Spännande matcher i botten och toppen av tabellen

Brexit är klart, åtminstone rent symboliskt. Detta monument av dumhet, politiskt ljugeri och personlig maktgalenskap firades på sina håll i England igår, och på andra håll kunde det bara sörjas. Detsamma kanske kan sägas om januarifönstret som igår smällde igen, av någon anledning stängs det aldrig riktigt lugnt och stilla som normala fönster, och på vissa håll så firades det, och på andra håll så surades det.

Något som är lite speciellt med den här omgången är att det är den sista omgången innan den engelska fotbollens allra första vinteruppehåll. Fastän det ändå inte är något vinteruppehåll riktigt på riktigt. Det är bara så att det kommer spelas en halv omgång nästa helg, och andra halvan av omgången helgen därpå. En form av vinteruppehåll som gissningsvis har fått TV-bolagen att jubla.

Cashen ska in.

Men det är också en sportsligt sett intressant omgång med flera spännande matcher, något som i och för sig kan sägas om varje omgång. Men vi har ett par-tre intressanta matcher i toppen av tabellen, liksom vi har ett par-tre intressanta matcher i botten av tabellen. Vi börjar komma in i den här delen av säsongen när det verkligen börjar kännas att matcherna får en större och mer avgörande betydelse. Vi närmar oss slutet.

Med risk för att jinxa något inför den här omgången tycker jag också det ska konstateras att VAR-tjafset har dött av den senaste tiden. Dels förmodligen en konsekvens av några små justeringar i hur själva processen faktiskt går till, man har närmat sig den etablerade normen lite mer. Dels förmodligen en effekt av att det gnäll som uppstår med varje form av förändring från de som oftast inte förstår den helt naturligt håller på att avta.

Vilket är fint. Eftersom det betyder att när vi nu börjar ge oss in i den skarpa änden av säsongen så kan det i större utsträckning börja fokuseras på det som faktiskt är viktigt och relevant, det vill säga själva fotbollen. Vi kan exempelvis prata lite om dagens åtta matcher på samma sätt som vi hade pratat om dem förra säsongen. Vi måste inte längre tränga igenom ett moln av mög. Och så här kanske det skulle kunna pratas:

Leicester vs Chelsea

Vi befinner oss i början av februari och har möjligen Leicester god chans att säkra tredjeplatsen och sin plats i Champions League nästa säsong här? Ja, det måste man nog säga. Om Leicester vinner mot Chelsea idag så befinner de sig elva poäng före Chelsea och ett världshav av poäng ned till övriga lag. Hur man än räknar på saken så gör Leicester en strålande säsong utifrån deras förutsättningar. Men vad ska vi egentligen tycka om Chelseas säsong så här långt? Mycket mer oklart.

Bournemouth vs Aston Villa

Ännu en måstematch för Bournemouth, det kommer vara många sådana under de närmaste månaderna. Frågan är om de kan följa upp den ytterst välbehövliga vinsten senast mot Brighton, eller om Aston Villa kan göra en potentiellt mycket viktigt ryck för dem i nedflyttningsstriden och bort från det där strecket. Vi har klubben som inte värvat något alls under en januari mot en klubb som värvat rätt mycket under januari. Det går att hitta fördelar och nackdelar med båda sakerna.

Crystal Palace vs Sheffield United

Crystal Palace har inte vunnit en match på de fem senaste omgångarna men ligger ändå elva i tabellen. Det har över huvud taget inte rubbat dem i tabellen, annat än att de ramlat ned från tionde plats. Lite osäker på vad det säger om ligan egentligen, en sådan resultatrad i EFL Championship till exempel hade nog orsakat ett tapp av säkert fem-sex placeringar. Gammalengelskt mot nyengelskt i den här matchen, lite passande så här i Brexitdagar.

Liverpool vs Southampton

Kommer ni ihåg när det här var en sorts rivalitet? Baserat på att Liverpool vittjade Southamptons skafferier på spelare efter spelare. Sedan dess har så klart Liverpool gått vidare till helt nya ambitioner, förvisso till stor del baserat på just dessa spelare som Liverpool en gång hämtade från Southampton. Man kan väl ändå tänka sig att det ändå fortfarande är en tagg som sitter fast i Southamptons tass. En härlig hämnd hade så klart varit att bli första laget den här säsongen som besegrar Liverpool i ligan.

Newcastle vs Norwich

En finfin chans till ytterligare tre poäng för Newcastle, som egentligen mot alla odds ändå omges av en känsla av optimism. Om det är uppköpsryktena för vilken gång i ordningen, om det är att Steve Bruce faktiskt har lyckats bättre än alla förväntningar, eller om det bara är så att Newcastle gjorde några spännande värvningar i januari. Samtidigt är det kanske just sådana här matcher som Newcastle ska vinna där Newcastle har haft som allra svårast att faktiskt komma till skott. Norwich är inte ofarliga.

Watford vs Everton

Kommer ni ihåg när det här var en sorts rivalitet? Nu är förvisso inte Marco Silva kvar som manager för Everton längre, så den surdegen borde ju rimligtvis ha slutat jäsa. Men det här är ju sådant som supportrar glömmer mycket långsamt, så det kanske inte är att undra på att det twittersurrats om hur Doucouré skulle vara på väg att sparka benen av Richarlison, på ett sätt som om det nu faktiskt skulle vara så olyckligt att det ens nästan blir på det sättet så kan det bli rätt obehagligt.

West Ham vs Brighton

En match av precis samma kaliber och karaktär som den mellan Bournemouth och Aston Villa. David Moyes måste helt enkelt hitta något slags momentum med West Ham, som ju inte vunnit en enda match sedan Moyes premiärmatch mot Bournemouth. En förlust här ger inte bara lagen under dem en chans att ta sig förbi dem, dessutom ges Brighton ett betydligt mer betryggande avstånd från nedflyttningsstriden. West Ham borde vara så desperata att undvika nedflyttning att jag inte utesluter att även Moyes får sparken.

Man Utd vs Wolves

Man Utd-supportrarna fick till sist sin fix under januarifönstret, även om de onekligen tvingades vänta in i det sista. Med detta kommer så klart förväntningar, och visst känns det väl lite som att den ballongen skulle kunna spräckas rätt rejält redan i den allra första ligamatchen därefter, bara något dygn senare liksom. Jag betvivlar inte att Bruno Fernandes kan komma att bli riktigt bra för Man Utd, men att begära att han ska gå in på en gång och vara någon sorts silver bullet på Man Utds problem är för mycket begärt.