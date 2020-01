Fem follow-ups från FA-cupen (R4)

Monday nights on BT Sports, Monday nights on BT Sports… Det är väl lite oklart vad Arsenal faktiskt har gjort TV- och lottningsgudarna för ont, men detta med att spela sina FA-cupmatcher på måndagskvällen verkar vara deras grej den här säsongen. I den tredje omgången var det mot Leeds på Emirates. Den här gången blir det på pappret ännu mer besvärligt med Bournemouth på bortaplan.

Nu är det i och för sig bara någon vecka sedan Bournemouth befann sig fullständig kris och total upplösning. Men kanske har storsegern mot Brighton under veckan svängt på humöret runt Bournemouth en aning. Det känns som en klubb som gärna håller sig fast vid varenda halmstrå. Inte för att det är lätt att säga att Bournemouths ökade chanser att hålla sig kvar i Premier League precis kommer öka deras intresse för FA-cupen.

Nu vore det hur som helst ingen skräll om Bournemouth vann mot Arsenal ikväll. Inte för att Bournemouth är så väldigt fantastiska utan för att Arsenal kanske inte är så väldigt fantastiska just nu de heller. Överlag verkar ju detta med skrällar vara mycket sparsmakat i FA-cupen hittills den här säsongen. Som mest verkar vi få några oväntade oavgjorda resultat här och där, oftast med Newcastles inblandade.

Lottningen av den femte omgången, från och med vilken några omspel inte längre är aktuella, sker under måndagskvällen inför matchen mellan Bournemouth och Arsenal. Då får vi alltså veta om det blir några riktiga knucklebusters och slobberknockers i FA-cupen den här gången. Hittills har det ju ärligt talat varit hyfsat sparsmakat även med den saken. Hittills har det varit en rätt anonym cupupplaga.

Dags då att sammanfatta den fjärde omgången, nu när den är nästan helt och hållet avklarad. Vilket kan kombineras med de vanliga måndagslistorna, på ett sätt som gör att vi får fram FA-cupens fem follow-ups.

(5) Man Utd hade i alla fall någon stolthet kvar!

Nu var det bara Tranmere, som väl dessutom hade cupomspelet mot Watford i torsdags kvar i benen, så det var väl näppeligen en fair fight. Vi vet bevisligen hur lite FA-cupen betyder för Man Utd i managerfrågor, och det är knappast en seger som löser några av de problem som klubben brottas med, men det var väl på något sätt ändå skönt att se att där åtminstone verkar finnas någon form av stolthet och yrkesheder kvar.

(4) Omspelen!

Ovanligt många omspel den här omgången, relativt sett. Nästan en märklig känsla under lördagen att se alla omspel rassla in ett efter ett. Northampton chockade Derby County en aning under fredagskvällen. Birmingham och Coventry får spela en match till på St Andrew’s, den här gången med ombytta omklädningsrum. Oxford nollade Newcastle på St James’ Park så Newcastle har fortfarande aldrig tagit sig förbi den fjärde omgången med Mike Ashley som ägare. Tottenham tvingas till ännu ett omspel, något som José Mourinho säkert är överlycklig för.

(3) Jürgen Klopp tar sin boll och går hem!

På tal om någon som definitivt är allt annat än lycklig så hade Jürgen Klopps bistra anlete behövt en PG-rating sedan Liverpool tappat en 2-0-ledning borta mot Shrewsbury i matchens slutskede till 2-2. Vilket betyder att Liverpool minsann får en match till, som av egen förskyllan, mitt under vinteruppehållet.

Jürgen Klopp har redan kastat den ena cupen åt sidan den här säsongen, om än inte helt av egen förskyllan. Nu meddelade han redan igår att mot Shrewsbury kommer minsann Liverpools U23-lag spela, och dem kommer gubevars inte han vara manager för, utan det blir Neil Critchley. Har Jürgen Klopp äntligen fått sitt vinteruppehåll så tänker han minsann inte bli av med det!

Nu kommer trotset så klart gömmas bakom något formellt resonemang som att FA sagt åt klubbar att inte arrangera några andra matcher under uppehållet. Det råder ingen som helst tvekan om att det är ännu ett fall av dålig planering av FA, men ingen ska heller lura i mig att Klopp behöver några som helst svepskäl för att vilja skita i FA-cupen.

(2) Jarrod Bowen!

Har varit en av Football Leagues mest spännande spelare och anfallare den här och förra säsongen. Mot Chelsea var han förmodligen bästa spelaren på planen. Jag har misstänkt en längre tid att vi snart får se Bowen i Premier League, mot vilket motstånd han knappast såg bortkommen ut. I själva verket är jag rätt förvånad att ingen Premier League-klubb faktiskt har gått för Bowen under januarifönstret. Flera klubbar hade kunnat tjäna på den affären. Aston Villa inte minst. Och Bowen vore onekligen ett bättre shout för Man Utd än vad Islam Slimani någonsin skulle kunna vara. Men icke.

(1) Storklubbarna levererar!

Tottenham är kvar, Man City är kvar, Man Utd är kvar, Liverpool är kvar, Leicester är kvar, Chelsea är kvar, Arsenal är än så länge kvar. Nästan hälften av FA-cupens återstående klubbar är dessa klubbar. Vilket möjligen känns lite trist för de som helst av allt vill se skrällar och förknippar FA-cupen med dem. Men framför allt hackar det lite hål på den här uppfattningen att FA-cupens problem är att storklubbarna struntar i den. FA-cupens större problem är att klubbarna strax därunder inte bryr sig tillräckligt mycket om den.