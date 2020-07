Med fem omgångar kvar, hur slutar Premier League och EFL Championship?

Fem omgångar kvar. Fem omgångar kvar av Premier League. Fem omgångar kvar av EFL Championship. Fem omgångar på vilket mycket ska avgöras i båda ligorna, både i toppen och i botten av de båda tabellerna. Det ska avgöras om Liverpool slår poängrekord, vilka lag som går till Champions League, och vilka lag som åker ur Premier League. Det ska avgöras vilka lag som går upp i Premier League, vilka lag som går till playoff och vilka lag som åker ur EFL Championship.

Den första av dessa fem omgångar spelas under veckan och inleds redan ikväll, både i Premier League och i EFL Championship. Arsenal vs Leicester, Sheffield United vs Wolves, Aston Villa vs Man Utd, Bournemouth vs Tottenham, Watford vs Norwich med flera i Premier League. EFL Championship vill inte vara så mycket sämre de och kan bjuda på matcher som Nottingham Forest vs Fulham, Luton Town vs Barnsley, Millwall vs Middlesbrough, West Brom vs Derby County, Leeds vs Stoke med flera.

Med fem omgångar kvar börjar det bli möjligt att faktiskt göra realistiska prognoser över hur de båda ligorna faktiskt kommer sluta. Det är en tillräckligt begränsad tid och antal matcher att det är meningsfullt att säga något om det. Samtidigt är det naturligtvis även så att just dessa fem sista matcher många gånger är bland de mest svårförutsägbara, då de många gånger präglas av nerver och av desperation, och av att lagen av dessa skäl helt enkelt inte beter sig som de brukar göra, på gott och på ont.

Match för match-genomgångar låter sig göras. Det enklaste sättet att göra sådana är att bara gissa om ett lag vinner eller inte vinner en match. Här har jag valt att pröva en lite annorlunda metod. Jag väljer att så att säga simulera samma match tio gånger och göra en bedömning av hur många matcher det är troligt att ett lag vinner, förlorar eller spelar oavgjort i denna match. Därifrån hämtar jag den genomsnittliga förväntade matchpoängen (MP) för varje match.

Fördelen med metoden ligger väl egentligen inte i en minskad subjektivitet i hur utfallet bedöms, utan i att det blir en mer precis och mindre svart-vit skala att värdera matcherna från. Det går att bättre bedöma och värdera sannolikheten i att ett lag faktiskt vinner istället för att mer diskretionärt bara konstatera om ett lag vinner eller inte vinner, tre poäng, noll poäng eller en poäng. Över ett antal matcher borde det kunna landa i ett mer troligt utfall, mindre beroende och påverkbart av enskilda avvikelser.

Summan av de förväntade matchpoängen (MP) adderas därefter till lagens nuvarande poängsumma och ger oss den förväntade totalpoängen (TP) när säsongen är slut. Denna avrundas uppåt eller nedåt till hela poäng, eftersom det ju i verkligheten är omöjligt att få poäng med decimaler. Detta ger oss följande:

Liverpool och Champions League-fajten

Kommer Liverpool slå poängrekordet? Både ja och nej. Om min modellering håller så kommer Liverpool tangera Man Citys poängrekord, dock avrundat nedåt. Framför allt kommer nog matcherna mot Arsenal och Chelsea att avgöra om Liverpool lyckas med bedriften eller ej.

Målskillnad kommer avgöra Champions League-fajten, om vi för närvarande håller oss till de topp fyra-platser vi vet ger en plats i Champions League. Chelsea klarar sig, och sedan är det målskillnaden mellan Leicester och Man Utd som avgör vilka som gör dem sällskap. Där har Leicester i nuläget nio måls försprång.

Alla lagen har naturligtvis möjlighet att överträffa sin förväntade matchpoäng, det finns gott om utrymme för det. Detsamma gäller naturligtvis även Wolves, som jag tror kommer falla från lite här under slutet, men som definitivt har kapaciteten att ta betydligt fler än de nio poäng jag tror att de tar.

Arsenal har den dubbla nackdelen av att befinna sig åtta poäng efter Champions League-platserna, och av att ha det förmodligen tuffaste återstående spelschemat. Lyckas Arsenal göra fem av sina bästa matcher den här säsongen under dessa fem matcher så kan det gå vägen, men det är ett fenomenalt långskott.

