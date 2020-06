League One och League Two avslutar sina säsonger

För första gången sedan andra världskriget kommer den engelska professionella fotbollen inte lyckas genomföra sina säsonger. Exakt vad syftet är med att välja just den trots allt ganska godtyckliga historiska referenspunkten är inte alldeles glasklart, men det duger väl åtminstone till att belysa att det är ett minst sagt ovanligt beslut som League One och League Two nu har fattat.

Något nollande och voidande är det så klart inte fråga om. De båda tabellerna avgörs med poäng per match, precis som väntat. Uppflyttning och nedflyttning sker precis som vanligt, vilket helt säkert gläder vissa men å andra sidan kränker andra. Men beslutet att avsluta säsongen har fattats med en överväldigande majoritet i både League One och League Two. Totalt tre klubbar röstade för att slutföra säsongen. Så det är vad det är.

Varför League One och League Two inte slutför sina säsonger när Premier League och EFL Championship har valt att slutföra sina säsonger kan förklaras rätt enkelt. Eftersom ekonomi och intäktsmodeller ser helt annorlunda ut längre ned i seriesystemet. Där är man beroende av matchdagsintäkter, inte TV-intäkter. Att arrangera fotbollsmatcher utan publik för dem är nästan enbart en kostnad för dem, ingenting annat.

Både Premier League och EFL Championship har så klart kritiserats för att vilja slutföra sina säsonger enbart på grund av pengar och ekonomi. Som om att överleva ekonomiskt vore något fult och finansiell ruin inte skulle väldigt negativa konsekvenser för många. Att mer eller mindre genuint, oftast mindre, sitta på sina höga ideologiska hästar är mycket lätt när man inte själv drabbas av de högst praktiska konsekvenserna.

Här är det ändå relevant att göra påpekandet att League Ones och League Twos beslut att istället avsluta sina respektive säsonger inte beror mindre på pengar och ekonomi det. Så kommer det kanske inte framställas. Men där Premier League och EFL Championship slutför sina säsonger på grund av pengar, så väljer League One och League Two att avsluta sina säsonger på grund av pengar. Alla är lika goda kålsupare i det avseendet.

Vad betyder då detta rent praktiskt, konkret och fotbollsmässigt?

League One

Jo, för det första kan vi hälsa Coventry och Rotherham välkomna tillbaka till EFL Championship. Coventry som League One-mästare. Framför allt Coventry blir det så klart kul att se i EFL Championship igen. Det är ju en klassisk gammal engelsk klubb, mångårig i Premier League och dess föregångare, som har haft och fortfarande har det rätt kämpigt med sin ägarsituation.

Bury är som vi vet redan bortplockade från League One-tabellen. Alltså behövs bara tre klubbar flyttas ned från League One den här säsongen. Dessa tre klubbar är Tranmere Rovers, Southend United och Bolton Wanderers. Tranmere tycker nog det är rätt tråkigt, men varken Southend eller Bolton kan ha några klagomål. De låg så långt efter i tabellen att nedflyttning var ofrånkomlig oavsett.

Ett playoff ska avgöra det tredje laget som flyttas upp till EFL Championship. Här vet vi bara vilka semifinalerna faktiskt blir. Wycombe Wanderers kommer möta Fleetwood Town, och Portsmouth kommer möta Oxford. Datum kommer bestämmas senare för League One. Semifinalerna spelas i form av dubbelmöten som vanligt, och naturligtvis framför tomma läktare.

Vad gäller playoff i League One var marginalerna betydligt mindre. Peterborough missar playoff med 1,26 poäng. De små marginalerna kan illustreras med att Portsmouth och Fleetwood Town mötte varandra och spelade 2-2 den 10 mars, den sista dagen det alls spelades någon fotboll i Football League. Om något av lagen hade förlorat den matchen så hade Peterborough varit i playoff istället, på deras bekostnad.

Inte att undra på att Peterborough har varit minst sagt högljudda. Men gränserna måste så klart dras någonstans. Tungt är det kanske också för Sunderland, som fastnar på åttonde plats i sluttabellen, och alltså tvingas till ännu ett års spel i League One.

League Two

Swindon Town, Crewe Alexandra och Plymouth Argyle tar de tre uppflyttningsplatserna i League Two, och spelar alltså i League One nästa säsong. Stevenage hamnar sist, och då FA med flera nixade idén om att ingen nedflyttning skulle ske från Football League så betyder detta med intill visshet gränsande sannolikhet att Stevenage åker ur Football League och alltså spelar i National League från och med nästa säsong.

Playoff i League Two ska avgöra det fjärde laget att flyttas upp. Här vet vi både vilka fyra lag som ska mötas i semifinalerna och när dessa semifinaler äger rum. Colchester möter Exeter, och Northampton möter Cheltenham. Båda semifinalerna sänds på TV och spelas i form av klassiska dubbelmöten. De första semifinalerna spelas torsdagen den 18 juni, och de andra semifinalerna spelas måndagen den 22 juni.

Playoff-finalen i League Two spelas på Wembley, måndagen den 29 juni.