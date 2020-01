Jul- och nyårsfotbollen gör att vi slipper en engelsk spansk supercup

När jag såg veckans spelschema och där plötsligt hittade två matcher mellan Valencia och Real Madrid, samt mellan Barcelona och Atlético Madrid, så var det onekligen något som fick ögonbrynen att höjas. Varför skulle de mötas just nu när La Liga gör ett uppehåll för Copa del Rey samtidigt som den cupturneringen ju är riggad på så vis att klubbar av den här kalibern inte kan mötas så tidigt.

Det är Spanska Supercupen blir jag så upplyst. Eller Supercopa de España som den heter hos infödingarna. Vilket å andra sidan inte gjorde mig så värst mycket mindre förvirrad eftersom Spanska Supercupen är väl, precis som Community Shield, ett spektakel som spelas strax innan säsongen börjar, inte mellan fyra lag utan två lag, ligavinnaren och cupvinnaren?! Även om Spanien förut dribblat till det med ett dubbelmöte istället.

Nehej, men se där så mycket jag inte håller koll på den spanska fotbollens alla lustiga krumbukter. Från och med den här säsongen är det plötsligt fyra lag som deltar, ettan och tvåan i ligan samt ettan och tvåan i cupen. Om detta är samma lag så deltar trean i ligan och så vidare. Plötsligt spelas den inte längre inför säsongen utan mitt under säsongen. Och plötsligt spelas den inte i Spanien, utan i Saudiarabien.

Jaha!

Vad som förut var höljt i dunkel framstår nu som glasklart. Följ pengarna brukar ju vara ett vanligt råd och här är det ju onekligen så att det är pengarna som är drivkraften. Det spanska fotbollsförbundet drar in många miljoner på det här jippot, Saudiarabien kan fortsätta använda sport och fotboll att tvätta sitt rykte internationellt, och inte heller de deltagande spanska klubbarna går lottlösa från det här projektet.

Även den saken verkar däremot vara höljd i moralisk tveksamhet. Barcelona och Real Madrid drar in £6m vardera på deltagandet i Spanska Supercupen. Dubbelt så mycket som Atlético Madrid och tre gånger så mycket som Valencia. De mäktar alltså inte med en någorlunda jämn resursfördelning ens i den här sidoshowen. Real Madrid är alltså bara med för att de lyckades sluta trea i ligan, och Barcelona lyckades vinna dubbeln.

Där finns den självklara kontroversialismen i att över huvud taget spela i Saudiarabien, flertalet spanska TV-bolag har helt enkelt vägrat att ens buda på rättigheterna. Spanska förbundet har tydligen förhandlat fram att kvinnor ska få gå på matcherna. Något som dels känns som en rätt liten sak i det större sammanhanget, dels känns som något som låter fint på pappret men där verkligheten kan visa sig vara en helt annan.

Sedan finns naturligtvis den mer sportsliga problematiken att plötsligt mitt under säsongen fyra klubbar iväg och genomföra vad som i grund och botten inte är något annat än en internationell tour. Man måste ändå anta att ingen av klubbarna är särskilt nöjda med den saken. Att knappt någon av klubbarnas supportrar har besvärat sig med att köpa biljetter säger så klart något om vad de anser om saken.

Tänka sig vad La Liga och de spanska klubbarna tar sig för att knappa in på Premier Leagues försprång. Åtminstone är det ju så saken har rationaliserats. Men så är ju liksom inte heller riktigt fallet eftersom detta inte på något sätt är ett La Liga-projekt. Det är ju ett projekt för det spanska fotbollsförbundet. La Liga är tvärtom rätt pissed på det här projektet.

Ändå är det så klart lite intressant hur det är engelsk fotboll och Premier League som kritiseras för att vara så väldigt plastigt och kommersialiserat, till skillnad från inte minst spansk fotboll, när det är i spansk fotboll sådant här faktiskt sker. Och det är knappast en engångsföreteelse. För inte alls länge sedan var det ett i högsta grad skarpt förslag att börja spela La Liga-matcher i USA. FIFA satte stopp för det.

Det leder självfallet till frågeställningen, inte minst eftersom detta nu trots allt är en blogg om engelsk fotboll och inte till för en rant om den spanska fotbollen, huruvida detta är något som även kan ske i England och i Premier League, mer specifikt om det skulle vara möjligt att få för sig att göra något liknande med Community Shield. Vore det kanske på något sätt önskvärt till och med, om vi utesluter det där med Saudiarabien?

