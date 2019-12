Vad är det som har gått fel för Man City?

Trea i tabellen, även om de kan ta sig upp på andra plats ikväll om de undviker att förlora mot Wolves. Ändock kommer de även vid vinst mot Wolves befinna sig någonstans mellan 11 och 14 poäng efter Liverpool på förstaplatsen när den nittonde omgången i Premier League är avklarad, och exakt hälften av säsongen i Premier League ska summeras. Vilket kanske motiverar frågan vad som egentligen har gått fel för Man City?

Domsluten har gått fel om vi ska välja att tro Pep Guardiola. Eller närmare bestämt ett specifikt domslut. För det var när VAR beslutade sig för att underkänna Man Citys sena vinstmål mot Tottenham redan i den andra omgången som säsongen började barka åt helsicke för Man City menar Pep Guardiola. Vilket minst sagt låter som en makalöst tendentiös för att inte säga direkt barnslig förklaring.

Vi ska alltså låta oss bli inbillade att ett domslut i den andra omgången av säsongen har saboterat Man Citys säsong, ett Man City vi har blivit upplysta om är det mest dominanta lag vi någonsin har sett i Premier League, det bästa fotbollslaget som någonsin existerat på de brittiska öarna. Detta lag ska alltså vara så känsligt och ömtåligt att det liksom faller samman för att ett upplevt felaktigt domslut går emot dem?!

Visst, det är inte så svårt att förstå motivationen för Pep Guardiola att lyfta fram detta som förklaring på det sättet. Det är en story som de egna supportrarna och kanske till och med den egna klubben är väldigt benägna att svälja, därför att den är så mycket mer lättsmält än att acceptera dels att ett annat lag är bättre och man själva inte har varit lika bra. Vi förlorar inte för egen förskyllan, vi har blivit blåsta! Redan de gamla grekerna.

Här finns emellertid kanske en större poäng att göra. Nämligen att Man City har gjort det till en grej att anse sig orättvist behandlade och att leta efter konspirationer riktade mot sig själva i sådan utsträckning att det faktiskt drabbar dem själva. Så istället för att bara släppa och gå vidare så leder ett felaktigt domslut till uppgivenhet. En negativ kultur som Pep Guardiola i så fall själv har frodat och främjat.

Men svaret på frågan vad som har gått fel för Man City har i slutänden mycket lite att göra med domslut och konspirationsteorier. Istället har det bara med fotboll att göra. Ett första steg kan emellertid vara att fundera över om frågans premiss över huvud taget är korrekt eller rättvis. Har något faktiskt gått fel för Man City eller råkar det bara vara så att Liverpool helt enkelt är fantastiska och det är inget att göra något åt?

Well, det ena utesluter inte det andra. Liverpool har varit fantastiska den här säsongen och Man City hade kunnat vara lika fantastiska själva som tidigare två säsonger och ändå ligga efter dem. Men trots det så är det inte bara Liverpool som ligger före Man City, vars poängsnitt hittills den här säsongen näppeligen hade vunnit dem ligan särskilt många gånger, och som förlorat betydligt mer den här säsongen än tidigare säsonger.

Någonstans kan vi kanske börja prata om att Man City har återgått till något slags medelvärde. De har varit fantastiska i några säsonger, men har sakta återgått till att så att säga bara vara väldigt bra. Under sin första titelvinnande säsong förlorade de inte en enda match och tappade bara två poäng under säsongens första halva. Förra säsongen förlorade de två matcher och tappade tio poäng.

Hittills den här säsongen har Man City förlorat fyra matcher och tappat 16 poäng. En liten trend som vi alltså såg redan förra säsongen har fortsatt och förstärkts denna säsong, men det är å andra sidan inget särskilt märkligt med det, inget lag klarar någonsin av att upprätthålla en så fantastiskt hög nivå som Man City höll 2017-19. Man City klarade inte av det, liksom Liverpool inte kommer vara så bra som den här säsongen för alltid.

Här finns däremot en rätt tydlig förklaring till vad som har gått fel för Man City den här säsongen, och som har varnats för ända sedan deras första ligavinnande säsong under Pep Guardiola. Nämligen en viss mättnad. Att upprätthålla samma hunger och intensitet över lång tid är väldigt svårt, särskilt när framgångarna har kommit, och när det i mycket hög utsträckning är samma spelare i laget.

