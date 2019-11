FA-cupen vi varken kan leva med eller leva utan

FA-cupen. Cupen vi inte kan leva utan och cupen som Jürgen Klopp inte verkar kunna leva med. Skämt åsido så klart, men nu är FA-cupen ännu inte riktigt vid det stadium att den har börjat bekymra Klopp. Men vi är strax där. Den här helgen ägnas nämligen vid sidan av den ordinarie ligafotbollen i Englands två högsta divisioner åt FA-cupens andra omgång som spelas i sin helhet mellan fredag och måndag.

Vilket kanske främst intresserar Premier League-följare eftersom det betyder att det snart är dags för lottningen av den klassiska tredje omgången. Men för den saken får vi vänta till måndag kväll. I den lottningen hoppas naturligtvis samtliga 40 inblandade klubbar i den andra omgången vara med. Det är ju ett av alla dessa pris längs vägen i FA-cupen, möjligheten att få spela i den tredje omgången, kanske lottas mot någon storklubb.

Varför detta är värdefullt för den engelska fotbollen har vi gått igenom många gånger förut. Där finns de sportsliga skälen i att det kopplar samman eliten med bredden på ett sätt som gynnar båda sidor, liksom det naturligtvis ger möjlighet till matcher och till möten som föder drömmar och skapar historia. Den engelska fotbollsmytologin är mer eller mindre baserad runt matcher ur FA-cupens långa historia.

Sedan finns naturligtvis även de mer pragmatiska och ekonomiska skälen. Nämligen att FA-cupen är en viktig intäktskälla för många klubbar på de nivåer som deltar i dessa första omgångar. För dem är detta livsviktigt, många gånger bokstavligen, och därför är det så förbannat trist att behöva lyssna på storklubbarnas managers och supportrar, som har sin födokrok klar redan, prata ner FA-cupens betydelse i rent egenintresse.

Det har pratats mycket om hur Man City och Liverpool har blivit dagens motsvarighet till Arsenal och Man Utd för snart 20 år sedan. Låt gå för att det finns vissa likheter, och visst är Pep Guardiola och Jürgen Klopp stora personligheter väl i klass med Alex Ferguson och Arsene Wenger. Men Guardiola och Klopp visar upp en närsynthet i sådana här frågor som Ferguson och Wenger aldrig riktigt gjorde. Vilket gör dem mindre helt i onödan.

Vad hittar vi då för lustigheter i FA-cupens andra omgången den här gången? Bland annat hittar vi två klubbar från den engelska åttonde (!) divisionen, och det är helt klart ovanligt att sådana klubbar går så här långt. Redan ikväll går en av dem i spel när pyttelilla Maldon & Tiptree möter Newport County på hemmaplan. Newport County brukar ju vara pytteklubben i dessa sammanhang, men får nu axla motsatt roll.

Matchen TV-sänds naturligtvis. Och för en gångs skull börjar man kanske känna att BBC har fattat syftet med att just de sänder FA-cupmatcher.

Fördelningen av klubbar från olika divisioner i den andra omgången är någorlunda som väntat. Femton av de 40 klubbarna kommer från League One, den högsta divisionen som har lag med redan nu. Ytterligare tretton klubbar kommer från League Two, vilket betyder att nästan tre fjärdedelar av klubbarna har sin hemvist i Football League. Sex klubbar kommer från National League, tre klubbar från sjätte divisionen och en från sjunde.

Kingstonian är den enda överlevande klubben från den sjunde divisionen, närmare bestämt Isthmian League Premier Division. Om de ska lyckas ta sig till den tredje omgången så behöver de vinna hemma mot AFC Fylde, en av dessa krösusklubbar från National League, den femte divisionen. Kanske inte någon omöjlig uppgift, men definitivt inget man bör satsa hus och hem på.

Chichester City, det andra laget från Englands åttonde division i den här omgången, Isthmian League South East Division närmare bestämt, hade onekligen en smula tur med sin lottning i den första omgången. Där lottades de nämligen mot Bury, som vi vet har fått den engelska motsvarigheten till sin elitlicens indragen. Chichester fick alltså en fribiljett till den andra omgången, där däremot Tranmere Rovers väntar på Prenton Park.

Förmodligen är det nog bara Maldon & Tiptree vi någorlunda realistiskt kan hoppas (?) på i den tredje omgången.

Vilka klubbar är det då som saknas i den andra omgången? Ett mycket stort sådant namn är naturligtvis Sunderland, som fick smisk av Gillingham efter omspel. Ett resultat som knappast gjorde Phil Parkinson mer populär uppe i nordöst. Krisklubben Macclesfield tog så klart torsk med 0-4 mot just Kingstonian för övrigt. MK Dons, Bolton Wanderers, Grimsby Town, Bradford, Swindon och Leyton Orient är andra lag som försvunnit.

Om vi istället fokuserar på de matcher vi faktiskt har att se fram emot under helgen så finns definitivt några godbitar. Dels har vi naturligtvis matcherna som ingår i ordinarie TV-sändningar, det vill säga Maldon & Tiptree vs Newport County ikväll, Eastleigh vs Crewe Alexandra på lördag kväll, Tranmere Rovers vs Chichester City på söndag kväll samt på måndag kväll, Solihull Moors vs Rotherham.

Dels finns ett par andra matcher som definitivt känns spännande på förhand. Inte minst matchen mellan Coventry och Ipswich på söndag känns högintressant. Bristol Rovers vs Plymouth Argyle likaså. Northampton Town vs Notts County känns även det som en på förhand spännande match mellan två relativt likvärdiga klubbar. På lördag kan vi kanske framför allt se fram emot Forest Green Rovers vs Carlisle samt Oldham vs Burton Albion.

https://www.thefa.com/competitions/thefacup/fixtures

Det må vara så att FA-cupens andra omgång spelas lite i skymundan bakom den ordinarie ligafotbollen. Men det är samtidigt i mitt tycke en del av FA-cupens charm att den betyder lite olika saker för olika klubbar på olika nivåer. Och för mig är det minst sagt rätt fantasilöst att inte kunna tänka och känna sig in i den upplevelsen, och istället försöka förminska den bara för att det inte gynnar eller intresserar den egna klubben.

Men just fantasilöshet är kanske den främsta giltiga kritiken av det som brukar kallas för den moderna fotbollen. Nu är inte jag någon direkt motståndare till den moderna fotbollen, eftersom jag brukar försöka undvika både ideologi och sentimentalism, men ett skäl att jag inte är det är så klart att det i den moderna fotbollen fortfarande finns utrymme för en sådan turnering som FA-cupen.

Och många gånger är det samma personer som brukar säga sig vara emot den moderna fotbollen som försöker minska detta utrymme.