Premier Leagues fem bästa spelare som aldrig vunnit ligan, och som aldrig kommer göra det

Vilka är de bästa spelarna som aldrig har vunnit ligan? Den frågan togs upp för några veckor sedan i kommentarsfältet. En ständigt återkommande diskussion med lite olika utgångspunkter. Skadeglädje kan vara en sådan utgångspunkt när det exempelvis talas om en spelare som Steven Gerrard. Besvikelse en annan när det istället pratas om spelare som Matthew Le Tissier, Glenn Hoddle med flera.

Med den här listan tar jag upp samma frågeställning på ett lite annat sätt. Jag frågar mig vilka som är Premier Leagues bästa spelare just nu, alltså fortfarande aktiva spelare, som aldrig vunnit ligan, samt med den inte betydelselösa bisatsen att de heller aldrig kommer göra det. En bisats som om inte annat åtminstone fyller funktionen att detta inte blir en lista nästan enbart innehållandes Liverpoolspelare.

Något tilltalar det kanske också min typ av humor att göra listan lite tveeggad. Det är en lista som på samma gång kommer vara positiv och negativ att vara med på. Positiv då det så klart på sitt sätt är en lista över de bästa spelarna. Negativ eftersom den ändå bygger på en förvisso subjektiv bedömning att dessa spelare ändå inte kommer vinna någon ligatitel i framtiden, vilket så klart är en rätt trist prognos.

Vi får kanske vara tacksamma ändå att Mesut Özil faktiskt hann med att vinna en ligatitel med Real Madrid, alltså är han inte aktuell för den här listan och vi slipper ännu en runda med den karusellen. Å andra sidan hade han kanske inte varit det ändå givet att listan bara ska innehålla fem spelare. Men det finns går förmodligen att hitta ett antal andra potentiellt kontroversiella spelare på en sådan här lista.

Metodologiskt gäller det alltså att hitta spelare som aldrig någon gång vunnit ligan, de bästa av dem, och som ändå inte tror kommer vinna ligan under sin karriär. Vad jag kan säga om datainsamlingen är att det blev en lite svårare lista än väntat, eftersom väldigt många spelare i Premier League, i nästan alla lag, faktiskt har vunnit en eller flera ligatitlar förut. Det finns många ligavinnare i Premier League helt enkelt. Logiskt på sätt och vis.

Med den här bloggen gör vi jul, om inget fullständigt kataklysmiskt inträffar, som att Zlatan kritar på för Everton. Håll gärna koll på kvällens match i Football League mellan Blackburn Rovers och Wigan, ett lokalt derby i EFL Championship. Detta betyder som vanligt att bloggen återvänder när vi har tagit oss förbi julbord, Kalle Anka och lutfisk, det vill säga på den för England så väldigt klassiska annandagen. Boxing Day.

Här är spelarna:

(5) Oriol Romeu, Southampton

Har alltid varit lite förtjust i den här spelaren, så kanske är jag en smula biased när jag tar med honom på den här listan. Men Southampton har haft många problem de senaste åren, däremot har det defensiva mittfältet aldrig varit ett av dem. Romeu spåddes en lysande framtid när han kom fram i Chelsea, men som så många som spåddes en sådan framtid i Chelsea de senaste tio åren så rann det ut i sanden. Southampton kommer inte vinna några ligor inom Romeus aktiva livstid och tiden börjar nog rinna ut för honom att ta sig till en klubb som gör det.

(4) Ben Foster, Watford

Marginaler hit och marginaler dit. Om ödet hade varit vänligare med Ben Foster hade han kanske vunnit ett flertal ligatitlar redan, men det ville sig inte för Foster i Man Utd som istället värvade en ung spanjor som Edvin van der Sars ersättare. Foster har varit magnifik i både West Brom och Watford, ständigt en av ligans bästa målvakter, men även om det inte går att utesluta att han backup-värvas av någon potentiell engelsk storklubb som kan vinna ligan så talar det mesta för att Foster ändå kommer få avsluta sin karriär utan någon ligatitel.

(3) Jack Grealish, Aston Villa

Kommer Jack Grealish drabbas av Steven Gerrard-syndromet? Med vilket jag menar en kopiöst talangfull local lad som blir kvar som talisman och ledargestalt i sin klubb under hela sin karriär, men aldrig får lyckan att vinna ligan med den klubben. Aston Villa kommer med all sannolikhet inte vinna någon ligatitel under Grealishs aktiva karriär, om inte något enastående händer med klubben, så den större frågan är väl kanske om Grealish värvas av någon annan klubb. Jag börjar känna att det fönstret börjar stängas, Grealish är riktigt bra, men kanske inte så bra.

(2) Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal

En sak som är sann om en av de mest omtalade anfallarna i europeisk fotboll under detta årtionde är att han aldrig har vunnit en ligatitel. Han kom till Dortmund efter att de vunnit sina båda ligatitlar, och sedan gick han till Arsenal som under hans tid i klubben aldrig har varit nära att vinna ligan. Aubameyangs kvaliteter går knappast att bestrida, även om de också lätt överdrivs, så han är sannerligen en av de bästa spelarna i ligan som aldrig vunnit en ligatitel. Hur sannolikt är det att han gör det? Well, inte med Arsenal, och givet hans ålder tror jag det är relativt osannolikt att han gör det med någon annan klubb.

(1) Conor Coady, Wolves

När Wolves diskuteras så pratas det framför allt om deras mittfält och deras offensiva krafter, men deras backlinje håller riktigt hög kvalitet även den. Coady inte minst, som är både ledarfigur och mittback i ett. Coady har sin bakgrund i Liverpool så det säger sig självt att han aldrig vunnit någon ligatitel hittills. Kommer han göra det med Wolves? Man måste ändå se det som osannolikt. Kommer han göra det med någon annan klubb? Nja, han är 26 år gammal och känns väldigt lojal med Wolves. Han är väldigt bra men kanske inte riktigt så bra och ung att en superklubb pyntar jättesumman som krävs.

Bubblare:

Jorginho, Tom Heaton, Harry Maguire och så, naturligtvis, Connor Wickham.

:::

JULKALENDERN, LUCKA #23-24

Paolo Di Canio, West Ham vs Wimbledon, 1999-00. Ett mål som normalt sett hittas på mer eller mindre varenda lista över Premier Leagues snyggaste mål. Personligen har jag alltid tyckt att det här målet har varit rätt överskattat, åtminstone i termer av ren så kallad snygghet. I svårighet däremot är målet svårslaget. Pröva själv att ha den här kontrollen på en boll som slås mot dig från 30-40 meters håll. Lycka till!

Rod Wallace, Leeds vs Tottenham, 1993–94. Om en spelare som Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez eller Eden Hazard hade gjort det här målet hade vi aldrig fått sluta höra om det. Betänk då att det här målet, där Wallace lurar bort tre spelare och ett helt lag för att avsluta med ett otagbart skott i bortre burgaveln, görs i en tid när gräsmattan inte var som en golfgreen, när spelarna fortfarande var vanliga människor, när anfallare inte var lika skyddade som idag, och när målet inte kunde ses i tusen repriser från alla möjliga vinklar och vrår.

:::

GOD JUL!