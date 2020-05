Leeds och Liverpool måste båda väga nytta mot nöje

Kanske var det typiskt att beskedet kom just på Kristi Himmelfärdsdag. Football Leagues principbeslut att om säsongen inte kan slutföras så kommer alla deras tabeller att avgöras med poäng per match, samt att all nedflyttning och uppflyttning sker som vanligt, gör att Leeds är mästare och efter 16 långa år tillbaka i Premier League. Det vill säga, åtminstone om säsongen nu inte kan slutföras.

Låt gå för att Leeds tabellsituation såg rätt bra ut ändå. Med nio omgångar kvar av serien hade Leeds ett försprång om sju poäng ned till tredjeplatsen, och laget befann sig i ett bra stim. Men en krona idag är mer värd än en krona imorgon och så vidare. I ett scenario är Leeds garanterade uppflyttning. I det andra scenariot måste Leeds fortfarande säkra sin uppflyttning på fotbollsplanen.

Här är det så klart lätt att brösta upp sig och låta testosteronet tala. Självfallet ska det avgöras på planen och så vidare. Vi har definitivt redan hört sådana utrop. Men givet hur mycket pengar det handlar om, givet vilken betydelse det har för Leeds framtid, givet att det är 16 år sedan Leeds åkte ur Premier League, givet Leeds moderna historia av att bottla eller choka tabellförsprång, så sent som förra säsongen, så är det inte så enkelt.

Man skulle inte ha alltför svårt att förstå, även om det inte är så sympatiskt, om Leeds plötsligt kom på att det här med att avsluta säsongen nog inte är en så värst dum idé ändå. Vi kan allra minst konstatera att Leeds incitament plötsligt vänts upp och ned. Från att ha velat slutföra säsongen till varje pris till att nu tjäna mest av allt på att säsongen avslutas i förtid.

Jag konstaterade redan igår att det skulle bli väldigt spännande att se om Leeds plötsligt ändrade ståndpunkt i frågan. Leeds har ju varit väldigt öppna med att de vill slutföra säsongen innan detta. Till deras stora heder verkar det hittills som att de håller fast vid den ståndpunkten. Även om det självfallet är så att vad som sägs öppet och offentligt och vad som sedan sägs bakom stängda dörrar inte alltid är samma sak.

Diskussionen leder dock fram till en rätt intressant tankeövning, som ju får sägas vara rätt så unik i den engelska fotbollshistorien. Nämligen om det spelar någon roll hur man som lag vinner en serie, eller flyttas upp från en serie. Framför allt är det just nu aktuellt för Leeds och Liverpool, två klassiska klubbar. En av dem ska tillbaka till Premier League efter 16 år. Den andra ska vinna Premier League för första gången på 30 år.

Kort sagt: Spelar det någon roll för Leeds och Liverpool om säsongen avslutas nu och de blir mästare och/eller uppflyttade via poäng per match, eller om säsongen startas om och spelas färdigt? På sätt och vis är svaret enkelt, eftersom alla väl helst skulle vilja spela klart säsongen, och vinna som alla andra. Frågan är alltså om det vore kännbart negativt för dem om de istället vann eller gick upp efter en säsong avslutad i förtid.

Liverpools situation är rätt okomplicerad. De kommer självfallet vinna ligan oavsett om den avslutas eller om den spelas färdigt. 25 poängs försprång garanterar det. Vad de har varit rädda för är väl egentligen bara att säsongen skulle ogiltigförklaras, alltså nullas och voidas, och deras ligatitel därmed gå upp i rök. Men det alternativet är nu borta. På ena eller andra sättet kommer Liverpool bli ligamästare.

Då är det väl egentligen bara en egofråga. Det vill säga att Liverpool nog helst av allt vill att säsongen ska spelas färdigt för att undvika att deras första ligatitel på 30 år för alltid ska ha en asterisk bredvid sig att de blev mästare utan att säsongen spelades klart. Vilket ofrånkomligen kommer användas av andra klubbars supportrar som ett argument för att det inte är en riktig ligatitel.

Nu kan man så klart hävda att just det kortet har ju redan Liverpools huvudsakliga konkurrenter om den där ligatiteln redan spelat långt innan den globala pandemin kom in i bilden. Fast då gällde det så klart bara VAR och sådant tjafs. Så det finns väl alla skäl att bara betrakta det som sura rönnbär. Men framför allt ger ju 25-poängförsprånget en rätt god immunitet mot den typen av infantila protester.

Så inte kommer Liverpool behöva skämmas om de vinner ligan efter att säsongen eventuellt har avslutats. Visst skulle det nog vara roligare att få slutföra säsongen, och få slut på ens möjligheten till tjafs, men kanske framför allt för det egna välbefinnandet, men det finns ingen konkret nytta längre för Liverpool med att tvunget slutföra säsongen, däremot vore det säkert ett stort nöje.

Leeds situation är som sagt mer komplex. Till skillnad från Liverpool har de nu faktiskt något att förlora om säsongen spelas färdigt. Och det är som sagt inte något småkrafs som vi hittar i den potten, en återkomst till Premier League, klubbens upprättelse från 16 år av neslighet, hoppet om en ljus och vit framtid. Rent rationellt, alltså just i termer av nytta, måste det vara att föredra för Leeds att säsongen avslutas här och nu.

Emotionellt är det kanske annorlunda, som vi redan varit inne på. Visst skulle det kännas bättre att få slutföra säsongen och verkligen bortom allt tvivel ha blivit uppflyttade på egna meriter. Samtidigt är det så klart ingen fluke att Leeds befinner sig där de gör i tabellen, de har förmodligen varit Football Leagues bästa lag de två senaste säsongerna med Marcelo Bielsa som manager. Går de upp gör de det inte oförtjänt i vilket fall.

Jag tänker även att det faktiskt är en substantiell skillnad mellan att som Liverpool bli engelska ligamästare, och att det då faktiskt har en större betydelse att säsongen verkligen spelas klart. Än att som Leeds bara (”bara”) bli uppflyttade. De vore väl trots allt inte den första klubben genom historien att bli uppflyttade till förstaligan under vad som kanske kan grupperas under skumma förutsättningar. Hej, Arsenal!

Dessutom är det ju inte bara ett lag som blir uppflyttade. Två lag blir automatiskt uppflyttade, ett tredje lag flyttas upp via playoff. Jag tänker att det faktiskt är något som också devalverar betydelsen av hur man flyttas upp, eller om man till exempel slutar etta eller tvåa i ligan. Visst får man lyfta en minst sagt fin och traditionstyngd trofé om man vinner EFL Championship, men det viktigaste är nog ändå själva uppflyttningen.

Gårdagen, flygardagen, var alltså speciell för Leeds och Liverpool på så vis att det var dagen då det bekräftades att de båda vinner sina respektive ligor. Det vill säga i alla fall om säsongen inte kan slutföras. Slutförs säsongen så vinner Liverpool ligan ändå, och Leeds blir med största sannolikhet uppflyttade till Premier League ändå. Oavsett vad som blir fallet har varken Leeds eller Liverpool något att skämmas för.