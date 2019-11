Vilken manager i engelsk fotboll har varit bättre än Chris Wilder de senaste tre åren?

Om vi blickar tillbaka över de senaste fem åren i engelsk fotboll och frågar oss vilken manager som har gjort det bästa jobbet under dessa fem år som helhet så kommer de självklara namnen att diskuteras. Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Pep Guardiola, kanske får någon för sig att nämna Eddie Howe. Svaret är kanske i själva verket ett helt annat, nämligen Chris Wilder.

Chris Wilder tog över Sheffield United kort efter att laget slutat på elfte plats i League One, klubbens sämsta ligaplacering sedan 1983. Tre och ett halvt år senare ligger alltså Sheffield United femma i Premier League. Wilder vann League One under sin första säsong som manager med Sheffield United, och under sin tredje säsong lyckades han uppnå automatisk uppflyttning till Premier League med Sheffield United.

Den korta summeringen bortser för övrigt från att Wilder dessförinnan vunnit League Two med Northampton Town på 99 poäng, blott ett och ett halvt år efter att han tagit över laget som då låg allra sist i Football League. Sedan starten av 2015-16 har Chris Wilder bara förlorat 23% av sina matcher. Jürgen Klopps motsvarande siffra över hela sin karriär är 24%.

Vad Wilder framför har lyckats med är att göra Sheffield United svåra att slå och omöjliga att knäcka. Säsongen innan Wilder tog över Sheffield United förlorade laget nio matcher med mer än ett mål. Under de snart tre och en halv säsong, eller mer specifikt snart 170 matcher, Sheffield United har spelat sedan dess har de återigen förlorat endast totalt nio matcher med mer än ett mål, och inte en enda match de senaste 14 månaderna.

Sheffield Uniteds tolv matcher hittills den här säsongen har producerat 25 mål, lägst antal av alla klubbar i Englands fyra professionella serier, det vill säga Premier League samt Football League. Sheffield Uniteds matcher innehåller det lägsta antalet skott och skott på mål i Premier League. Endast Leicester, lustigt nog, har släppt in färre mål än Sheffield United i Premier League den här säsongen.

Allt detta är så klart statistiska fakta som till synes skulle kunna ge vatten på kvarn åt bilden av Sheffield United och Chris Wilder som tråkiga, defensiva och fokuserandes på att parkera bussen snarare än att spela fotboll. Vi vet så klart att Sheffield United redan har hunnit med att beskrivas på just det sättet av den engelska fotbollens ljushuvuden till pundits. Danny Mills har exempelvis hunnit med att göra sig riktigt dum.

Men fotboll låter sig inte alltid mätas av statistik, och beskrivs heller inte alltid särskilt väl av statistik. De som faktiskt har sett Sheffield Uniteds matcher den här säsongen har inte rimligtvis kunna klaga vare sig på kvalitet eller på underhållning. Sheffield Uniteds matcher mot Arsenal och Liverpool innehöll totalt två mål, och vare sig Arsenals eller Liverpools supportrar kan beklaga sig över Sheffield Uniteds sätt att spela fotboll.

Eller, det är klart att de kan det, de kan som vi vet beklaga sig över precis allting, och gör det oftast också, men i det här fallet knappast med trovärdigheten i tryggt förvar.

Dessutom är det en spännande taktisk upplevelse att följa Sheffield United. Chris Wilders metod med överlappande mittbackar för att skapa numerära överlägen på kanterna är ett rätt unikt grepp inom fotbollen som även visat sig ytterst effektivt. Långt ifrån den tjångalångboll som Danny Mills av ren lathet och dumhet ville tillskriva dem så spelar Sheffield United en ytterst vårdad och konstruktiv fotboll, med bollen vid fötterna.

Taktiskt har Chris Wilder alltså blåst nytt liv i Sheffield United, och lagets utveckling ser onekligen inte ut att ha tagit slut än, även om det naturligtvis är orealistiskt att förvänta sig att deras nuvarande femteplats ska vara säsongen ut. Men Wilders största och kanske viktigaste bidrag till Sheffield United är förmodligen kulturellt. Kulturellt har Wilder blåst liv i en klubb som innan hans ankomst saknade både energi och självförtroende.

Framför allt har Wilder stärkt relationen mellan supportrarna och laget. Sheffield Uniteds supportrar hade inte slutat följa laget, men kanske hade tappat tron på laget liksom förtroendet för spelarna. Sheffield United hade fortfarande de högsta publiksiffrorna i League One men i själva verket var endast drygt 60% av Bramall Lanes hemmasektioner fyllda under Sheffield Uniteds matcher.

Chris Wilder har fått supportrarna att gilla laget igen, vilket borde vara rätt svårt om han stått för dödgrävarfotboll. Resultaten hjälper naturligtvis i sammanhanget, men viktigast har kanske varit attityden som Wilder har skapat hos spelarna, samt personligheten hos de spelare han har i laget. Han väljer spelare som arbetar hårt, visar hunger och vilja, och naturligtvis kommer det väcka en positiv respons hos supportrarna.

Så bryts en negativ cirkel. Och Sheffield United, som hade befunnit sig fem långa år i League One när Wilder tog över laget, befann sig onekligen i en negativ cirkel där motgång födde motgång, misslyckande ledde till nästa misslyckande. Tyngden av klubbens storlek, dess förväntningar, supportrarnas frustration och missnöje, vägde tungt på spelarnas axlar, som hellre flydde än illa fäktade.

Den enkla analysen är att Chris Wilder har värvat företrädevis brittiska spelare. I princip är det endast Lys Mousset den här säsongen som kommer att ha spelat 20 matcher eller fler för Sheffield United som spelare utan brittisk koppling under Wilders management. Men det riskerar samtidigt också vara en förenkling. Samtidigt går det inte att blunda för att Wilder onekligen verkar ha en rätt tydlig preferens.

Men det är i så fall en preferens som inte enbart utgår från nationalitet. Wilder verkar medvetet ha letat upp spelare med en bakgrund i större klubbar som däremot fallit nedåt i seriesystemet. Spelare som har en hunger, en drive, kanske lite av en revanschlusta och en ”chip on their shoulder”. John Lundstram från Everton, Oliver Norwood från Man Utd, John Fleck från Rangers, Enda Stevens från Aston Villa och så vidare.

Taktiskt och kulturellt har Chris Wilder skapat ett Sheffield United som inte bara nöjer sig med att ha tagit sig till Premier League utan vill göra ett avtryck i Premier League, ett Sheffield United som inte nöjer sig med att bara försöka undvika förlust mot Premier Leagues största klubbar utan tar kampen med dem. Chelsea, Liverpool, Arsenal och Tottenham har samtliga redan fått erfara det den här säsongen.

Ikväll kommer Man Utd få erfara det.