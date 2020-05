Fem klubbar ni glömt bort har spelat i Premier League

Jag kan inte påstå att jag är stormförtjust i artiklar och videos med rubriken eller premissen att de ska lista något som vi påstås ha glömt bort eller möjligen för den delen aldrig ens visste. Förmodligen eftersom det utgår från perspektivet på avsändaren som mer eller bättre vetande än mottagaren. Själv brukar jag föredra utgångspunkten att de som läser faktiskt begriper sig på ämnet de läser om.

Men eftersom jag har upphöjt hyckleriet till skön konst, och eftersom jag inte har så mycket annat roligt för mig under det pandemiska uppehållet, så varför då inte göra en blogg själv just med rubriken att ni påstås ha glömt bort något. Detta något kommer i det här fallet vara klubbar ni glömt bort har spelat i Premier League. Vilket ohjälpligt kommer bli en nostalgisk resa bakåt i tiden.

Nu vet jag så klart att det samtidigt finns de som följer den här bloggen som för sin del har upphöjt nörderiet till skön konst, så när jag säger att de glömt bort att dessa klubbar spelat i Premier League så måste man kanske försöka förstå det uttrycket i den anda som är avsedd. Helt säkert finns de som kan rabbla upp ur huvudet varenda klubb som spelat i Englands högsta liga härifrån hela vägen tillbaka till bronsåldern.

Ofrånkomligen kommer listan innehålla klubbar som spelade i Premier League längre tillbaka i tiden. Några exempel från senare år kommer vi nog inte hitta. Vi kan sedan så klart spekulera i om detta beror på att eftersom de är så relativt sentida har vi bara inte hunnit med att glömma bort dem ännu, eller på att det blivit strukturellt mer ovanligt att sådana klubbar ens tar sig upp till Premier League. Lite både och kanske.

En annan blogg kanske blir fem klubbar vi önskar att vi kunde glömma bort har spelat i Premier League. Liverpool och Leeds till exempel. Men detta är alltså de fem klubbar ni helt klart har glömt bort spelat i Premier League.

(5) Sheffield Wednesday

Uppenbarligen måste det vara bortglömt att Sheffield Wednesday inte bara har spelat i Premier League utan dessutom gjort det under en längre tid av Premier Leagues historia. Givet hur stor sak det gjorts av att Leeds inte spelat i Premier League sedan 2004 så är det lite anmärkningsvärt att det inte pratas mer om att Sheffield Wednesday inte spelat i Premier League sedan 2000. Men givet att det verkar kännas okej för både folk och fä att kalla Sheffield United för endast Sheffield nu för tiden så känns de rätt bortglömda. Okej, kanske är jag lite grinig, Oldham borde nog haft den här platsen istället.

(4) Barnsley

Barnsley har gjort sig lite av ett namn de senaste åren. Cupskrällar har bidragit till det, liksom att Barnsley under några säsonger har nosat på playoff-platserna i EFL Championship. Men för inte länge sedan spelade de i League One. Men det är faktiskt inte första gången som Barnsley sniffat på Premier League. Under slutet av 1990-talet, med Danny Williams som tränare, lyckades de faktiskt ta sig till Premier League under en säsong. Deras främsta skäl för hågkomst under 1997-98 var däremot att med ett stort mått av sannolikhet utmärkte sig som Premier Leagues sämst försvarande lag, kanske någonsin. Svenske Peter Markstedt följde med Barnsley både upp från och ned till Football League igen.

(3) Bradford City

Nära var att även Bradfords vända i Premier League några år senare hade blivit ettårig även den. Men med en överraskande 1-0-seger mot Liverpool i allra sista omgången lyckades de faktiskt hålla sig kvar i Premier League säsongen 1999-00, och fick alltså chansen att spela en andra säsong. Men slutsignalen på första säsongen han knappt höras innan Paul Jewell, som tagit laget upp till Premier League, tog sitt pick och sitt pack och flyttade till Sheffield Wednesday istället. Bradford försökte rekrytera internt men deras andra säsong var en transportsträcka till nedflyttning. Mest kommer vi kanske ihåg Bradford från dessa år för deras färgstarka men volatila italienare, Benito Carbone.

(2) Swindon Town

De senaste åren en pajasklubb i Football League, inte sällan i dess lägre våningar. Mest kända under senare år för att ha gjort Timmy Sherwood till någon slags kombination av sportchef och schaman. Det har väl ärligt talat gått lite sådär. Möjligen drömde sig Swindons ägare tillbaka till glorydagarna i mitten av 1990-talet när Swindon faktiskt tog sig upp i ett då fortfarande ungt Premier League. Visst, den engelska fotbollen var kanske lite mer öppen på den tiden, och Premier League bestod av några fler klubbar, men 1993-94 blev den enda säsongen som Swindon spelade i Premier League. Det var ett klassiskt case av blunda och du missar dem.

(1) Coventry City

Får sin plats på den här listan på liknande grunder som Sheffield Wednesday, nämligen att de kanske inte är mest bortglömda i absolut mening, men i relativ mening givet att de inte bara spelat i Premier League någon enstaka säsong, utan under längre tid. Ingen tänker nog på det nu, när Coventry är nere och snurrar i League One och League Two, och brottas med återkommande ägar- och arenaproblem, men när de till slut åkte ur Premier League säsongen 2000-01 så hade de faktiskt tillbringat 15 år i Premier League eller dess tidigare motsvarighet. De var en av Premier Leagues inventarier under 1990-talet, ofta sevärda, och många gånger även hyfsat framgångsrika.

Bubblare:

Oldham, Blackpool, Reading, Wigan, Huddersfield.