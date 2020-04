Historien skrivs av vinnarna, och skrivs om av Crystal Palace

”I would like to thank Peter Manning for the incredible work he has undertaken researching the definitive history of the club. As a lifelong supporter of Crystal Palace I find it amazing that we have a legitimate claim to be the oldest professional league club still in existence, that we were in the very first FA Cup meetings and that our history dates all the way back to Victorian cricketers and even involves the great WG Grace.”

Steve Parish, Crystal Palaces ordförande, kommenterar på det här viset det historiska forskningsarbete, eller kanske snarare det forskningsarbete i historia, som Peter Manning har gjort med fokus på Crystal Palaces historia. Manning själv råkar vara Crystal Palaces egen klubbhistoriker. Något som möjligen illustrerar den gamla sanningen att historia oftast är subjektiv och skrivs av vinnarna.

Visst kan man tycka att det är lite lustigt att Crystal Palaces egen klubbhistoriker bara råkar komma fram till att Crystal Palace är den äldsta existerande ligaklubben. Men för all del, det hela vilar trots allt på några historiska fakta. Crystal Palace blev medlemmar i Football League först 1905, men själva fotbollsklubben som sådan grundades redan 1861, och man deltog i den allra första upplagan av FA-cupen, men låg därefter vilande.

Att frågan över huvud taget är aktuell beror helt och hållet på Notts Countys förfall och nedflyttning från League Two förra säsongen. Notts County hade tidigare den möjligen något tveksamma äran att kunna titulera sig världens äldsta fortfarande existerande professionella ligaklubb. Men i och med att Notts County åkte ur Football League så är den platsen plötsligt ledig för någon annan klubb att ta över.

Uppenbarligen anser Crystal Palace att de är den klubben.

Egentligen är det väl inte så mycket att orda om. Om Crystal Palace anser sig vara den äldsta professionella ligaklubben så får de väl göra det. Har de dessutom kalla fakta som bygger under påståendet så desto bättre. Om sedan andra klubbar är av annan mening så är det i sin tur deras rättighet att hävda och bevisa motsatsen. Crystal Palaces claim to fame blir ändå aldrig mer värd än vad omvärlden anser den vara värd.

Men som en övning i att värdera historisk storytelling är det ändå av intresse. För redan det faktum att Crystal Palaces hela claim baseras på att Notts County åkte ur Football League gör det hela rätt svajigt. Notts County existerar trots allt fortfarande, att de åkte ur en division och därmed passerade en tämligen godtycklig gräns i seriesystemet ändrar inte på den för Crystal Palace möjligen något besvärande omständigheten.

Men visst, formellt skulle Crystal Palace så klart kunna hävda att de just nu är den äldsta existerande professionella ligaklubben. Fastän gränsen mellan professionell fotboll och amatörfotboll är minst sagt luddigare än så i engelsk fotboll, och flertalet lag i National League är minst halvproffsiga. Men vad händer egentligen med Crystal Palaces claim om Notts County, trots allt inte helt osannolikt, återvänder till Football League?!

Historien skulle i så fall kunna ses som minst sagt ombytlig.

Subjektiviteten i den historiska storyn hittar vi även i dess andra ände. För om nu Crystal Palaces claim bygger just på den formella statusen som ligaklubb, så känns väl det mest rimliga att räkna klubbens födsel från det att de faktiskt formellt blev en ligaklubb. Vilket för Crystal Palace råkar vara 1905, det vill säga alldeles för sent för att kunna behålla sitt claim. Här väljer däremot Crystal Palace att tillämpa en historisk dubbelmoral.

Motiven bakom denna dubbelmoral är möjligen att historia av det här slaget faktiskt säljer och blir en del av klubbens marknadsföring. Vilket säkert är varför Crystal Palaces klubbhistoriker råkat gräva fram den här historiska slutsatsen. Svårt för mig att förstå, givet att jag sällan tillmätt sådana här saker något större värde, men i ett land och en liga där det mest populära skällsordet är ”you have no history!” så äger det sin rimlighet.

Historia skrivs och skrivs om således som ett sätt att beskriva och framställa sin klubb på ett visst sätt, inom fotbollen precis som i samhället i övrigt. Utåt handlar det om Crystal Palace att profilera sig på ett visst sätt, att stärka klubbens varumärke. Inåt klubben självt blir det ännu en story som reproducerar klubbens kultur och ger supportrar, spelare och anställda referensram och källa till stolthet.

Kanske kan vi däremot ana att det blir lite konstgjort. För om Steve Parishs kommentarer visar på något, och Parish är enligt eget vittnesmål en livslång Crystal Palace-supporter, så är det att han själv inte hade minsta lilla aning om att Crystal Palace hade någon sådan här claim eller att han ens brydde sig. Och det är väl egentligen inget fel med det, varför skulle han bry sig och hur många Crystal Palace-supportrar bryr sig egentligen?

Kritiken vore väl mer att då komma nu och försöka tillskriva saken en betydelse den inte har och aldrig har haft. Och om det är något vi behöver lära oss av den här sorglustiga historien så är det att just historien nästan aldrig är definitiv.

:::

Spännande tider för Newcastle. Och tittar vi bara på själva fotbollen så är det naturligtvis fantastiskt roligt det som håller på att hända. Svårt att tänka mig någon annan klubb man hellre hade sett få boosten dessutom.

Any day now känns det som.