt kunnande i fotbollsfrågor. Samt att fotbollsbeslut för närvarande planeras och fattas av personer utan någon faktisk fotbollskompetens.

Min misstro mot MUST och kanske mot supportrars sätt att tänka över huvud taget har jag väl knappast gjort någon hemlighet av. Resultaten från den här enkäten ger mig väl just inga som helst skäl att ändra min uppfattning i den frågan. Resultaten visar tydligt på den inkonsekvens och på den faktaresistens som alldeles för ofta präglar supportrars lätt manipulerade åsikter och uppfattningar.

Supporterenkäten är kanske intressant även utifrån det större perspektivet. För ryktena om att Saudiarabien ska vara på väg att köpa Man Utd från Glazers vägrar ge med sig och även där har det gjorts någon i och för sig mer spontan survey som visar att det var något som supportrarna minsann var positiva till. Vilket i och för sig inte borde förvåna någon, vi vet av erfarenhet att supportrar kan svälja allt som gör sitt lag framgångsrikt.

Själv har jag vid några tillfällen funderat på att göra en måndagslista på temat fem saker som skulle kunna få mig att sluta hålla på min klubb. Idén har varje gång fallit på att jag aldrig har lyckats komma på fem saker. Jag har i själva verket aldrig lyckats komma på mer än en enda realistisk sak. Nämligen att Man Utd, i mitt personliga fall det vill säga, skulle köpas av Saudiarabien eller en annan motsvarande nationalstat i samma syfte.

Inget silver i världen skulle få mig att tycka att det var en bra idé. Och allt silver som vanns under de förutsättningarna skulle ofrånkomligen alltid vara missfärgat och mindre värt baserat på vad man som klubb därmed har lånat ut sig till.