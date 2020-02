Är det längre bara önsketänkande att få se Leo Messi i Premier League?

Det har förekommit rykten om att Leo Messi skulle vara på väg att lämna Barcelona med hyfsat jämna mellanrum de senaste fem-tio åren. Antingen har det varit så att Messi själv eller rättare sagt hans hantlangare som planterat dessa rykten för att skaka fram en ännu bättre deal med Barcelona. Eller så har det varit klubbar i Premier League framför allt, eller kanske snarare supportrar till klubbar i Premier League som ägnat sig åt mer eller mindre, oftast mer, grad av rent önsketänkande.

Vad är det egentligen som säger att det skulle vara annorlunda den här gången? Frågans bakgrund är naturligtvis den öppna konflikten som nu briserat mellan Messi och Barcelonas sportchef, Eric Abidal. Abidal gjorde det politiskt kanske inte helt smidiga misstaget att offentligt anklaga spelarna i obestämd form plural för att inte ha jobbat tillräckligt och på så vis ha fått Ernesto Valverde sparkad. Messi tog inte detta alltför bra utan uppmanade Abidal att nämna namn.

Att tro att detta vore något annat än ett politiskt maktspel av Leo Messi känns på förhand rätt naivt. Det med bred marginal mest troliga är att detta är ett sätt att utöva inflytande på Barcelona, kanske sätta Eric Abidal på plats, kanske få Abidal sparkad, eller helt enkelt tvinga Barcelona till ytterligare satsningar på spelartruppen. Messis hävstång är så klart hans kontrakt som innehåller en klausul att han faktiskt kan lämna Barcelona i sommar om han så önskar.

Frågan vi då måste ställa oss är varför i hela friden Leo Messi över huvud taget skulle vilja lämna Barcelona? Det vill säga klubben han växte upp i, klubben han alltid spelat för som seniorspelare och klubben han blev en världsstjärna med, kanske världens bästa spelare genom tiderna, klubben han vunnit allt med, och sedan vunnit allt med igen, och igen. Vad skulle egentligen kunna vara bättre än det? Well, grejen är väl att det åminstone för stunden faktiskt kan finnas några bra svar på den frågan.

För det första. Barcelona är en klubb mer eller mindre i kaos och ett lag som känns väldigt rörigt. Finansiellt verkar klubben ha stora besvär, nya värvningar hanteras på ett högst tafatt sätt i den utsträckning de alls blir av, klubben gör sig ovän med viktiga spelare, och har planerat högst dåligt för exempelvis skador. Barcelona är helt enkelt just nu en dåligt skött klubb, och kanske hade detta avslöjats mer brutalt och fått tuffare konsekvenser för dem i en institutionellt tuffare omgivning.

För det andra, och som en direkt följd av detta. Barcelona är helt enkelt inte riktigt så bra längre som de varit under långa stunder av Leo Messis karriär. Visst, de vinner trots det fortfarande saker i Spanien, men det är svårt att föreställa sig hur usla Barcelona måste bli för att inte göra det. Men Champions League är det nu rätt länge sedan som Barcelona vann eller ens var riktigt nära att vinna. Och just nu finns just ingenting som tyder på att det skulle vara på väg att förändras.

För det tredje. Leo Messi är 32 år gammal. Det betyder att så jättemånga år av sin karriär på den absoluta toppen har han inte kvar. Vilket betyder att om han vill vinna de största titlarna några gånger till i sin karriär så har han inte riktigt tiden att vänta på att Barcelona ska få sin akt tillsammans. Om det dessutom är så att han faktiskt någonstans innerst inne är intresserad av en ny utmaning som det så fint heter, så även då börjar tiden kanske rinna ut för honom.

Här spelar också en annan aspekt in. Nämligen att där finns en närmast personlig rivalitet, som åtminstone jag har svårt att förstå mig på eller ens ta på allvar, mellan Leo Messi och Cristiano Ronaldo om vem som är världens bästa spelare under den här eran. Ett case som Ronaldo alltid har kunnat göra är att han, till skillnad från Messi, faktiskt har varit framgångsrik i flera olika länder och ligor. Messi har ”bara” haft framgångar med Barcelonas trygga famn. Att Messi skulle vilja korrigera detta är inte omöjligt.