Liverpool, Man City, Chelsea och Leicester spelar i Champions League nästa säsong således, enligt detta.

Premier Leagues nedflyttningsstrid

Egentligen hade jag väl kunnat skära av de båda ändarna och strunta i Brighton och Norwich, de har egentligen inget med nedflyttningsstriden att göra längre. Här är det hur som helst tydligt att jag tror att Bournemouth gör Norwich sällskap, samt att jag tror att West Ham lyckas klamra sig kvar i Premier League.

Målskillnad avgör hur det slutar mellan Watford och Aston Villa enligt den här modellen, vilket naturligtvis betyder att det lag som kan överträffa någon förväntad matchpoäng längs vägen har mycket att vinna. Både Aston Villa och Watford har flera matcher mot topplagen kvar på schemat.

Watford har två för dem väldigt viktiga hemmamatcher framför sig, mot Norwich och mot Newcastle. De behöver verkligen vinna dem. En särskilt notis också för att West Ham och Aston Villa möter varandra i den sista omgången.

Norwich och Bournemouth åker ur Premier League. Gör Watford, Aston Villa eller West Ham dem sällskap?

EFL Championships promotion och playoff

Om det är svårt att förutspå matcher i Premier League så är det på gränsen till omöjligt i EFL Championship. Vilket vi sett de senaste veckorna då bottenlag har slagit topplag med hög frekvens. I princip allting kan hända.

Brentford är i rasande bra form och det pratas om uppflyttning för dem. Samtidigt går det inte att bortse från att de har fem poäng upp till West Brom, och det är bara fem matcher kvar.

Det försprånget tror jag blir avgörande. Leeds och West Brom slutar etta och tvåa i EFL Championship och flyttas upp till Premier League. Här ska det sägas att West Brom har större utrymme att överprestera relativt mina förväntade matchpoäng.

Derby County har i samma rasande takt jagat de fyra playoff-lagen ovanför dem, men lider av att fortfarande ligga tre poäng bakom samt ha ett hiskeligt tufft återstående spelschema. Matchen mot Cardiff däremot oerhört viktig och avgörande.

Utgångspunkten är ändå att det förblir som det är. Brentford, Fulham och Nottingham Forest känns i praktiken klara för playoff. Cardiff, Derby County och eventuellt även Swansea slåss om den fjärde playoff-platsen.

Det mesta tycker jag talar för Cardiff.

Nedflyttning till League One

Uppenbart är att jag inte tror att Barnsley och Luton Town klarar det här. De kommer alltså falla ned i League One. De ligger efter poängmässigt samt båda, men framför allt Barnsley, har ett tufft återstående spelschema.

Där ovanför är det rasande jämt. Vilket markeras av att jag landar med Stoke, Charlton, Huddersfield och Hull City på exakt samma poäng. Här har de två första lagen just nu en liten fördel i målskillnad över de båda andra.

Detta är dåliga nyheter för Middlesbrough som i min modell tyvärr landar på 51 poäng, och därmed blir nedflyttade med en poängs marginal. En enda seger kan så klart vända på den steken, när det är så här små marginaler mellan lagen.

Svarte Petter i sammanhanget är Wigan som i skrivande stund kan förvänta sig ett avdrag om 12 poäng för att ha gått i konkursförvaltning. Det skulle i så fall placera Wigan under nedflyttningsstrecket, och rädda Middlesbrough kvar i EFL Championship.

Osäkerheten består så klart i att det inte alls är säkert att Wigan faktiskt behöver käka det där poängavdraget. Beslutet kan överklagas, och givet de extrema omständigheterna går det inte att utesluta att ett sådant överklagande utfaller till Wigans fördel.

Lyckas Wigan bevara sin väldigt goda form, om vi antar att förlusten mot Brentford var en kombination av väldigt tufft motstånd och mental press, så har de även kapaciteten att faktiskt spela sig kvar i EFL Championship för egen maskin, med poängavdrag.

Men bedömningen i nuläget är att Luton Town, Barnsley och Wigan åker ur EFL Championship ned i League One.