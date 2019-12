EFL-hörnan (#22): West Brom med ena benet i Premier League

Charlton 2-2 Hull City; Birmingham 2-3 West Brom; Barnsley 5-3 QPR; Brentford 1-0 Fulham; Bristol City 0-2 Blackburn Rovers; Derby County 0-1 Millwall; Leeds 3-3 Cardiff; Nottingham Forest 0-4 Sheffield Wednesday; Preston North End 2-1 Luton Town; Stoke 0-0 Reading; Swansea 3-1 Middlesbrough; Wigan 1-1 Huddersfield.

https://www.bbc.com/sport/football/championship/table

KANON

Blackburn Rovers. Rejäl formtopp för Blackburn Rovers just nu som med vinsten mot Bristol City på bortaplan tar sin femte seger på sex matcher utan förlust. En svit och en vinst som skickar Blackburn Rovers med ilfart upp i playoff-snacket. Ett tungt skäl till att Blackburn Rovers har börjat gå så bra är att Adam Armstrong har börjat hitta målet även i EFL Championship. Blackburn Rovers tillhör inte favoriterna till en playoff-plats, men kan inte i nuläget heller räknas bort från dem.

KALKON

Nottingham Forest. Rejäl svacka för närvarande för Nottingham Forest som bara vunnit en av sina senaste sex matcher. Att ligga under med 0-4 efter en halvlek hemma mot Sheffield Wednesday var väl kanske inte heller någonting som någon hade kunnat tro på förhand. Nottingham Forest inledde säsongen starkt men när säsongen nu är på väg att passera mittpunkten så gäller det att behålla formen och bevara prestationerna. Just nu verkar det inte som om Nottingham Forest lyckas göra det.

OMGÅNGENS MATCH:

Birmingham 2-3 West Brom. En riktig barnstormare i dagens derbydrabbning på St Andrews. En intensiv och händelserik match med många mål, och en svängig historia där Birmingham tog ledningen två gånger om. West Brom visade däremot upp riktigt hög kvalitet i andra halvlek och tog en mycket värdefull seger i en tuff match. Svårt att se hur West Brom ska kunna misslyckas med att ta sig upp till Premier League den här säsongen.

OMGÅNGENS:

Spelare: Jordan Rhodes, Sheffield Wednesday. Tre snabba mål i första halvlek i den mycket svåra matchen på förhand mot Nottingham Forest på City Ground. Otroligt värdefull insats som gav Sheffield Wednesday en viktig seger som tog upp dem på playoff-plats, förbi just Nottingham Forest.

Manager: Slaven Bilic, West Brom. Måste kanske få mer beröm för sitt jobb med West Brom än vad han hittills fått. West Broms supportrar älskar King Slav som de kallar honom, och med goda skäl. West Brom spelar en riktigt offensiv och rolig fotboll, med vilken de många gånger dominerar motståndet i Football League. Har potentialen att klara sig riktigt bra även i Premier League.

BTW

Leeds. Jisses, 2-0 på hemmaplan efter mindre än tio minuter och 3-0 i början av andra halvlek. Ändå tappar Leeds till 3-3 mot Cardiff, och 25% av alla mål Leeds hittills släppt in den här säsongen släppte de in i den här matchen. Hur hanterar Leeds detta, som har fått ett litet rykte om sig att kunna falla samman?!

Säckaracet. Kan omöjligtvis slita mig från känslan att Derby Countys Philip Cocu och Middlesbroughs Jonathan Woodgate borde ligga rätt illa till för närvarande.

Derby. Tung seger för Brentford i deras derby den här lördagen, västra Londonderbyt mot Fulham. Två klubbar med förhoppningar om Premier League och med jämförbar tabellposition. Viktig vinst för Brentford, och inte minst viktigt att hålla nollan, vilket var bland andra Pontus Janssons förtjänst.