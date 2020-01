EFL-hörnan (#27): Sheffield Wednesday kloka som ugglor mot Leeds!

Brentford 3-1 QPR; Barnsley 2-1 Huddersfield; Blackburn Rovers 1-1 Preston North End; Charlton 2-2 West Brom; Hull City 0-1 Fulham; Leeds 0-2 Sheffield Wednesday; Luton Town 1-2 Birmingham; Middlesbrough 2-2 Derby County; Reading 1-1 Nottingham Forest; Stoke 0-0 Millwall; Wigan 0-2 Bristol City; samt (på söndag) Cardiff vs Swansea.

https://www.bbc.com/sport/football/championship/table

KANON

Sheffield Wednesday. Briljant vinst för Sheffield Wednesday i Yorkshirederbyt borta mot Leeds. Ett sent mål av Jacob Murphy gav Sheffield Wednesday en prestigeseger och tre väldigt värdefulla poäng i kampen om en av playoff-platserna. Garry Monk återvänder till Elland Road och slänger ännu en näve grus rätt in i Leeds uppflyttningsmaskineri. Bakom segern låg inga större hemligheter; en välorganiserad defensiv och därefter tillräckligt med kreativitet framåt att vinna matchen. En mycket klokt genomförd match. Lyckas Sheffield Wednesday faktiskt ta sig till playoff kan det vara ett vinnande recept.

KALKON

Luton Town. Måste börja vinna fotbollsmatcher men verkar helt maktlösa att sluta förlora fotbollsmatcher. Framför allt måste matcher på hemmaplan vinnas, men inte heller det är något som Luton just nu klarar av. Alltmer tyder på att Luton möjligen klarade av att hantera tappet av Nathan Jones förra säsongen i League One, men att det har visat sig få ödesdigra konsekvenser i EFL Championship den här säsongen. Samtidigt kan inte Jones vara alltför nöjd i efterhand med sitt beslut att lämna Luton för Stoke. Kanske vore en återförening nyttig för båda parter.

OMGÅNGENS MATCH:

Charlton 2-2 West Brom. Riktigt trevlig match på The Valley där West Brom tar ledningen tidigt i båda halvlekarna medans Charlton därefter kvitterar sent i båda halvlekarna. Framför allt andra halvlek blev en mycket öppen historia när Charlton jagade kvittering och West Brom fick kontringslägen. Riktigt fin stämning på The Valley igen, för första gången på rätt många år.

OMGÅNGENS:

Spelare: Alex Mowatt, Barnsley. Riktigt fin insats på offensivt mittfält av Mowatt som regisserade Barnsleys spel riktigt bra. Presterade dessutom ett mål själv som skulle komma att visa sig ha avgörande betydelse för Barnsley som tar tre väldigt viktiga poäng i nedflyttningsstriden.

Manager: Lee Johnson, Bristol City. Har varit tungt för Bristol City på sistone och det såg kanske inte alltför ljust ut inför en tuffare bortamatch mot Wigan än vad tabellen kanske kunde antyda. Men Bristol City står för en stabil och väl genomförd match och till slut kändes 2-0-segern högst motiverad.

BTW

Drama. Nottingham Forest gör mål långt in på tilläggstid borta mot Reading. Men istället för att vinna så kvitterar Reading bara några sekunder senare.

Barnsley. Riktigt viktig vinst på hemmaplan mot Huddersfield för Barnsley, som därmed lämnar bottenplatsen i tabellen och tar ett kliv närmare nedflyttningsstrecket.

Wigan. Vann sin första match sedan istiden förra omgången, men glädjen blev inte långvarig för Wigan som förlorar hemma mot Bristol City.

Wales. Håll koll på söndagens tidiga match, som råkar vara Walesderbyt mellan Cardiff och Swansea.