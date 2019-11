FA-cupens första omgång, så kul att vi spelar den igen!

Vad hände egentligen i FA-cupens första omgång som spelades förra helgen? Jo, några saker kan nämnas. Poplaget Dulwich Hamlet tog en jättetorsk hemma på Champion Hill mot Carlisle exempelvis. Port Vale slog ut MK Dons på bortaplan, vilket säkert gjorde en hel del rätt nöjda. Leyton Orient åkte på hemmatorsk mot Maldon & Tiptree och det är väl inte precis otänkbart att det var förlusten som var sista spiken i nyss anställde Carl Fletchers managerkista.

https://www.thefa.com/competitions/thefacup/results

Från och med första omgången i FA-cupen går klubbarna i League One och League Two in i turneringen. Alltså kan man nog säga att det är från och med den första omgången som det börjar bli på allvar i FA-cupen. Här börjar mindre klubbar kunna få riktigt stora, fina och lukrativa lottningar, samtidigt som man börjar kunna skymta den traditionstunga tredje omgången framför sig, och möjligheten till de riktigt stora lottningarna. Än så länge, eftersom de största klubbarna ännu inte är inne, är omspelen aktuella.

Och ett gäng sådana omspel har vi nu under veckan, närmare bestämt under tisdagen och onsdagen. Dessa omspel är det rent praktiska skälet varför så relativt många matcher under helgen var inställda, även om jag inte ens tänker försöka förstå logiken bakom det, då det rimligtvis bara knölar ihop spelschemat senare. Möjligen är det någon slags signal om hur betydelsefull FA-cupen faktiskt är för de deltagande klubbarna i det här stadiet, även om den smiter undan riksmedias uppmärksamhet.

https://www.thefa.com/competitions/thefacup/fixtures

Här finns uppenbarligen några godbitar och inte minst förtjänar kanske de TV-sända matcherna att nämnas specifikt. Kvällens match mellan Bromley och Bristol Rovers är en match mellan ett av topplagen i National League och ett etablerat League One-lag, en sådan här match som mycket väl kan sluta med en skräll utan att därför riktigt vara en skräll. Onsdagen bjuder på fler matcher i form av Darlington mot Walsall, samt inte minst Newport County mot Grimsby Town.

Ett axplock från tisdagens och onsdagens FA-cupmatcher:

Gillingham vs Sunderland. Phil Parkinson tog över efter Jack Ross för att få Sunderland att lyfta, men det har han så här långt misslyckats med. Att åka ur FA-cupen redan i den första omgången vore onekligen ännu ett misslyckande som skulle hängas runt hans nacke, och något säger mig att i så fall kommer det bli svårt för Parkinson att lyckas vända någonting den här säsongen. Viktig match för Sunderland detta.

Rochdale vs Wrexham. Varje gång man ser Wrexham i en FA-cup så hajar man liksom till som utav någon slags pavlovsk reflex. Wrexham har ju stått för en av den engelska fotbollens största cupchocker och naturligtvis väntar man sig alltid något liknande av dem igen, och lika naturligtvis så väntar man så klart förgäves. Wrexham kämpar i botten av National League och bör naturligtvis få det svårt borta mot League Ones Rochdale. Men det fina med FA-cupen är att man vet aldrig riktigt.

Burton Albion vs Salford City. Varför man skriver om Salford City är kanske på något sätt självförklarande, givet vilka gamla spelarnamn som är så nära kopplad till just den klubben. Lika givet borde det däremot vara att skriva om Burton Albion, delvis på grund av Nigel Clough som manager, delvis på grund av klubbens märkligt stora svenska supporterfölje. Det blir en kul match på Pirelli Stadium ikväll.

Bromley vs Bristol Rovers. Ett annat möte mellan National League och League One, men här känns det på förhand betydligt mer ovisst. Bromley ligger i toppen av National League, och spelar på hemmaplan. Mot detta ställs Bristol Rovers, som har blivit något utav en inventarie i mitten av League One sedan flera år tillbaka. Bromley är ett lag i medvind, vilket borde kunna väga tungt en sådan här kväll, samtidigt som Bristol Rovers är varför vi inte kan kalla Bristol City för enbart Bristol.

Lincoln City vs Ipswich Town. Man måste säga att den här cupmatchen såg betydligt mer saftig ut när lottningen faktiskt gjordes. Lincoln City låg då högre upp i tabellen i League One, men har sedan dess fallit nedåt i tabellen sedan Danny Cowley lämnat för Huddersfield i EFL Championship. Ipswich Town är laget som håller i taktpinnen i League One och som måste bära favoritskapet att vinna serien. Första matchen slutade oavgjord, kvällens match känns helt oviss.

Newport County vs Grimsby Town. Newport County har något utav en stolt tradition i det engelska cupspelet de senaste säsongerna och enbart i kraft av det måste de räknas som favoriter ikväll. Grimsby Town har helt nyligen sparkat Michael Jolley, som vi ju känner igen från tiden med AFC Eskilstuna, till synes för att denne har skällt och svurit ut några lokala journalister, vilket möjligen visar att pressen som manager inte är mindre bara för att det är League Two. Förvisso låter detta mest som ett svepskäl från Grimsbys ägare och ordförande. Svårt att se man faktiskt sparkar en manager för att denne sagt ”fucking” några gånger till en journalist.

I så fall misstänker jag att ytterst få managers i England skulle få behålla sina jobb.