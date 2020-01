Ännu ett januarifönster är på väg att stänga igen

Tiden går fort när man har roligt. Åtminstone känns det som om det bara var igår som januarifönstret öppnade men här är vi alltså på dess sista dag. Vilket på något sätt känns som en befrielse. Möjligen är det en effekt av att inte så värst mycket har hänt så det har inte funnits några större skäl att faktiskt bry sig om transferfönstret. Det har varit mer livat om cupspelets vara eller icke vara från Premier Leagues gnällbälte.

Nu kan så klart både ett och annat hända under dagen. Men annars så gäller väl kanske i första hand att kommentera värvningarna som faktiskt gjordes under gårdagen, och på så sätt få till den här omgångens sista transferkoll. Det var trots allt några värvningar som faktiskt gjordes igår, och i åtminstone ett fall en riktig långkörare till transfersaga. Dessa är följande:

Bruno Fernandes, Sporting till Man Utd. Till sist blev den alltså klar. Värvningen som tydligen ska vara svaret på Man Utds alla problem, lite grovhugget. Visst, det ser ut att vara en riktigt bra och spännande spelare, på en position där Man Utd helt klart ser svaga ut. Men det är knappast första gången vi kan säga det om spelare som värvats till Man Utd bara för att misslyckas i omgivningen. Med beröm godkänd – (++++)

Danny Rose, Tottenham till Newcastle, lån. Ett lån men med en avtalad köpklausul redan i kontraktet, så med andra ord så gott som en permanent värvning. Uppenbart har varit att Rose gjort sitt i Tottenham. Alls ingen oäven vänsterback, men också klart och tydligt en spelare på nedgång. Kanske kan hoppas på en nytändning i Newcastle, som dessutom inte är särskilt starka på den positionen. Väl godkänd – (+++)

Sander Berge, Genk till Sheffield United. Mycket intressant värvning av Sheffield United. Känns nästan kontinental på sitt sätt vilket liksom inte alls stämde in i den allmänna bilden av laget eller Chris Wilder. Men kanske är det i själva verket det första tecknet på klubbens nya ägare som visar upp sig. Berge är en kreativt skicklig central mittfältare, och potentiellt en stor förstärkning. Med beröm godkänd – (++++)

Daniel Podence, Olympiakos till Wolves. Wolves tänker kanske att de skulle vilja ha ett hot från ena kanten lika starkt som Adama Traoré på den andra kanten. I så fall gör de väl ett rätt bra försök med Podence. Podence har onekligen visat på hög kvalitet över längre tid med Olympiakos, frågan är så klart om han kan replikera detta även i Premier League, en liga som käkar snabba forwards och spottar ut dem igen. Väl godkänd – (+++)

Helt okej avslutning på januarifönstret får man väl ändå säga. Ett januarifönster som vi redan konstaterat inte har varit särskilt händelserikt. Normalt sett brukar man ju kunna definiera vinnare och förlorare i varje transferfönster baserat på värvningar som de faktiskt har gjort, men i just det här fallet kan nog flera klubbar anses som vinnare just för vad de inte har gjort.

Det vore dumt att påstå att vi kanske egentligen borde ha förväntat oss någon större action under detta januarifönster. Alltså är det inte något särskilt överraskande med att det varit så lugnt som det ändå varit. Vissa specifika saker har i så fall varit lite mer överraskande, och det är kanske en idé att försöka sammanfatta vilka dessa är. Alltså, vad förvånade oss rimligtvis mest med detta januarifönster?

Chelsea. Har precis kommit loss från ett transferförbud i somras, påstods ha en massa cash att bränna under januari, och ett visst behov att förstärka några särskilt viktiga platser i laget. Lik förbaskat går vi in på deadline day utan att Chelsea värvat en enda spelare. Om inte allt fokus varit på Man Utd hade nog den här omständigheten synats mer i sömmarna. Nu får vi se om något händer med Chelsea under dagen. Det snurrar exempelvis rykten om Dries Mertens.

Bournemouth. Alla runt omkring Bournemouth i botten av tabellen har värvat. West Ham har värvat målvakt, Watford har värvat, Aston Villa har värvat och så vidare. Norwich har kanske inte värvat särskilt starkt men de har i princip redan åkt ur och planerar redan för Football League. Men Bournemouth har inte värvat något alls. Vilket är lite osäkert hur man egentligen ska se på. Har de is i magen och fullt förtroende för sin modell och sitt system? Eller är det samma passivitet i själva klubben som vi ser i laget på planen?

Newcastle. Om de flesta överraskningar gäller klubbar som inte gjort något, eller inte gjort mycket, i januari så kanske Newcastle istället är en överraskning för att de faktiskt har värvat rätt friskt. Januari har inte bara ägnats åt ännu en runda av uppköpsrykten om Newcastle, oklart för vilken gång i ordningen, utan också åt att värva en trio spelare i Nabil Bentaleb, Valentino Lazaro och Danny Rose. Alls ingen dålig förstärkning under januarifönstret.

Everton. Lite överraskad måste jag säga att jag är att Everton har suttit så stilla i båten som de gjort. När Carlo Ancelotti anställdes sades det komma med krav på nya spelare och som det lät rätt omedelbart. Så verkar inte riktigt ha varit fallet, eller så har Ancelotti helt enkelt blivit så imponerad av Dominic Calvert-Lewin att han helt enkelt inte ansåg det nödvändigt längre. Kanske är det också en effekt av att Everton nu ligger rätt tryggt i tabellen, och därför anser sig kunna kosta på sig att inte stressa beslutet.

Arsenal. Möjligen kan vi tänka oss att en liknande logik färgar Arsenals agerande under januarifönstret, som ju var mycket sparsamt. Utöver Pablo Mari, som alltså är mittback och inte ytterback som jag felaktigt inbillade mig igår, så har inte mycket hänt, och ärligt talat känns väl inte det heller som någon större händelse. Det hade helt klart kunnat förstärkas betydligt mycket mer. Nu tror jag det är en god gissning att Cedric Soares blir klar under dagen. Men Arsenal saknar egentligen också skäl att stressa sina beslut.

Några särskilda vinnare är svåra att hitta i Premier League under detta januarifönster. Å andra sidan är det väl nästan lika svårt att hitta några särskilda förlorare. Åtminstone om vi ser till vad som normalt sett är rimligt att kunna förvänta sig av ett januarifönster.