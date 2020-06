Premier Leagues fem bästa målskyttar genom tiderna

Detta hade naturligtvis kunna vara den lättaste bloggen jag någonsin skrivit. Jag hade bara behövt leta upp en lista över de spelare som gjort flest mål i Premier League genom tiderna och låtit den vara svaret. Objektivt sant är det ju i någon mening, det finns det ju siffror på uppenbarligen. Men självklart är det så att bara för att någonting kan uttryckas i siffror så blir det inte därför mindre subjektivt.

Den första invändningen är så klart att en spelare kan ha gjort ett större antal mål än andra spelare inte därför att denne nödvändigtvis är en bättre anfallare, utan för att han har spelat fler matcher, för att han har spelat i bättre lag som skapat fler målchanser, för att han har haft ansvar för straffsparkar, samt ett antal andra möjliga orsaker som inte riktigt syns i de där siffrorna.

Den andra invändningen går att hitta redan i rubriken. Att jag säger målskyttar istället för anfallare är ingen tillfällighet. Hade jag gjort en lista över Premier Leagues bästa anfallare genom tiderna så hade den listan sett betydlig annorlunda ut än denna lista. Målskyttar är en underkategori till anfallare, fokuserat endast på den trots allt rätt så snäva förmågan att göra mål. Rent teoretiskt behöver det inte ens vara anfallare i och för sig.

Vi vet att anfallare kan vara olika bra på att faktiskt göra mål. Vi vet också att många anfallare gör ett betydligt större jobb på planen än enbart att göra mål. Samtidigt finns de anfallare som inte verkar ha någon annan vare sig funktion eller förmåga annat än att göra mål. Betydligt mer begränsade spelare, men å andra sidan i sina stunder väldigt nyttiga spelare att ha i sitt lag. Denna lista fokuserar på dessa spelare.

Vilket självfallet gör det till en betydligt svårare lista. Vissa skulle så klart hävda att det även gör listan betydligt mycket mer subjektiv. Jag vet inte om jag riktigt håller med om den saken, listorna hade varit subjektiva oavsett, men i vilket fall som helst så är väl det vad som gör listor spännande och i bästa fall kanske även en aning intressanta. Dessa är enligt mig Premier Leagues fem bästa målskyttar genom tiderna.

(5) Jermain Defoe

Skvalpade runt under en längre tid i flera av Englands största klubbar, om än aldrig de allra största klubbarna. Gemensamt för vilken klubb han än spelade för var en förmåga att alltid hitta målet, och många gånger göra det utifrån rätt knapra förutsättningar. Att han aldrig tog klivet upp till de större klubbarna beror förmodligen på att han ansågs alltför begränsad i sin repertoar. Att han aldrig riktigt fick chansen i det engelska landslaget beror helt säkert på att han aldrig fick spela för de allra största klubbarna. Det är lättare att kritisera Englands beslut än klubbarnas beslut.

(4) Javier Hernandez

Urtypen av anfallare som hör hemma på den här listan. Fenomenal målskytt på alla sätt, men begränsad som anfallare i övrigt. Förmodligen beroende för sin framgång av att spela för ett dominant lag som Man Utd var då. Passade perfekt som rollspelare i Alex Fergusons lag, som aldrig riktigt under den perioden var ett lag som nådde upp till samma höjder som tidigare lag. Hernandez betydelse ska däremot inte underskattas. Det kan med visst fog hävdas att Man Utds två ligatitlar under 2010-talet troligtvis inte blivit av utan Hernandez målproduktion.

(3) Jamie Vardy

Är Jamie Vardy en sämre målskytt än Harry Kane? Nej, förmodligen inte. Men Kane är kanske ändå en bättre anfallare än Vardy, och passar därför bättre in i den fotboll som England vill spela under Gareth Southgate, vilket förklarar varför Kane spelar för England och varför Vardy insåg att han aldrig riktigt skulle få spela för England. Samtidigt är Vardy extremt effektiv i det han gör, vilket är mål utan några större krångligheter. Det är snabbt, det är rakt på, det är oftast mål när han får chansen. Utan Jamie Vardy händer inte Leicester, men även utan Leicester så är Jamie Vardy en av 2010-talets finaste fotbollsagor i England.

(2) Michael Owen

Som ni redan förstått så är det naturligtvis en högst flytande gräns när jag upplever att en anfallare bara är en målskytt men inte så mycket annat. Att påstå att exempelvis Owen, eller för den delen Vardy häruppe, inte fyller en taktisk funktion på planen utöver att göra mål vore så klart att förenkla det hela bortom rim och reson. Men allting är relativt. Owen var gudabenådad som målskytt, i synnerhet när han hade snabbheten i sig, men hade en näsa för mål även efteråt. Samtidigt var han begränsad till en viss typ av anfallsspel, vilket också var vad som gjorde livet svårt för honom i Real Madrid.

(1) Ruud van Nistelrooy

Under perioden 2002-2005 ungefär så pågick en hetlevrad debatt om vem som egentligen var den bästa anfallaren mellan Thierry Henry och Ruud van Nistelrooy, där de båda lägren var mycket lätta att definiera. Egentligen var det en icke-diskussion, då Henry rätt klart var den bättre anfallaren, men kanske var van Nistelrooy den vassare målskytten. Enligt den här listan måste han ju i alla fall vara det. Allting van Nistelrooy gjorde på planen gick ut på att göra mål och på att göra mål enbart, och han var fenomenal på att göra just det. Men det var heller ingen tillfällighet att med van Nistelrooy som anfallare hade Man Utd sin svagaste period i Premier League under Alex Ferguson. Anfallet blev för endimensionellt och till sist för lättläst.