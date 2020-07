Portsmouth är knappa favoriter i League Ones playoff

Ett playoff är avklarat. League Twos playoff avslutades med att Northampton mycket övertygande vann playoff-finalen med 4-0 mot Exeter City och därmed flyttades upp till League One. Ett playoff väntar vi alltjämt på ska bestämmas under tiden som EFL Championship avslutar sin ordinarie ligasäsong. Ett playoff har vi däremot däremellan när nu League One ska genomföra sitt playoff.

Klubbarna som deltar i League Ones playoff är Portsmouth, Oxford United, Fleetwood Town och Wycombe Wanderers. Precis som för League Twos playoff så genomförs de båda semifinalerna över ett förlängt veckoslut. De båda första matcherna spelas redan ikväll i sekvens. Därefter spelas de båda returerna på måndag kväll. League Ones playoff-final spelas på Wembley måndagen den 13 juli.

League Ones playoff har varit omgärdat av bråk och kontrovers. Olikt League Twos playoff som var rätt okontroversiellt och EFL Championships playoff som inte kan bli kontroversiellt eftersom de spelar klart säsongen. Två faktorer har dock gjort läget ett annat i League One. Dels att League One precis som League Two röstade för att avsluta säsongen i och med pandemin. Dels att League One är en förskräckligt jämn liga.

Vi såg något av det onda blodet igår när Tranmere, som så att säga tvångsnedflyttades i och med säsongens avslutande, närmast gjorde en statlig offentlig utredning av att möjligheten att kommentera på en EFL-post på Instagram om Tranmere försvann under några timmar, av oklar anledning. Det var inte en rationell reaktion, utan ett uttryck för att Tranmere är förbannade på EFL och nu hackar på allt som rör sig.

Vad gäller League Ones playoff är det däremot Peterborough som hörst mest och som skrikit blodigt mord. Skälet är väl förståeligt. De landade en enda poäng efter Fleetwood Town och Portsmouth och således under nedflyttningsstrecket. I sista matchen innan uppehållet möttes just Fleetwood Town och Portsmouth och spelade oavgjort. Hade något lag förlorat den matchen hade Peterborough spelat playoff istället för dem.

Så små är alltså League Ones marginaler. Vilket antyder att marginalerna inte kommer vara så värst mycket större i detta League One-playoff. Mycket riktigt är det ju också fyra jämna lag, och det är även utan den vanliga sanningen att playoff är oförutsägbara till sin natur extremt svårt att på förhand säga vilka som står där som vinnare till sist. Ändå tänkte jag här försöka mig på ett lätt försök till ranking eller prognos.

PORTSMOUTH

Vad gör Portsmouth till knapp favorit i detta playoff? Jag hade spontant nämnt två saker. För det första att Portsmouth har erfarenheten av att ha spelat playoff redan förra säsongen. För det andra att Portsmouth förmodligen är League Ones bästa lag offensivt.

Kenny Jackett, Portsmouths manager, har ännu en teori. Jackett menar att Portsmouth tjänar på att spela utan publik, då publik medför en press, särskilt i playoff. Om det faktiskt är så eller om Jackett hoppas det ska vara så återstår att se.

Något som kanske också talar för Portsmouth är att de har gradvis växt in i den här säsongen, och blivit bättre och bättre. Säsongen började rätt svagt, och det ropades på Jacketts huvud. Men Portsmouth hittade fötterna under vintern och våren.

Viktiga spelare för Portsmouth kommer vara mittfältaren Tom Naylor och backen Christian Burgess, men håll framför allt ögonen på Portsmouths båda anfallare John Marquis och Ronan Curtis.

Prognos: 35%

OXFORD UNITED

Vad talar för Oxford United? För det första att de har haft en positiv säsong där de både krigat i toppen av ligan och bra i cupspelet. De pressade Newcastle till omspel i FA-cupens fjärde omgång, och mötte Man City i Ligacupens kvartsfinal.

Framför allt går Oxford in i detta playoff med en ruskig formkurva. Laget vann fem raka matcher innan uppehållet. I den sista matchen innan uppehållet vände laget 0-2 borta mot Shrewsbury till 3-2-seger. Utan detta hade det inte blivit något playoff.

Oxfords profil påminner i hög utsträckning om Portsmouths. Det är ett offensivt starkt och produktivt lag som utan att vara defensiva fantomer ändå har varit tillräckligt bra defensivt för att slåss i toppen av tabellen.

Vad som möjligen talar till Oxfords nackdel är att detta är första gången klubben deltar i ett playoff – någonsin. Både klubben och laget saknar erfarenheten av playoff, och Oxford har inte spelat i EFL Championship på över 20 år.

Det är upp till manager Karl Robinson och kanske framför allt anfallaren Matty Taylor att vända detta till en möjlighet istället. De som gillar sina unga spelare kommer säkert känna igen Liverpools yngling Ben Woodburn också.

Prognos: 30%

FLEETWOOD TOWN

Många undrade nog vad Fleetwood Town gav sig in på när de anställde Joey Barton som manager, och det har varit en skakig resa, som det brukar bli med Barton. Samtidigt har han nu också tagit Fleetwood Town in i pratet om uppflyttning.

Vad talar för att Fleetwood Town lyckas redan nu? Dels att allting kan hända i ett playoff naturligtvis, inget lag är chanslöst där. Dels att Fleetwood Town å ena sidan kanske inte är outstanding i något avseende, men de är heller inte dåliga på något.

Fleetwood Town är bra offensivt och de är bra defensivt, utan att vara väldigt bra på något av dessa båda områden. Det låter kanske inte som en klingande rekommendation, men det ger dem en god grund och en stark plattform att stå på i ett playoff.

Viktiga spelare kommer vara lagets främste målskytt Paddy Madden, uppbackad av den minst sagt kontroversielle Ched Evans, samt backparet Lewie Coyle och Danny Andrew. Båda dessa lagdelar måste fungera för att Fleetwood Town ska kunna vinna.

Prognos: 20%

WYCOMBE WANDERERS

Om något lag vann på att säsongen avslutades så var det Wycombe. När tabellen avgjordes på poäng per match snarare än poäng så innebar det att Wycombe hoppade upp från åttonde plats i tabellen till tredje plats i tabellen.

Vill man vara sådan kan man alltså säga att vad som talar för Wycombe i detta playoff är att de verkar ha ödet på sin sida den här säsongen. Wycombe har så att säga fått en gyllene chans given till sig och de går in i playoff med ingenting att förlora.

Vilket helt säkert kan vara befriande. Vad som ändå talar emot Wycombe, utöver att de trots att de slutade högst upp i tabellen av playoff-lagen ändå var laget med lägst antal inspelade poäng, är att lagets trend under säsongen var negativ.

På sätt och vis var Wycombes säsong en omvänd version av Portsmouths. Wycombe inledde säsongen väldigt starkt men tappade allt mer. Alla lag återgår på lång sikt till sitt medelvärde, och Wycombes medelvärde riskerar vara för lågt för detta playoff.

Om Wycombe ska kunna uträtta något i detta playoff så är det framför allt på deras relativt starka defensiv det hänger, med Anthony Stewart i förgrunden, samt förhoppningen att Adebayo Akinfenwa kan röra om i offensivt straffområde.

Prognos: 15%