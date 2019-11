Alla lottningar är inte längre dåliga lottningar för England

Vi har en hektisk fredagskväll framför oss. Dels så har vi ett Londonderby i EFL Championship mellan Fulham och QPR, två bittra rivaler, som båda nog gick in i den här säsongen med lite olika förväntningar på sig men som båda går in till den här matchen med poängmässigt hugg på playoff-platserna. Dels så ska sommarens EM-slutspel lottas, efter att de sista kvalmatcherna spelats under detta landslagsuppehåll.

Fast de sista kvalmatcherna har i själva verket inte alls spelats, utan så sent som i mars kommer de sista playoff-matcherna spelas, baserat på tidigare placeringar i Nations League. Fyra av platserna i EM-slutspelet är alltså ännu inte klara och kommer inte vara klara förrän om cirka fyra månader, eller tre månader innan EM startar. Dessutom finns en risk att hela EM-lottningen måste göras om i april.

Ja, ni hör. Hela detta EM-projekt är något utav en byråkratisk monstrositet skapad av UEFA och av Michel Platini av ytterst oklara skäl. Några menar att det är en följd av att EM har växt sig för stort och att UEFA till den här gången inte hittade något enskilt land villigt att arrangera kalaset. Andra menar att det är ett missriktat försök att sprida ut mästerskapet ”närmare folket”, fastän det bara ger mästerskapet en mer urvattnad känsla.

Hur som helst, ikväll ska EM 2020 lottas, och lottningen i sig är väl egentligen inte så värst mer komplicerad än vanligt. Där finns fyra seedningsgrupper med sex länder i varje, och från dessa seedningsgrupper ska EM:s sex grupper lottas. Från EM:s sex grupper går ettan, tvåan samt de fyra bästa treorna till EM-slutspel, som alltså precis som ett VM börjar med åttondelsfinaler. Precis som i EM för snart fyra år sedan.

Seedningsgrupperna är som följer:

Pot 1: Belgien, Italien, England, Tyskland, Spanien och Ukraina

Pot 2: Frankrike, Polen, Schweiz, Kroatien, Holland, Ryssland

Pot 3: Portugal, Turkiet, Danmark, Österrike, Sverige, Tjeckien

Pot 4: Wales, Finland, Playoff A, Playoff B, Playoff C, Playoff D

England gick genom EM-kvalet som en brutal slåttermaskin. Nu var det knappast något tuffare EM-kval att prata om, så det säger inte så mycket, även om Englands resultat och spel i största allmänhet betyder att England kanske ses som en av favoriterna inte bara av sig själva utan av de allra flesta bedömare. En sak att hålla koll på är att England kommer att hamna i Grupp D, för att därför få spela de flesta gruppmatcherna på Wembley.

Vilket i och för sig inte förändrar förutsättningarna för kvällens lottning på något avgörande sätt, vi vet egentligen inte mer om lottningens utfall därför. Lagen från pottorna två, tre och fyra ska fortfarande fritt fördelas ut på de sex grupperna. Enda återstående saken som kan ändra på det är om Skottland vinner sitt playoff, för i så fall kommer även de garanterat placeras i Grupp D.

Skottland och England hade självfallet varit en riktigt brutal lottning, något man onekligen hade sett fram emot. Wales har så klart gått till EM även de och även det vore ju en riktigt spännande match, en repris på matchen i förra EM, som England vann fastän Wales gick längre i EM till sist. Fler brittiska derbyn än ett enda kan det däremot inte bli i gruppspelet för England, även om alla brittiska lag fortfarande kan ta sig dit.

För några år sedan hade vi nog sagt att alla lottningar är dåliga lottningar för England, som hade för vana att göra bort sig i mästerskapen. Nu sägs det att England är bättre fastän vi egentligen inte vet om VM för två år sedan var början på en ny trend eller bara ett tillfälligt avbrott från den gamla trenden. Hur som helst måste man väl ändå säga att där finns bättre och sämre lottningar för England att få från de olika pottorna.

POT 2

England kan inte lottas mot varken Ryssland eller Holland, då de i egenskap av arrangörsländer är låsta till andra grupper. Vilket betyder att England bara kan lottas mot Frankrike, Polen, Schweiz eller Kroatien.

Drömlottning: Polen. Valet och kvalet med Schweiz här men jag tar Polen eftersom jag tycker att de redan i VM visade att laget är markant överskattat och alldeles för beroende endast av ryktet av en enda spelare, Robert Lewandowski. Inget ont om spelaren men precis som förut med Sverige och Zlatan Ibrahimovic så riskerar det ensidiga fokuset på enbart den spelaren bli till en svaghet för laget.

Mardrömslottning: Frankrike. England visade redan i EM att de ofta var numret för litet när de ställdes mot de riktigt tuffa nationerna, och det finns väl i mina ögon just nu ingen tuffare nation att möta än det lag som vann VM senast och var i final och kanske borde ha vunnit EM senast. Frankrike är ett formidabelt fotbollslag och ganska klart tuffast möjliga motstånd i den andra pottan.

POT 3

England kan inte lottas mot Danmark, då de i egenskap av arrangörsland är låst till annan grupp. Vilket betyder att England bara kan lottas mot Portugal, Turkiet, Österrike, Sverige eller Tjeckien.

Drömlottning: Sverige. Efter detta angrepp på den nationella självkänslan är det kanske bäst att jag förklarar mig. Portugal och Turkiet tycker jag inte det är något större snack om, Österrike och Tjeckien kan väl däremot diskuteras. Tjeckien slog samtidigt England i kvalet. Sverige kan försvara sig, men är ett i grunden mycket förutsägbart motstånd och har inte jättemycket att hota med framåt. En match England kan kontrollera.

Mardrömslottning: Portugal. Portugal vet hur man försvarar sig, det har vi sett de senaste mästerskapen. Och framåt vet vi så klart att Portugal har spelare som helt på egen hand kan vinna matcher i mästerskap. Det vore en allt annat än rolig match för England att ha på programmet, särskilt en match de kanske måste vinna, och veta att de måste hålla koll på bland flera andra en viss Cristiano Ronaldo.

POT 4

England kan inte lottas mot Rumänien, Irland eller Ungern om dessa länder skulle gå vidare från playoff, då de i egenskap av arrangörsländer är låsta till andra grupper. Vilket betyder att England bara kan lottas mot Wales, Finland eller övriga playoff-lag. Vinner Skottland sitt playoff placeras de automatiskt i Englands grupp.

Drömlottning: Skottland. Vi kommer inte veta ikväll om England faktiskt lottas mot Skottland, vi vet bara att de kommer kunna hamna i samma grupp som Skottland. Jag ser detta som en drömlottning av två skäl. För det första så vore det en jättehype kring matchen som jag ärligt talat tror kommer behövas i ett i övrigt sömnigt gruppspel. För det andra så är Skottland ett lag som helt enkelt fäktar hellre än bra.

Mardrömslottning: Wales. Om jag nu drömbeskrev Skottland på grund av hypen kring den eventuella matchen så måste jag väl vara en jättehycklare som samtidigt väljer att beskriva Wales som en mardröm. Må så vara, men Wales är samtidigt ett betydligt mer ovisst och tuffare motstånd. Från en fjärde seedningspott som inte är jättelätt att hålla koll på är Wales den på pappret tuffaste motståndaren.