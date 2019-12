EFL-hörnan (#25): Leeds stod för nyårsfyrverkeriet!

Birmingham 4-5 Leeds; Bristol City 3-0 Luton Town; Fulham 1-0 Stoke; Huddersfield 2-1 Blackburn Rovers; Millwall 1-0 Brentford; Nottingham Forest 1-0 Wigan; Preston North End 0-2 Reading; QPR 1-2 Hull City; Sheffield Wednesday 1-2 Cardiff; Swansea 0-0 Barnsley; West Brom 0-2 Middlesbrough; Derby County 2-1 Charlton.

https://www.bbc.com/sport/football/championship/table

KANON

Middlesbrough. Leeds får nog ursäkta men omgångens främsta insats stod Middlesbrough för som besegrade serieledarna West Brom på The Hawthorns. Med den vinsten hoppar Middlesbrough uppåt i tabellen och med tre raka vinster är de i alla fall för stunden seriens mest formstarka lag. Givet att det var West Broms blott andra förlust den här säsongen så säger det något om hur svår matchen var för Middlesbrough.

KALKON

Preston North End. Inte alldeles självklart att lyckas hitta några faktiska kalkoner den här omgången, men det är klart att om Preston hoppas kunna nypa i alla fall en av playoff-platserna så har de inte gärna råd att förlora för många matcher som hemmamatcher mot Reading. Märkligt att se Preston prestera så som senast gjorde en så bra match mot Leeds på Elland Road, men kanske är det också deras akilleshäl att de är så ojämna.

OMGÅNGENS MATCH:

Birmingham 4-5 Leeds. Bonkers. Bananas. Barnstormer. Matchen mellan Birmingham och Leeds var en sanslös historia, en fullständigt galen fotbollsmatch. Leeds går fram till 2-0 och ser ut att kontrollera matchen helt, men ett Leeds som förut var drypsäkra defensivt har börjat begå väldigt enkla misstag, samt ha glömt bort hur man försvarar fasta situationer. Det blev 2-2, det blev 3-3, det blev 4-4 på tilläggstid, men ändå vinner Leeds till sist den här matchen med 4-5. Kvaliteten kan diskuteras, underhållningen och dramatiken kan det knappast.

OMGÅNGENS:

Spelare: Luke Ayling, Leeds. Monstruöst bra insats från Leeds högerspringare, som försvarade heroiskt men även var en ständigt kreativ kraft framåt. Gör själv ett mycket snyggt mål till 3-2, och passar fram till de två sista målen.

Manager: Lee Johnson, Bristol City. Kanske inte den tuffaste matchen på pappret, men en övertygande och framför allt viktig seger för Bristol City som innan omgången hade förlorat fyra matcher i rad och börjat tappa hänget på playoff-platserna.

BTW

Leeds. Hälften av målen som Leeds har släppt in på hittills 25 ligamatcher har de släppt in de fyra sista matcherna. En femtedel släppte de in mot Birmingham. Hösten har handlat om kontroll för Leeds. Julen har sett dem gå vilda västern.

Nedflyttningstabellen. Pratas mycket om toppen av tabellen men så klart men den interna tabellen runt nedflyttningsstrecket ser minst sagt saftig ut den med, med fyra lag som slåss om den enda platsen ovanför strecket. Stoke, Barnsley och Luton på 21 poäng, och Wigan på 20 poäng.

Toppduon. Lite måste väl ändå Leeds och West Brom kunna glädjas åt att fastän de har haft minst sagt rätt svajiga julperioder båda två så består deras försprång nedåt kring åtta-nio poäng som förut. Övriga lag har inte lyckats minska avståndet. På onsdag möts de båda på The Hawthorns.