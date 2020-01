Premier Leagues fem mest värdefulla egna produkter

Spelar det någon roll om en spelare är egen produkt eller ej? Ett sätt att försöka svara på den frågan är kanske att man förvisso aldrig kommer sitta och gräma sig över när en spelare som inte är en egen produkt gör ett viktigt mål eller avgör en stor match för den egna klubben. Men när det faktiskt är en egen produkt som gör det där målet eller avgör den där matchen så får det hela ytterligare en dimension av söthet.

Betydelsen av egna produkter diskuteras ofta. Det finns de som menar att det hela är klart överskattat, normalt sett de som har sin association till en klubb som helt enkelt inte alls är särskilt bra på det där med egna produkter i a-laget. Sedan finns de som pekar på de egna produkternas betydelse för lagets relation till de egna supportrarna och till dess hemstad, för kulturen i laget och så vidare.

Oavsett om vi anser att egna produkter som sådana är mycket värdefulla eller ej, så är det ofrånkomligen också så att vissa egna produkter helt enkelt är mer värdefulla än andra egna produkter. Vissa egna produkter är helt enkelt väldigt viktiga spelare för sina respektive lag. Den här listan kommer försöka rangordna de fem mest värdefulla egna produkterna i Premier League för närvarande.

Allt prat om egna produkter har en tendens att bli onödigt tekniskt. Jag kommer inte vara knusslig med att anse spelare vara egna produkter. Om en spelare kommer från de egna ungdomsleden och ungdomslagen utan att ha gjort någon seriös seniormatch för en annan klubb så ser jag det som en egen produkt. Jag kommer alltså inte diska en spelare som råkade göra en provträning för rivalklubben när han var tolv år.

En lista över de fem mest värdefulla egna produkterna är inte riktigt detsamma som en lista över de fem bästa egna produkterna. Det kan mycket väl finnas en rätt stor overlap på dessa två listor, men det är i grund och botten två olika listor. Den lista jag gör här och nu tar hänsyn till spelarens kvalitet men också, och kanske framför allt, spelarens direkta betydelse för sitt eget lag.

Och då kommer jag fram till följande:

(5) Wilfried Zaha, Crystal Palace

Tyvärr har det väl blivit alltmer uppenbart att Zaha söker sig bort från Crystal Palace, annars hade han mycket väl kunnat hamna högre upp på den här listan. Förståeligt i och för sig, en så pass bra spelare kommer så klart vilja ägna sin karriär åt något mer än att bara försöka hålla sig kvar i Premier League. Att Crystal Palace faktiskt har lyckats med det under de senaste fyra-fem åren kan mer än någon annan tillskrivas just Zaha. Detta i ännu högre utsträckning för kanske tre-fyra år sedan.

(4) Trent Alexander-Arnold, Liverpool

För det första bör man kanske inleda med att konstatera att Alexander-Arnold är synnerligen nyttig som spelare på planen för Liverpool. Ytterbackarna är väldigt viktiga i Liverpools taktik, och Alexander-Arnold har växt fram som den viktigaste och kreativt mest avgörande av dem. Utan Alexander-Arnold är det högst osäkert om Liverpools säsong faktiskt sett ut som den nu gör. Men när Liverpool nu vinner Premier League för första gången på 30 år, så är Alexander-Arnold spelaren som genom sin härkomst är den allra mest tydliga länken till klubbens egen historia och tradition.

(3) Marcus Rashford, Man Utd

Att Rashford har lyckats utvecklats på det sätt han har gjort i ett så fundamentalt dysfunktionellt lag som Man Utd trots allt har varit under de senaste tre-fyra åren under vilka Rashford slagit igenom säger kanske det mesta både om spelarens kvalitet och karaktär. Rashford får kritik för att inte vara bra jämt, men vilken spelare skulle kunna vara det i Man Utd? Ett av de få glädjeämnena för Man Utd under dessa år är just Rashford, som även bidrar med obestridlig kvalitet på planen, och hans betydelse sjunker bara lite grann för att han inte är ensam egen produkt i Man Utd.

(2) Harry Kane, Tottenham

Man kan möjligen kritisera det för att vara en ologisk och motsägelsefull ståndpunkt men Kane kan ha blivit så väldigt betydelsefull för Tottenham att det på sätt och vis har blivit till en belastning. Nu vore det lite befängt att devalvera en spelare för att han är för bra, vad vore egentligen meningen med det? Vad man kan säga bortom allt rimligt tvivel är att Kane är kanske den spelare som under de senaste fyra-fem åren har fått Tottenham att verkligen kännas som Tottenham under deras framgångar. Utan Kane hade Tottenham inte alls känts lika hemlagat och sympatiskt.

(1) Jack Grealish, Aston Villa

Frågan är väl egentligen om det räcker till i slutänden, men om Aston Villa ska lyckas hålla sig kvar i Premier League så kommer de helt säkert behöva göra det på Grealishs axlar. Vilket följer upp deras resa till Premier League förra säsongen som helt och hållet gjordes på Grealishs axlar. Aston Villas säsong när Grealish var skadad och när Grealish var tillbaka påminner om en före och efter-bild. Natt och dag helt enkelt. Har funderat rätt mycket på vem Grealish egentligen påminner mig om, och förmodligen är det Bryan Robson. Old school kan tänkas, men det känns också lite rätt för Grealish. Och som ni förstår är en jämförelse med Robson bland det finaste jag kan leverera.

Bubblare:

Mason Mount, Chelsea; Paul Pogba, Man Utd; Billy Sharp, Sheffield United; James Ward-Prowse, Southampton; Lewis Dunk, Brighton; Mark Noble, West Ham; Declan Rice, West Ham.

:::

TRANSFERKOLLEN

Ondrej Duda, Hertha Berlin till Norwich, lån. Är detta mittfältaren som på något magiskt sätt ska rädda Norwich kvar i Premier League? Nej, det får väl minst sagt ses som rätt osannolikt. Duda har haft en bra tid med Hertha Berlin i Bundesliga, men ska han ha en bra tid med Norwich så måste han ha det i Football League och då måste lånet göras permanent. Godkänd – (++)