Går Arsenal och Man Utd in i decenniet som mittenlag?

Arsenal och Man Utd är två av Englands mest klassiska storklubbar. Under stora delar av Premier League-eran har de hört till Englands två-tre-fyra bästa klubbar. Men problem utanför planen har fått konsekvenser för spelet på planen och strax över och strax under ett helt årtionde av svaga prestationer från båda dessa klubbar gör att frågan har börjat kännas motiverad huruvida Arsenal och Man Utd går in i detta nya årtionde som de facto två mittenlag i Premier League?!

Det finns varianter på den här diskussionen som enbart är trams. På twitter och på internet generellt ser vi ibland människor kalla vissa klubbar för mittenklubbar fastän det visar att de inte vet vad de pratar om och inte verkar förstå att skilja en tillfällig blipp i form från ett institutionellt förhållande. Det har blivit en av tomtar och troll vanlig form av rätt korkad diss. Chelsea var exempelvis en ”mittenklubb” för några år sedan. Säsongen innan hade de vunnit Premier League, och gjorde det igen säsongen därpå.

Men det går även att behandla det som en mer seriös diskussion. För att göra det behöver vi självfallet komma fram till vad som egentligen menas med ett mittenlag och hitta någon form av kriterier för detta. Vi behöver även göra en åtskillnad mellan vad läget faktiskt är just nu å ena sidan, och en uppfattning om vad klubben borde vara kapabel inom en relativt nära framtid å andra sidan, och inse att vad vi pratar om nu bara kan vara ett uttryck för det förra, inte det senare.

En första synpunkt kan självfallet vara att vad som faktiskt räknas som ett mittenlag är något i högsta grad flytande. Inte minst måste det skilja sig mellan olika ligor, beroende på det antal lag som realistiskt sett faktiskt tillhör dess topp och botten. Teoretiskt går det så klart att dra de båda mittenstrecket var man vill i tabellen. Ett lag som slutar tvåa, liksom ett lag som slutar på nittonde plats, skulle teoretiskt kunna påstås höra till mitten av tabellen om man nu var så lagd.

Inte för att det skulle bli så värst meningsfullt i slutänden. När det kommer till Premier League i nuläget gäller kanske att när det kommer till mitten av tabellen hitta de klubbar som man menar inte realistiskt sett kan anses tillhöra de klubbar som slåss om ligatiteln samt Champions League-platser, det vill säga de som tillhör det nu uppluckrandes begreppet Big Six, men inte heller tillhör de klubbar som realistiskt sett måste anses behöva slåss för att hålla sig kvar i Premier League.

Vad ska vi då använda oss av för kriterier för att avgöra om Arsenal respektive Man Utd kan anses tillhöra den kanske inte helt självklara kategorin mittenlag? Vi måste göra det med vetskapen att både Arsenal och Man Utd har superklubbarnas förutsättningar, resurser och därför kapaciteten att inom en nära framtid vara något helt annat på planen och i tabellen än det vi ser idag. När en superklubb får ordning på sina grejor kan det gå snabbt, som vi ju för närvarande ser mycket tydligt med Liverpool.

Ett kriterium måste naturligtvis vara själva tabellplaceringen, men ett kriterium man inte kan tillämpa i blindo, utan där måste väga in i vilken utsträckning man anser att det är en placering som rättvist representerar lagets faktiska kvalitet och sannolikheten att laget med en annan formkurva också skulle ha en annan placering. Ett andra kriterium skulle kunna vara lagens respektive högstanivå, ett något förenklat försök att resonera kring vad laget faktiskt vore kapabelt till om det spelade så bra som det rimligtvis kan göra.

Tabellplaceringen ger oss ett hyfsat tydligt svar. Arsenal befinner sig på tolfte plats och Man Utd på femte plats. Inte någon ideal placering för någon av dem men Arsenals placering andas självfallet betydligt mer mittenlag, särskilt som det är tabellen efter drygt halva säsongen. Man Utd, hur mycket de än hackar och hostar i sina prestationer, har i alla fall häng på tabelltoppen och Champions League-platserna. Inget av lagen kan påstås ha haft en bra säsong hittills, men med lite olika konsekvenser.

Kan vi säga att tabellplaceringen på ett rättvist sätt representerar lagens faktiska kvalitet? Ett sätt att svara på frågan är att vända på den och konstatera att det inte känns orättvist att lagen ligger där de ligger. Man Utd är inte överdrivet bra i någon lagdel men tillräckligt bra i varje lagdel att ligga ungefär där de ligger fastän de inte får någon ordning på sig själva och sitt spel. Arsenal är alldeles för svaga i framför allt en lagdel för att riktigt kunna undvika att ligga rätt precis där de ligger.

