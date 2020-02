Fem skäl varför Arsene Wengers offsideregel inte fungerar

Arsene Wenger kom till England och började illa kvickt kallas för Le Professeur på grund av hans sätt att vara samt det faktum att de engelska journalisterna snabbt luskade ut att Wenger faktiskt hade motsvarigheten till en magisterexamen i nationalekonomi. Vilket möjligen säger mest om den engelska fotbollens relation till utbildning och intellektuellt tänkande, givet att en magisterexamen kanske ändå inte är något väldigt speciellt.

Man kan hävda att den där bilden ändå har gett Wenger vissa automatiska pluspoäng givet att reflexen lite att vara att ta allt han säger som tämligen djupsinnigt, även om det vid en närmare granskning inte precis får Nobelkommitténs huvuden att snurra. Så även den här gången tycks det när Wenger i sitt nya FIFA-uppdrag plötsligt föreslår en helt ny offsideregel som tydligen ska tvingas igenom systemet illa kvickt.

Nuvarande regel säger att om någon del av anfallarens kropp som denne legitimt kan göra mål med befinner sig framför den sista försvararen så är det offside. Den regel som Arsene Wenger föreslår säger tvärtom att om någon del av anfallarens kropp som denne legitimt kan göra mål med befinner sig i linje med den sista försvararen så är anfallaren istället onside.

Bakgrunden till regelförslaget är inte svår att genomskåda. Vill man trycka igenom en regelförändring av det här slaget så ska man naturligtvis göra det nu när VAR-systemet i dess nuvarande utförande har gjort parodi av offsideregeln, när folk är som allra mest störda på mål som döms bort för till synes helt obetydliga saker, och opinionsläget alltså som allra bäst för ett förslag som tvärtom kommer godkänna många fler mål.

Syftet med förslaget känns uppenbart även det. Det handlar om att skifta över balansen från försvararens fördel till anfallarens fördel, och kort sagt uppmuntra ett mer offensivt spel och fler mål. Helt enkelt att fler mål görs, eller rättare sagt färre mål underkänns. Det låter rimligt, och i linje med sådant Arsene Wenger alltid pratat om. Dessutom hoppas man göra slut på eller rejält minska sådana här millimetergranskningar av VAR.

Men hur genomtänkt är verkligen detta och i vilken utsträckning kommer Arsene Wengers förslag verkligen uppnå sitt syfte, eller för den delen tvärtom uppnå motsatt och därför oönskad effekt? Här är fem skäl varför det nog är bäst att ta minst en runda till av eftertanke innan Arsene Wengers nya offsideregel faktiskt genomförs:

(5) Leder till fler VAR-granskningar, inte färre!

Hela syftet med Arsene Wengers förslag är att minska antalet VAR-granskningar. Det är i alla fall vad de säger även om det kanske mest är ett populistiskt stöd att söka stöd för sina förslag i nuläget. Alla är så klart heligt trötta på VAR-granskningar. Men förslaget kommer i själva verket bara leda till fler VAR-granskningar än i nuläget.

Linjedomaren är tränad att titta framför (eller bakom) försvarslinjen så att säga efter den anfallande spelaren. Där är det relativt lätt att se om någon vital kroppsdel befinner sig på fel sida linjen. Om de istället måste börja titta åt andra hållet kommer de i många fall bli tvungna att försöka titta ”igenom” en eller flera spelare. Detta skapar så klart ännu högre osäkerhet.

Vilket kommer leda till ännu fler VAR-granskningar. Här finns även ett vanligt missförstånd att den nya regeln skulle leda till färre bortdömda mål. Sant är att det kommer bli fler mål, åtminstone inledningsmål, men det skulle naturligtvis dömas bort precis lika många mål med den nya regeln som med den gamla eftersom man bara har flyttat granskningspunkten, inget annat.

(4) Gör livet omöjligt för linjemännen i ligor och matcher utan VAR!

Ta nu den första punkten och förflytta den till ligor och matcher utan något VAR som kan granska och korrigera domsluten, vilket så klart är majoriteten av alla ligor. Men självfallet går det inte att ha olika offsideregler i olika ligor, med eller utan VAR. Alltså kommer livet bli mer eller mindre hopplöst för linjemän i lägre ligor.