Om Leo Messi skulle besluta sig för att lämna Barcelona så är det så klart en öppen fråga vart han i så fall går. Vart kan han gå om nu syftet både är att vinna och att så att säga täppa till truten på Cristiano Ronaldo? Well, han kommer så klart inte gå till Juventus, för där finns redan Ronaldo, och då är nog Serie A som helhet uteslutet eftersom risken att misslyckas då vore för stor. Likaså PSG och Bayern München skulle vara klubbar vars status i sina ligor knappast skulle stärka Leo Messis case väsentligt.

Då har vi möjligen kommit fram till genom uteslutningsmetoden att i så fall återstår faktiskt bara Premier League. Där finns i så fall de enda klubbarna som skulle kunna motsvara Leo Messis löneanspråk och stjärnstatus. Det är i så fall den enda ligan som erbjuder utmaningen som krävs för att verkligen göra ett trovärdigt case att Messis storhet är universell. Dessutom hade det väl suttit rätt fint att göra succé i samma liga där folk alltid har undrat hur Messi skulle prestera under kalla tisdagskvällar i Stoke.

Det där uttrycket har så klart fått sitt alldeles egna liv de senaste tio åren. I sådan utsträckning att det nog har gått hela cirkeln runt från att ha sagts som ett exempel, till att tas på blodigt allvar, till ett rent skämt och sedan tillbaka igen. Det var naturligtvis aldrig helt allvarligt eller totalt bokstavligt men heller inte enbart skämt. De som sade det menade så klart inte att Messi inte skulle vara väldigt bra i Premier League, eller kunna vara bra i Stoke, vilket några ljushuvuden verkade inbilla sig.

Vad uttrycket syftade till var snarare bara det att det skulle vara svårare att i en sådan liga, vecka ut och vecka in, alltså inte enstaka matcher här och där, att vara statistiskt riktigt lika fantastisk som han i stort sett alltid varit i sin karriär. Relativt sett skulle han kanske fortfarande vara lika bra och dominant, men i absoluta tal skulle skulle det förmodligen se rätt annorlunda ut. Att Premier League skulle erbjuda Leo Messi den största och tuffaste utmaningen, på alla sätt, går knappast att förneka.

Vilken klubb i så fall? Det finns väl egentligen bara ett enda svar på den frågan. Det är klart jag personligen på sätt och vis skulle vilja att det svaret var Man Utd, men det är helt enkelt inte realistiskt i nuläget, Man Utd har inte pusselbitarna på plats. Det har däremot Man City. Man City har spelartruppen, Man City har organisationen, och Man City har resurserna. Eftersom Man City inte kommer vinna ligan den här säsongen så kan inte Messi anklagas för att gå till en ”given vinnare”, såsom PSG, Bayern eller Juventus.

Andra klubbar? Nja, knappast. Man Utd är som sagt inte realistiskt i nuläget. Arsenal är uteslutet av exakt samma skäl. Tottenham har inte pengarna för någon sådan affär. Man skulle möjligen kunna tänka sig Liverpool, men det är svårt att se Liverpool knäcka hela sin lönestruktur och lagstruktur för en sådan värvning, utöver att jag av någon anledning har svårt att se Klopps kramande gå ihop med Messi. Återstår gör i så fall Chelsea, och även om jag inte helt skulle utesluta dem så ser jag det ändå som högst osannolikt.

Man City har dessutom Pep Guardiola som manager, med vilken Leo Messi upplevde sina allra största framgångar. Att en återförening mellan dem skulle kunna vara lockande för Messi känns inte alls långsökt, han har onekligen inte haft den allra bästa lyckan med den där managerkarusellen efter Guardiola. Guardiola själv har smörat upp Messi så mycket på senare tid att jag lite på skämt tog det som ett tecken på att han sökte sig tillbaka till Barcelona, men kanske är det så att säga den andra vägen runt.

För Man City vore det så klart en enastående skalp att lyckas värva Leo Messi. Vid 32 års ålder är han heller inte precis avdankad, han har flera år kvar i kroppen av fotboll på riktigt hög nivå. Men som sagt, och som vi sett så många gånger förut, så måste det ses som mest troligt att Leo Messi bara kör ett powerplay med Barcelona, och kanske istället försöker få dem att plocka hem Pep Guardiola igen. Ett för Premier League betydligt mycket tråkigare alternativ naturligtvis.

På två sätt.