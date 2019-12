Hur kommer det sig att fotboll och film inte har funnit varandra?

Har haft några skäl att besöka biosalongerna på sistone. Dels såg jag det charmiga mordmysteriet Knives Out. Dels så gick det så klart inte att undvika att se Star Wars i veckan, The Rise of Skywalker. Vilket jag väl för närvarande inte riktigt vet om jag ångrar eller ej. Men varje gång jag går på bio så slås jag lite av det faktum att film och fotboll, två av mina mest långvariga intressen, går så väldigt sällan och så relativt illa ihop.

Frågan är om det har gjorts någon som helst bra film om fotboll, eller med fotboll som mer eller mindre huvudsakligt fokus. Då menar jag självfallet inte rena dokumentärer av olika slag utan alltså spelfilm. De bästa filmerna om fotboll handlar inte om själva spelet eller sporten, utan om de sociala aspekterna med eller runt omkring sporten. Filmer som The Damned United, Jimmy Grimble, The Golden Vision med flera.

Lite märkligt kan tyckas eftersom andra sporter har lyckats bättre. Baseboll till exempel har inspirerat mängder av höjdarfilmer. Amerikansk fotboll har varit grunden både för fina filmer och fantastiska TV-serier. Ishockey har det gjorts mycket film om, precis som basket. Gymnastik, konståkning, boxning, till och med golf har det gjorts spännande och dramatiska filmer om.

Vad är det bästa fotbollen faktiskt har mäktat med? För snart 20 år sedan kom den i mina ögon rätt tramsiga Goal-trilogin. Escape to Victory med Pelé, Bobby Moore, Michael Caine och Sylvester Stallone som straffräddande målvakt, är kanske den främsta, om ett gäng krigsfångar under andra världskriget som spelar en fotbollsmatch mot det tyska landslaget, och hellre vinner matchen än flyr under halvtid.

Den är väl okej, men den är också gjord för snart 40 år sedan. Hur kommer det sig att det inte har gjorts mer film om fotboll sedan dess och kanske framför allt bättre film om fotboll sedan dess? Trots allt är det världens största sport vi talar om, och den borde kunna nå en väldigt stor marknad. Ändå är det en marknad som förblir mer eller mindre outnyttjad. Vad beror det på?

En teori är självfallet att filmindustrins förlovade land trots allt ligger i USA, ett land där fotbollen helt enkelt inte är störst och historiskt aldrig har varit särskilt populär. Där förstår man sig mer på just sådant som baseball, football och så vidare, och därför är det kanske inte så konstigt att det görs filmer om dessa sporter. De stora fotbollsländerna är inte precis kända som några powerhouses inom filmskapandet.

En annan möjlighet är att det är något med sportens själva natur. Att fotboll till skillnad från alla dessa andra sporter helt enkelt är svårare att fånga på film av olika skäl. Ett skäl kan vara den stora yta det spelas på, svårt att fånga på film på ett bra sätt. Ett annat skäl kan vara fotbollens rätt flytande natur, där många andra sporter betydligt mycket mer kan sägas bestå av endast en lång sekvens av olika fasta situationer.

Svårigheten att förena konsten med de mer praktiska färdigheterna kan vara ett annat skäl. Det har sagts att den som vill göra en film om fotboll står inför ett ofrånkomligt och rätt trist val: Antingen välja en bra skådespelare som däremot inte alls kan spela fotboll, eller välj en bra fotbollsspelare som inte alls kan agera. Någonstans däremellan görs olika försök till kompromisser såsom Escape to Victory.

Spelar det egentligen någon som helst roll? Nej, kanske inte. Men det är ändå lite lustigt att fundera över. Det är emellertid inte precis så att världen är i något skrikande behov av filmer eller TV-serier om fotboll, det serveras fotboll i tillräcklig utsträckning ändå. Vill man vara sådan så kan man naturligtvis se fotbollen just som en ständigt pågående TV-show, med mängder av nya avsnitt nästan varje dag.

Fotbollen sprider dessutom ut sig i media. Relativt nytt är ju så klart dessa påstådda dokumentärer på Netflix, Amazon och så vidare som följer olika klubbars säsonger mer eller mindre inifrån. Glorifierade season reviews naturligtvis, oumbärliga för den som är intresserad på så vis, men knappast mer än så. Ett sätt för klubbarna att få bra PR, och för streamingtjänsterna att få content och kunder.

Hittills har däremot inte fotbollen spridit sig hela vägen in i biosalongen. Och det finns väl just ingenting som tyder på att den skulle vara på väg att göra det heller. Huruvida man tycker det är synd antar jag är en fråga om tycke och smak.

:::

JULKALENDERN, LUCKA #20:

Dennis Bergkamp, Arsenal vs Newcastle, 2001-02. Menade han det? Ja, men det är väl klart han gjorde det. Allra minst hade han i alla fall en ungefärlig idé om vad det var han ville göra och så tog han det som det kom. Vilket väl knappast i så fall gör målet mindre värt, utan snarare mer värt, att kunna tänka så kvickt på sina fötter. Anledningen till att folk så ofta har undrat kring den där frågan är så klart att de så sällan om någonsin har sett något liknande på en fotbollsplan, vilket förvisso var ett problem som var rätt vanligt med just Bergkamp.