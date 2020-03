Corona påminner oss om hur viktig publiken är för fotbollen

Coronarädslan har tagit ett järngrepp runt den europeiska fotbollen. Fall efter fall ger sig till känna, match efter match ställs in eller spelas inför tomma läktare. Kvällens matcher i Europa League bär definitivt prägeln av denna rädsla. Både Man Utd och Wolves kommer spela sina respektive matcher, mot LASK samt Olympiakos, inför tomma läktare. Ett redan halvljummet Europa League blir ännu mer fesljummet.

Kontroversiellt är det kanske framför allt för Wolves. Bara för några dagar sedan fick vi veta att Evangelos Marinakis, Nottingham Forests ägare men som en händelse även Olympiakos ägare, hade testats positivt för viruset. En nyhet som påverkade Arsenal som ju mötte Olympiakos för två veckor sedan. Vi ska alltså föreställa oss att Marinakis haft kontakt med Arsenals spelare men ingen kontakt alls med spelarna i Olympiakos?

Man kan förstå att Wolves finner situationen minst sagt olustig. Samtidigt är det ju ett minst sagt lite märkligt tillfälle för UEFA att bedriva europeisk cupfotboll där mängder av spelare och supportrar är tänkta att resa och mötas över hela kontinenten. Av detta kan man möjligen dra slutsatsen att UEFA nog kommer att dröja ända in i det allra sista innan de börjar blåsa av sina många olika arrangemang.

Jag ska inte påstå att jag normalt sett brukar klappa händerna i förtjusning varje gång som Jürgen Klopp vädrar munlädret. Men när han för ett tag sedan fick en fråga om vad han tyckte om Coronahotet så tyckte jag han var rätt klok som ifrågasatte varför i hela friden man skulle fråga honom, en fotbollstränare, om den saken. På samma sätt känner jag att jag är knappast rätt person att kommentera frågan, det är inte mitt område.

Ändå har jag alltmer landat i en rätt tydlig känsla att det vettigaste beslutet som nog skulle kunna fattas i det här läget vore för UEFA att meddela att de ställer in sommarens EM och pausar all fotboll under den närmaste månaden. Därmed skulle säsongens skjutas på framtiden en månad. Den tiden skulle hinna få mycket att lugna ned sig, och kraftigt minska den mest akuta spridningsrisken av viruset.

Detta utan att påverka de inhemska ligasäsongerna, eller den europeiska cupfotbollen, på ett alltför negativt sätt, enligt de alternativ som har skissats på. Bland dem hittar vi t ex att ställa in säsongen helt och hållet, eller helt enkelt avsluta säsongen så som den faktiskt står nu. Men det känns osannolikt att UEFA skulle fatta det beslutet, de har alldeles för mycket pengar investerade i sitt EM för att vilja göra det. Misstänker jag.

Att påstå att Coronaviruset har medfört något positivt vore lätt befängt. Men en oväntad konsekvens är möjligen att vi har fått en mycket tydlig påminnelse och insikt om vilken betydelse publiken och supportrarna faktiskt har för fotbollen, även inom ramen för den så kallade moderna fotbollen. Många säger så klart alltid hur viktigt det är, men det är oftast bara läpparnas bekännelse, något man ska säga, utan någon riktig substans.

Frågan har egentligen aldrig blivit särskilt konkret. Att behöva spela fotboll utan publik har egentligen aldrig varit något realistiskt krav. Men när nu ett antal matcher utav rätt så hög kaliber faktiskt har spelats framför tomma läktare så blir absurditeten i det hela minst sagt påtaglig. Vi får en mycket tydlig påminnelse om hur viktiga supportrarna, publiken och atmosfären är för hur vi upplever och konsumerar produkten fotboll.

Inte bara vi får den här påminnelsen. Också klubbarna får den, klubbledningarna som ofta anklagas för att inte bry sig om supportrarna särskilt mycket alls. Även UEFA och fotbollens policyproducenter får påminnelsen, och det borde kunna informera deras beslut i flertalet frågor framöver. Fotbollen, också den moderna fotbollen, är oändligt mycket fattigare utan supportrarna.

En effekt av den här röran kan alltså bli att vi kommer få se en hel del reformer inledas som förbättrar, underlättar och förhöjer publikaspekten inom fotbollen. I England har vi redan flera exempel på klubbar som givet tillstånd kommer införa reglerad ståplats till nästa säsong, så kallad safe standing. Det har varit på gång en längre tid, men jag anar att detta är något som kan få en rejäl skjuts framåt nu.

Exempelvis Premier League är ju väldigt känsliga för hur hur deras produkt uppfattas och värderas av marknaden. Publikupplevelsen är en viktig del i detta och mitt i allt snack om att spela fotboll inför tomma läktare så har detta blivit desto tydligare. Alldeles förvånad blir jag alltså inte om vi kommer få se Premier League lansera ett antal olika initativ för att förhöja publikupplevelsen i Premier League under de kommande åren.

Mitt i allt detta ska det alltså också spelas ett par fotbollsmatcher, om än med en något oklar uppfattning om säsongen ens kommer avslutas, och då kanske framför allt den europeiska cupsäsongen. Wolves möter alltså Arsenals banemän i Olympiakos, och det ska väl bli intressant att se om Olympiakos mot förmodan ska lyckas eliminera ännu en engelsk klubb. Mycket kommer bero på hur kvällens match slutar.

Man Utd befinner sig å sin sida i Österrike för att möta ett lag som låter som något som blir över efter att man rensat en massa fisk. På förhand är detta en åttondelsfinal som Man Utd ska vinna, särskilt som de onekligen har visat upp en allt bättre form och kvalitet efter januari, men det är klart att det också bygger på att de inte sätter sig själva i ett alltför dåligt läge i den här matchen.

Kvällens matcher handlar kanske därför först och främst om koncentration för både Wolves och Man Utd. Koncentration att kunna fokusera på och motivera sig för uppgiften under för dem helt ovana förutsättningar utan publik. Koncentration att kunna fokusera på uppgiften och koppla bort eventuell oro över sjukdom och smittospridning. Kan de båda engelska lagen göra det så har de ett bra läge att ta sig vidare till kvartsfinal.

Huruvida dessa kvartsfinaler sedan blir av får bli en senare fråga.