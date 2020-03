Englands fem mest poängfulla klubbar

Allting handlar ju till slut om poängen i Premier League. Hur många poäng har en klubb jämfört med hur många poäng alla andra klubbar har. Har till exempel Liverpool tagit tillräckligt många poäng för att vinna Premier League? Har Chelsea tagit poäng nog för att kvalificera sig till Champions League? Kommer verkligen Brightons och Aston Villas poäng räcka för att hålla dem kvar i Premier League?

Men med poängen kan man ju mena något betydligt bredare och djupare än så. Vad är så att säga själva poängen med vissa klubbar, det vill säga vad fyller de egentligen för syfte och funktion inom fotbollen i stort? Om vi skulle anta en värld i vilken just den här klubben inte längre skulle finnas, skulle det då vara en fattigare värld eller skulle det inte ha någon större betydelse för världen alls?

Någon gång under gårdagen, antingen under eller omedelbart efter Evertons stora förlust mot Chelsea så tweetades det ut en retorisk fråga om vad som egentligen var poäng med Everton. Med det syftades på Evertons status som en klubb som till synes aldrig lyckas uppnå någonting av värde i tabellen eller i fråga om titlar, men som heller aldrig verkar behöva bekymra sig på allvar om att åka ur Premier League.

Everton liksom bara existerar verkade vara andemeningen, utan att de egentligen fyller någon som helst funktion, utan att de spelar någon särskilt tydlig roll alls i livets stora cirkel eller hur man nu vill beskriva det. Det där kan man så klart tycka precis vad man vill om, men det var en rätt intressant utgångspunkt. Den väckte hos mig frågan just om vilka klubbar som faktiskt är särskilt poängfulla respektive poänglösa.

Nästa vecka kommer jag nog få anledning att återkomma till det där med poänglösa klubbar. Men den här veckan fokuserar jag istället på de mest poängfulla klubbarna. Här säger det sig självt att jag alltså måste anse klubbarna fylla någon större funktion än att bara vara förbaskat duktiga på att generera poäng i tabellen. Det säger naturligtvis även sig självt att det är en djupt subjektiv bedömning.

(5) Man Utd

Man Utd fyller en slags moralisk poäng för närvarande som de nog helst hade sluppit att fylla, och därför egentligen utan egen vilja. Men i en tid när så mycket utgår från pengar, från transfersummor och hur alla problem ska lösas genom att värva spelare så är Man Utd ett lysande exempel på hur det är fullt möjligt att spendera mest pengar i världen på både transfersummor och spelarlöner, men om där inte finns någon plan, idé eller kompetens bakom besluten så kommer det knappast spela någon roll alls. Man kan så klart konstatera att rätt många missar den poängen fastän den slår dem i skallen, men det gör inte poängen mindre viktig därför.

(4) Leeds

Leeds har för närvarande flest poäng av alla i EFL Championship, men de råkar i min mening även vara den mest poängfulla för tillfället. Naturligtvis handlar det i grund och botten om Marcelo Bielsa och om vad han representerar. Ska verkligen Bielsa lyckas ta Leeds tillbaka till Premier League? Ska det verkligen vara möjligt att med så relativt små resurser i bakgrunden kunna ta sig igenom den kanske mest brittiska av alla ligor med en så pass ”icke-brittisk” fotbollsfilosofi? Flera andra klubbar har utmanat den här typen av föreställningar tidigare, men ingen har gjort det riktigt så extremt som nu Leeds gör.

(3) Leicester

Leicester är förmodligen en klubb som kommer vara laddad med poäng även om 100 år, bara för vad de lyckades med för några år sedan när de vann fotbollshistoriens kanske mest osannolika ligatitel. Ändå är det i min mening vad Leicester gör den här säsongen som kan visa sig mer poängfullt på längre sikt än den bragdbetonade ligatiteln. Den kunde alltid på något sätt avfärdas med att det var en ren fluke, en engångsföreteelse, något som aldrig kommer hända igen. Den här gången går det inte riktigt att säga samma sak. Nej, Leicester vinner inte ligan igen den här säsongen, men de visar att det med relativt sett små resurser går att bygga ett ytterst kompetent fotbollslag, som definitivt kan hävda sig i konkurrensen med de allra största.

(2) Man City

Man City är en poängfull klubb på flera sätt, inte minst genom att ha tagit flest poäng av alla lag någonsin under en och samma ligasäsong. Åtminstone för ett tag till. Men oavsett vad man nu än har för åsikt gällande Man Citys konflikt med UEFA angående deras regler om financial fair play så fyller just nu Man City en rätt viktig funktion i att belysa hur UEFA, eller egentligen fotbollen i stort, har prioriterat det finansiella perspektivet över det moraliska. Det är inte ett moraliskt regelverk som Man City anses ha brutit mot, utan ett finansiellt regelverk, fastän de viktigaste invändningarna mot Man Citys ägararrangemang är just moraliska och humanitära. Detta urholkar UEFA:s moraliska auktoritet och gör det lättare för Man City att avfärda anklagelserna som just finansiellt motiverade.

(1) Newcastle

Många gånger beskrivs den inbördes ordningen mellan de engelska klubbarna som något från ovan givet, något hugget i sten och närmast oföränderligt. Detta fastän vi har sett detta förändras både över kort och lång sikt. Först kan man hävda att där var två, sedan var där fyra, nu är där åtminstone sex med fler på väg. Newcastle räknas inte riktigt in bland de här klubbarna, fastän det var en gång för inte allt för länge sedan som de mycket väl hade kunnat räknas bland dem, och hade kunnat vara bland dem nu om bara verkligheten tagit en annan sväng för dem. Newcastle är för närvarande en spännande, dramatisk och i många avseenden tragisk historia om en klubb som skulle kunna vara så mycket mer än vad den faktiskt är, en klubb som har det mesta talandes för sig men där de som är satta att ”tala för” klubben inte verkar ha någonting alls att säga. Den stora frågan är om och när Newcastle återfinner sin röst i engelsk fotboll.