Den helt spontana tankegången, åtminstone runt den här tiden på året, är att alla som beklagar sig över det engelska spelschemat över jul och nyår kanske ändå borde vara tacksamma. För om det faktum att England och Premier League faktiskt spelar skarp fotboll under de här veckorna har en effekt så är det så klart att några sådana här rena pajaserier finns det helt enkelt inte tid och utrymme för.

Mycket riktigt har det ju också varit den kanske främsta invändningen mot allt sådant här tjat om ett vinteruppehåll i engelsk fotboll. Det vill säga att det på lite sikt ändå bara skulle leda till att klubbarna tryckte in vänskapsmatcher och tourer under det uppehållet för att tjäna pengar, så att något uppehåll blev det ändå inte riktigt fråga om. Dessa kan nu peka på Spanien som case study och säga vad var det vi sa?!

Men om vi bryter ned frågeställningen i dess olika beståndsdelar. Skulle det vara möjligt eller önskvärt att plötsligt börja spela Community Shield med fyra klubbar istället för bara två? Skulle det vara möjligt eller önskvärt att av kommersiella skäl spela Community Shield i ett helt annat land? Skulle det vara möjligt eller önskvärt att istället spela Community Shield mitt under säsongen?

Fyra klubbar istället för två

Möjligt, ja naturligtvis. Men önskvärt, nej knappast. Hela idén är från början befängd och att Spanien har valt att göra på det här viset beror naturligtvis enbart på att de vill med tillräckligt hög sannolikhet kunna garantera att både Barcelona och Real Madrid är med på kalaset. För det är den matchen som säljer.

I Premier League finns inte två outstanding klubbar på det sättet, så hela den frågan dör därför av syrebrist. Skulle någon ens komma på tanken skulle det skapa sådan irritation och indignation att vi snabbt skulle få den ena pudeln lurvigare än den andra. Media skulle ha en field day.

Klubbarna skulle protestera även de naturligtvis. Fler matcher är trots allt inte vad de helst av allt eftersträvar. Dessutom finns liksom redan Premier League. Vad i hela friden skulle det finnas för intresse av att mitt under ligan göra någon slags miniliga med fyra klubbar från den ligan? Inget alls.

Spela Community Shield utomlands

När det kommer till Saudiarabien, Qatar och den här typen av länder med minst sagt problematiska regimer så frestar det att säga att det är betydligt mindre sannolikt att ett engelskt förbund skulle vilja driva den idén. Det kulturella motståndet är större och det vore en betydligt hårdare opinion att jobba mot.

Av moraliska och anständiga skäl skulle jag säga att detta vore icke-önskvärt. Men det utesluter i och för sig inte den större idén att ändå spela Community Shield utomlands, att låta just denna match toura världen. Premier League har mängder av fans över hela världen, och är säkert intresserade av att skapa ännu mer fans.

De båda cupfinalerna spelas redan på Wembley. Varför inte göra Community Shield till en showpiece som kan sättas upp var som helst i världen. USA, Japan, Kina, Asien överlag, Mexiko och Sydamerika, Sydafrika och andra rimliga delar av Afrika, Australien och så vidare?! Betydligt roligare, och annorlunda, än ännu en match på Wembley.

Spela mitt under säsongen

No. Non. Nein. Njet. Nej betyder nej, på både frågan om möjlighet och önskvärdhet. Det finns över huvud taget ingen tid över i den engelska fotbollskalendern att lägga in en supercup mitt i. Det var svårt nog att bara rådda för Liverpools VM-spel den här säsongen kan man tycka. Det skulle heller inte finnas något som helst intresse.

Community Shield har sin plats och sin funktion inför säsongen. Då är det en slags ridåhöjare, och det var några månader sedan man såg sitt lag i riktig action, och det är en slags försmak även för alla neutrala inför den säsong som komma skall. Men vem i hela friden hade t ex varit det minsta intresserad av ett Community Shield nu?

Utöver Saudiarabien m fl så klart.

TRANSFERKOLLEN:

Danny Drinkwater, Chelsea till Aston Villa, lån. Med McGinn, Luiz, Grealish och Hourihane är det kanske inte helt enkelt att se det uppenbara behovet för Aston Villa av Drinkwater, men som en breddning av mittfältet behöver det inte vara fel. Drinkwater har väl inte precis gjort någon lycklig efter den säsongen med Leicester, han fick inget genomslag för Burnley och tveksamt om han får det med Aston Villa. Godkänd – (++)