Högstanivån känns då relevant att titta på. Även här menar jag att vi får i alla fall lite olika svar. När Man Utd spelar bra så vet vi att de kan besegra alla lag i tabellen, även om det inte alltid ser så vackert ut. Deras facit mot Premier Leagues topplag, det vill säga lagen ovanför dem i tabellen, skäms inte alls för sig. Kan vi säga detsamma om Arsenal? Där är känslan snarare att även om Arsenal spelar bra så är det osannolikt, i alla fall ej sannolikt, att de vinner en match mot topplagen eller ens de bättre mittenlagen (borta).

Är det samma sak som att säga att Arsenal inte kan vinna en match mot ett av topplagen i Premier League? Nej, naturligtvis inte. Fotbollen fungerar inte på det sättet. Vi vet t ex att Norwich kan vinna en match mot Man City. På varje given matchdag kan vad som helst hända. Men uttryckt i termer av sannolikheter blir det en annan story. Vem blev uppriktigt sagt förvånad när Arsenal senast, trots att de gjorde en rätt bra match mot ett för dagen ganska beskedligt motstånd, ändå förlorade mot Chelsea?

Å andra sidan går det att vända på saken och säga att numer uppstår en viss grad av förvåning varje gång Man Utd vinner en fotbollsmatch, kanske i synnerhet en match mot något av topplagen, särskilt på bortaplan. Vilket kanske talar för att de inte rimligtvis heller bör räknas till topplagen. Men det faktum att Man Utd alltjämt vinner dessa matcher med viss regelbundenhet är däremot känt. Och på Old Trafford anses det nog fortfarande trots allt vara lite uppseendeväckande att besegra Man Utd.

Slutsatsen av resonemanget således? Att svaret på rubrikens fråga kanske inte är fullständigt glasklart, definitivt föränderligt över tid, men också att svaret blir en smula annorlunda för Arsenal jämfört med Man Utd. På frågan om Arsenal och Man Utd går in i det nya decenniet som mittenlag så blir det rimliga svaret för Arsenal ett ”Ja, kanske!” och det rimliga svaret för Man Utd ett ”Nej, i alla fall inte riktigt ännu!”. Och dessa båda svar menar jag vi ser uttryck för både i tabellen och i spelet på planen.

Är detta avsett att peka finger mot något eller båda av lagen? Nej, inte alls. Snarare bygger det på tankegången att det är två klubbar med sina allvarliga, tydliga och ofta dokumenterade och publicerade problem, och att ett bra första steg för att börja komma till rätta med sådana problem är att utgå från situationen så som den faktiskt är, snarare än en romantiserad och många gånger förljugen bild över situationen så som man skulle vilja att den faktiskt var. Krismedvetenhet helt enkelt, även om kris är ett stort ord.

Lik förbaskat kommer så klart kvällens match mellan Arsenal och Man Utd på Emirates beskrivas, betraktas och kännas som en genuin toppmatch i Premier League. Vilket helt säkert säger oss att historien alltjämt spelar stor roll för hur vi upplever och konsumerar fotboll. Men även om våra förväntningar om framtiden.

:::

Bombastisk match på The Hawthorns ikväll när West Brom och Leeds möts i seriefinalen i EFL Championship. Leeds vann på Elland Road men ikväll blir det nog betydligt mycket tuffare. Båda lagen ligger på exakt samma poäng i toppen av tabellen, två måls skillnad mellan dem, och åtta-nio poäng ned till övriga lag. Ett på pappret rätt utmärkt tillfälle att göra upp mellan sig. Båda lagen har visat upp rejäl kapacitet för vilda västern-fotboll de senaste veckorna.

:::

TRANSFERKOLLEN

Takumi Minamino, RB Salzburg till Liverpool. En av flera spelare som sista veckorna lämnat senaste poplaget RB Salzburg. Beskrivs som den bästa och smartaste värvningen av dessa tre, men så beskrivs så klart i stort sett alla värvningar som Liverpool gör, så det får man ta med en nypa salt. Icke desto mindre en bra spelare, som kan fylla en viktig roll för Liverpool. Väl godkänd – (+++)

João Pedro, Fluminense till Watford. Mycket talangfull brasiliansk anfallare. Funderade på om detta skulle betraktas mer som en U23-värvning, men det verkar som om Watford kan ha för avsikt att försöka spela in honom i a-laget direkt, vilket möjligen visar hur mycket de tror på 18-åringen. Ändå känner jag kanske att det här var en värvning som i allt väsentligt genomfördes innan Nigel Pearson. Godkänd – (++)