Vi har sett tydliga tecken under den här säsongen på ett Man City som inte alls är riktigt lika intensiva och tuffa, framför allt i sitt kollektiva presspel som både går ut på att vinna bollen tillbaka samt hålla bollen borta från den egna backlinjen. Inte alltid, kanske till och med långt ifrån alltid, men fläckvis och de gånger det har skett så har det ofrånkomligen också bestraffats rätt hårt. Men så går det till, ett gradvis förfall, inte från hundra till noll.

Vilket hänger samman med en annan rätt uppenbar förklaring, nämligen att Man City har varit betydligt mycket mer utsatta i sitt försvarsspel än vad de har varit under de tidigare två säsongerna. Misstagen har varit fler, ytorna har varit större för motståndarna framför och mellan Man Citys backlinje, det taktiska störspelet alls inte lika effektivt, och Man Citys mittbackar alls inte lika tongivande och samspelta.

Man Citys backlinje har alltid varit känslig, de få gånger som motståndarna faktiskt har lyckats sätta den under press eller utsätta den för hot. Dessa gånger har blivit klart fler denna säsong än förut. På sätt och vis är kanske inte det så konstigt, givet att Man City har haft flera tunga skador i sin backlinje, vilket bland annat tvingat Fernandinho att spela mittback istället för defensiv mittfältare.

Nu kan emellertid inte Man City hävda att de helt och hållet har blivit därtill tvingade. Att spela Fernandinho som mittback istället för defensiv mittfältare var något de själva beskrev som en klar möjlighet redan i somras, långt innan skadorna uppstod, när det riktades en del frågetecken kring Man Citys backlinje sedan Vincent Kompany lämnade klubben. Uppenbart var det ett alternativ de själva såg som gångbart där och då.

Här hittar vi däremot ytterligare ett svar på frågan vad som har gått fel för Man City den här säsongen. De underskattade behovet i somras av att förstärka och förbättra sin backlinje, och fattade således ett felaktigt beslut eller icke-beslut på transfermarknaden inför säsongen. Det var en felbedömning som många påpekade i somras även innan skadorna uppstod och gjorde situationen akut. Skador var en sak som kunde inträffa.

Vad gäller Man Citys defensiva brister råder däremot en slags förnekelse. Som om man påpekar dem så har man bara inte förstått att Pep Guardiola minsann är en offensiv manager, eller sådant trams. Istället vill man hellre belysa hur Man City missar alldeles för många målchanser, man är bara inte effektiva nog. Vilket så klart utgår från den totalt orealistiska utgångspunkten att Man City skulle göra mål på i stort sett alla sina chanser.

Hur många gånger har vi hört det här att t ex Man City borde ha gjort sju-åtta mål i en match? Visst, om man tänker sig att precis varenda chans, oavsett hur stor eller liten den än var, skulle gå i mål. Men det händer nästan aldrig, händer det någon gång per säsong är det ren fluke. Det är en ren snuttefilt, dessutom en snuttefilt som av någon anledning aldrig gäller motståndarna, som så klart aldrig borde ha gjort mål på varje chans de.

Under sin första titelvinnande säsong under Pep Guardiola gjorde Man City på sina första arton matcher 56 mål och släppte in tolv mål. Förra säsongen gjorde Man City 50 mål och släppte in 13 mål. Även den här säsongen har Man City gjort 50 mål på sina första arton matcher, alltjämt flest av alla lag i Premier League, men däremot har antalet insläppta mål ökat till 20 stycken, en ökning med 54-66% och fler än både Liverpool och Leicester.

Men självfallet kan man fortsätta försöka inbilla sig att Man Citys säsong har gått fel på grund av att de inte fick med sig domslutet mot Tottenham. Det låter självfallet som en mycket mer sannolik förklaring än någon annan och alls ingen rökridå.

Tungt för Man City att gå ut mot Wolves ikväll efter Liverpools fenomenala överkörning av Leicester igår kväll. Rimligtvis var det här en omgång där Man City nog hade hoppats kunna tjäna in några poäng på Liverpool, istället kan det mycket väl bli en omgång där Man City tappar ytterligare poäng. Wolves är ingen lätt motståndare och är fullt kapabla att utnyttja precis de svagheter som Man City har visat upp den här säsongen.

Man City är å sin sida, trots dessa brister och svagheter, fullt kapabla att vinna precis varenda fotbollsmatch de spelar. Ett formidabelt fotbollslag fortfarande, som även fast de nästan helt säkert inte kommer kunna vinna ligan den här säsongen, kanske just därför, istället måste ses som kanske den stora, eller åtminstone den största, favoriten i Champions League.

Och lyckas de ta en Cup Treble, innehållandes Champions League istället för Europa League, så har de onekligen lyckats täppa till käften på Liverpool i ett avseende den här säsongen.