Arsene Wenger har för mig aldrig riktigt framstått som någon besjälad elitist utan desto mer som en sann demokrat, en manager som faktiskt vårdar och värnar också de mindre klubbarnas intressen och perspektiv. Men här är det ganska tydligt att han låst fast sig lite vid sitt gamla perspektiv som manager för en storklubb.

(3) Leder inte till ökad legitimitet i domsluten!

En av de stora synpunkterna på domsluten i dagens system är att det urholkar deras legitimitet när mål döms bort på rena millimetrar och för sådant som mer eller mindre uppenbart har ingen som helst betydelse för själva spelet. Man hävdar med viss rätt att tillämpningen av regeln har frångått vad som faktiskt är regelns anda och mening.

Det brukar till exempelvis talas om den berömda stortånageln, hur ett mål döms bort på grund av en för lång stortånagel. Det är en rimlig synpunkt. Men den nya regeln så som den föreslås riskerar bara leda till motsvarande brist i legitimitet, fast åt andra hållet. Man vinner just ingenting på förändringen i det avseendet.

Nu blir det plötsligt möjligt för spelare att vara en eller flera meter framför motståndaren och målet blir ändå giltigt. Vad som nu känns orimligt över att något inte blir mål på grund av en armhåla eller tånagel kommer då kännas orimligt över hur något blir mål när även det trotsar regelns faktiska anda och mening.

(2) Försöker bara åtgärda symptomet, åtgärdar ej problemet!

Mer specifikt, Arsene Wengers förslag till ny offsideregel löser inte de problem med VAR-offsider som den säger sig vilja lösa, utan rör som mest bara om lite i grytan och flyttar på den tänkta offsidepunkten. Det blir därför ett ganska klassiskt case av att bara göra något kosmetiskt åt symptomen utan att angripa roten till det onda.

Grundproblemet är att vi, det vill säga media och supportrar, aldrig klarade av att godta eller acceptera de rimliga offsidebedömningar som linjemännen gjorde. Istället krävde vi exakthet och millimeterrättvisa och brände dem på bålet när vi inte fick det, och vi krävde mer eller mindre unisont VAR.

Vi fick vad vi önskade oss. Vi fick VAR och vi fick millimeterrättvisa. Nu visar det sig alltså att det var inte alls så fantastiskt och eftersträvansvärt som vi trodde det skulle vara. Istället blev det många gånger bara löjligt, vilket händelsevis var vad många av oss tyckte att kritikerna förut också var. Det vill säga löjliga.

Problemet är attityden, oförmågan att acceptera att domslut är subjektiva och mänskliga, och att de faktiskt kan bli fel även fast de åtminstone nio gånger av tio är rätt. Problemet är attityden som ledde fram till VAR. Åtgärden hade varit att skrota VAR i offsidebeslut och återgå till det system som vi redan hade och som fungerade.

(1) Leder till lägre försvar och mer defensivt tänkande!

Idén med Arsene Wengers nya offsideregel är att det ska bli fler mål, alltså belöna offensivt spel och skapa mer underhållning. Det är ”hellre fria än fälla”-policyn dragen till sin slutliga konklusion. På så sätt är den naturligtvis retoriskt attraktiv, för vem tackar egentligen nej till fler mål, offensiv fotboll och att belöna anfallsspel?

Men det allra mest troliga är att, åtminstone efter en liten tid, effekten blir den rakt motsatta. Att försvarande lag istället, för att kompensera för den nya offsideregeln, väljer att försvara sig ännu lägre enkom för att strypa alla ytor. Det är en regel som kommer leda till fler bussförsvar, det vill säga allt sådant som Wenger alltid hatat.

Det är inte första gången det har experimenterats med offsideregeln på det här sättet för att så att säga ge anfallande laget fördelar, att hellre fria än fälla. Och varenda sådant experiment har visat på samma sak, att försvarande lag anpassar sig och det tvärtom blir färre mål. Det finns ingen anledning att tro att detta på något sätt skulle bli annorlunda.

Kanske ville Arsene Wenger rivstarta sitt nya FIFA-uppdrag. Kanske läste Arsene Wenger i någon managemtbok köpt på flygplatsen att det är de första 100 dagarna på ett uppdrag som är de absolut viktigaste. I vilket fall som helst har det lett fram till ett stressat och till synes alls inte särskilt genomtänkt förslag till ny offsideregel.

