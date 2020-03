Att pausa säsongen på obestämd tid är bättre än att avsluta säsongen

Beslutet blev till sist det enda väntade. Premier League, tillsammans med FA och EFL, fattade igår det gemensamma beslutet att lägga säsongen på is, och pausa den fram till i första hand början av april. Tre veckor med andra ord. Mycket talar kanske för att det kommer bli längre än så, men det är liksom ingen större idé att spekulera om den saken just nu. Det får helt enkelt bli som det blir, och hur det blir visar sig.

Jag får så klart en lite tuffare tid. Normalt sett är det ju under sommaren som jag får försöka hålla den här bloggen igång utan en säsongs normala vardagsrytm, där ämnena många gånger ger sig själva utifrån matcherna som spelas. Plötsligt måste jag redan under säsongen jobba med att hitta idéer till nya texter. Men det är klart, av alla problem som uppstått på grund av detta så är kanske detta ett av de allra minsta.

Premier League meddelade under gårdagen att det finns inga föreskrivande regler i deras handbok som styr hur de kan agera om säsongen inte kan fullföljas. Vilket stämmer, och vilket betyder att Premier League alltså är fria att överväga alla tänkbara möjligheter. Men givet att det inte finns några fasta regler så är självfallet frågan hur beslutet ska fattas, om det ses som ett administrativt beslut eller som något klubbarna ska rösta om.

Efter att ha läst handboken kan jag konstatera att det finns två punkter som kommer styra diskussion och beslut. För det första vad som faktiskt avses med en säsong, och i vilken utsträckning detta är flexibelt. För det andra vad som faktiskt kan avses med ”at the end of the Season”, om detta är hugget i sten eller öppet för visst godtycke. Har klubbar en uppfattning är det i dessa trådar de kommer rycka.

Handbokens relevanta paragrafer är följande:

C1: Each Club shall play two League Matches against each other Club each Season, being the Home Club in respect of one such League Match and the Visiting Club in respect of the other.

C11: The Club which is at the top of the table at the end of the Season shall be League Champions.

C14: Subject to Rule C15 [om ett lag drar sig ur eller utesluts], the bottom three Clubs in the table at the end of the Season shall be relegated to The Football League.

För att Liverpool ska bli ligamästare krävs alltså att de ligger i toppen av tabellen vid säsongens slut. Men vad händer i så fall om säsongen avslutas nu? Kommer detta då över huvud taget räknas som en säsong? Måste slutet av en säsong vara efter att varje klubb har mött alla andra klubbar i ligan två gånger, en gång hemma och en gång borta? Eller kan slutet av säsongen vara när Premier League bestämmer att den är slut?

Man måste väl ändå föreställa sig att det här kommer förekomma en viss grad av fair play och sportslighet. Alla vet så klart att Liverpool kommer vinna ligan, vilket rimligtvis måste påverka hur man förhåller sig i den här frågan. Men läget blir naturligtvis betydligt mer komplicerat om vi ska göra samma avvägning, vilket så klart blir nödvändigt, i Champions League-striden eller, ännu värre, nedflyttningsstriden.

Något förvånad blir jag möjligen av att Premier League och övriga organisationer fattade det beslut jag såg som vettigast. Det vill säga att pausa säsongen cirka en månad, samtidigt som det allra mesta tyder på att EM ställs in eller skjuts upp. Men det beslutet måste naturligtvis komma från UEFA. Det känns som ett vettigt sätt att förhålla sig till samhällskrisen, samtidigt som man köper sig själva värdefull tid.

I den bästa av världar, som en gång Voltaires Candide sade, så kommer den här pausen göra susen och när den är över så kan Premier League, Football League med flera dra igång igen. Så kommer det kanske bli, det får vi se. Men det finns också sådant som talar för att det här kommer dra ut på tiden betydligt mycket längre än så. Och i så fall måste naturligtvis Premier League med flera fatta ett rätt viktigt beslut:

Att avsluta säsongen!

Ett alternativ är så klart att avsluta säsongen, att helt enkelt säga att säsongen är nu slut, efter 28-29 omgångar. På ett sådant beslut följer automatiskt nästa ställningstagande, huruvida detta betyder att säsongen helt enkelt inte ska räknas, eller att tabellen fryses och räknas i befintligt skick så att säga.

Liverpool kan säkert hålla sig för skratt, men det första ställningstagandet hade så klart haft en parodisk touch. Liverpool är på väg att vinna sin första ligatitel på 30 år, efter att ha tidigare knäckts av facts, slips och 97 poäng, men plötsligt så upphör säsongen på grund av ett globalt virus. Vad har liksom gudarna emot just dem?!

Mera aggressivt skulle det kunna bli längre ned i tabellen. För lagen som jagar Chelsea på fjärdeplatsen kan nog med goda skäl anse att de kan ta sig förbi dem. Ännu svettigare lär det bli i nedflyttningsstriden, där fler lag ligger inom betydligt mindre avstånd, och där de ekonomiska och sportsliga insatserna dessutom är betydligt högre.

Vi kan självfallet även vända på perspektivet och fundera på vad det skulle få för betydelse för lagen i EFL Championship som vill ta sig upp i Premier League. Även för dem är det så klart vitt skilda konsekvenser beroende på om man skulle ogiltigförklara säsongen eller frysa säsongen och använda tabellen i befintligt skick.

Ironiskt nog, givet att jag länge förespråkat en expansion av Premier League till 24 klubbar, som det var back in the days, skulle en möjlig lösning vara att bestämma sig för att ingen klubb åker ur Premier League den här säsongen, men att fyra lag tar sig upp. De två ovanför uppflyttningsstreckte, samt två playoff-lag.

Det sägs att Bundesliga överväger just en sådan lösning.

Att pausa säsongen!

Men att avsluta säsongen måste vara en absolut sista utväg. Det rimliga måste ändå vara att hela tiden utgå från att säsongen är pausad men någon gång i framtiden återupptas och görs färdig. Det är det klart bästa sättet att så att säga komma ifrån alla problem som det skulle innebära enligt ovan att avsluta säsongen.

Det kan betyda att börja spela igen om några veckor eller efter någon månad. Det kan också betyda att säsongen avslutas först en bra bit in på sommaren. Kanske ska det också kunna innebära, precis som Henry Winter också är inne på, att 2019-20 säsongen ska kunna avslutas långt in på hösten, om absolut nödvändigt.

Konsekvensen skulle i så fall bli att säsongerna förskjuts. Men det är så klart något som skulle kunna justeras tillbaka inom en inte alltför lång tid. Det är helt enkelt en praktisk aspekt att lösa. Precis som det är en ren praktikalitet att klubbar har spelare med kontrakt som går ut i sommar och så vidare. Det är helt enkelt ett problem de får hantera.

Det är väl inte precis första gången i historien som spelare köps och säljs, och lämnar klubbar, mitt under brinnande säsong. Trots allt är detta med reglerade transferfönster en hyfsat ny företeelse. Anyway, att tro att det skulle gå att hitta ett alternativ här som inte skulle orsaka klubbarna några som helst besvär är fullständigt orealistiskt.

Men vissa alternativ är helt klart sämre än andra alternativ.