Ole-Gunnar Solskjaers långsiktiga roll för Man Utd

Jag hör inte till Ole-Gunnar Solskjaers största beundrare som manager, åtminstone inte som Man Utds manager just nu. När Man Utd anställde Solskjaer att ersätta José Mourinho som tillfällig manager såg jag goda skäl i det, som en klok övergångslösning. När det några månader senare meddelades att Solskjaer uppgraderades till manager på riktigt så att säga, på lång sikt, så var jag desto mer skeptisk.

Året som gott sedan dess har gett vatten på kvarn både åt min uppfattning som åt de som tvärtom beundrar Solskjaers insats med Man Utd. Det finns både tydligt positiva tecken samtidigt som det finns tecken som visar på att framstegen i själva verket är rätt små och på lång sikt otillräckliga. Man Utd har gjort en rätt stark vårsäsong, men både lagets resultat och lagets anfallsspel tenderar att överskattas.

Kanske lyckas Man Utd ta sig till Champions League på egen kraft. Minst lika troligt verkar väl vara att Man Utd misslyckas med den saken. Att beklaga sig över den saken gör ingen nytta, man får vad man förtjänar. Att Man Utd fortfarande har möjligheten att ta sig till Champions League på egen kraft är ett tecken mer på att andra klubbar har haft sina bekymmer även de än på att Man Utd har gjort några större framsteg.

Men även om Man Utd skulle lyckas ta sig till Champions League by the skin of their teeth, så är ju inte det något med vilket man kan låta sig nöja. Man Utds ambitioner på längre sikt måste naturligtvis vara större och högre än så. Tar vi helikopterperspektivet på den här säsongen så kanske en rimlig åsikt är att Man Utd nog med facit på hand borde ha klarat av att kvalificera sig till Champions League hyfsat enkelt.

https://www.standard.co.uk/sport/football/ole-gunnar-solskjaer-manchester-united-assessing-key-successes-failures-a4394221.html

Nu är det däremot en positiv feeling runt Man Utd. Det var länge sedan Man Utd förlorade en fotbollsmatch nu. Laget har haft en stark vårsäsong, spelet har börjat flyta allt bättre, laget och spelarna verkar mer harmoniska. Etablerade spelare börjar ge ett större avtryck och unga spelare visar framfötterna. Målen trillar in i relativt hög och jämn takt. Mycket härleds till den hittills mycket lyckade värvningen av Bruno Fernandes.

Vinster mot Chelsea och Man City övertygar naturligtvis. Men utöver det är det lätt att känna att man riskerar att hypa upp och överdriva kvaliteten vi bevittnar bakom de många vinsterna, de många målen och den höga målskillnaden mot trots allt ganska så beskedligt motstånd under just den här mycket selektiva tidsperioden just efter att Bruno Fernandes blev klar för Man Utd.

Även om jag kanske av framför allt dessa skäl inte är någon av Ole-Gunnar Solskjaers största beundrare, och inte är någon varmare anhängare till tanken på Solskjaer som Man Utds manager efter den här säsongen, så förnekar jag ändå inte att det finns positiva tecken, eller att Solskjaer har gjort vissa saker som är bra. Vilket har fått mig att i någon mening omvärdera Solskjaers långsiktiga roll för Man Utd.

Ett praktiskt problem att förespråka att Man Utd ska byta manager är att man därmed bidrar till att befästa och förstärka en ond cirkel i vilken Man Utd sparkar manager efter manager, och tvingas börja om på nytt igen och igen, utan att något av lagets strukturella problem därför förbättras, utan tvärtom ofta förvärras just därför. Vilket automatiskt och självklart försvagar ståndpunkten att Man Utd ska byta manager igen.

Ole-Gunnar Solskjaer har lyckats skapa en stabilitet runt Man Utd som det var rätt länge sedan vi såg. Han har även lyckats rikta in Man Utd till en väg som vi ändå känner igen, som varit framgångsrik förut och fortfarande medför framgång. En väg vars värderingar fokuserar på lagspel, hårt arbete, rätt attityd. Mycket av det som har varit förlorat i Man Utd under stora delar av de senaste fem-sex åren.

Man Utd är en klubb som ska jaga de största engelska och europeiska titlarna. Att ha någon annan ambition eller några andra krav än så är omöjligt på en klubb med Man Utd historik och tradition, resurser och förutsättningar. Är det över huvud taget möjligt att ha uppfattningen att Solskjaer ska vara Man Utds manager om man som jag inte tror att Solskjaer kommer mäkta med att ta Man Utd tillbaka till den nivån igen?

Hittills har mitt svar varit nej på den frågan.

Nej, det går inte att förena det ena med det andra. Men kanske har jag tänkt fel eller åtminstone för snävt eftersom jag värderat vem som ska vara manager utifrån idén att den managern ska ta Man Utd tillbaka till den nivån. På det sättet skiljer jag mig inte från dem som anser att Solskjaer ska vara manager eftersom de tror att han kan ta Man Utd tillbaka till den nivån. Vi tänker på samma sätt, fastän vi kommer till olika slutsatser.

Ett bättre sätt att tänka är att kanske se Ole-Gunnar Solskjaer som den manager som rensar ut och lägger grunden för ett nytt Man Utd. Ett Man Utd som när den grunden är lagd kan hitta en ny manager att därefter bygga vidare och ta laget tillbaka till den nivå de hör hemma. Det vill säga, en återgång till synen på Solskjaer som en tillfällig manager, som en övergångslösning, fast över ett par år istället för ett par månader.

Ett tänkesätt som omfamnar flera aspekter av Ole-Gunnar Solskjaers management i Man Utd. Det omfamnar på samma gång att han gör ett positivt jobb med att han kanske inte har tillräcklig nous och élan att lyfta Man Utd till toppen igen. Det hanterar dilemmat att Man Utd alltjämt brottas med strukturella och kulturella problem som alltid kommer vara en hämsko för varje ny manager innan dessa faktiskt åtgärdas.

Solskjaer har på sätt och vis en unik funktion att kunna genomföra denna funktion. Han har ett så pass starkt personligt varumärke inom Man Utd, hans relation och hans förtroende hos supportrarna är så pass positivt att det är möjligt för honom att ta itu med dessa problem, och låta dem ta den tid det tar, på ett sätt som helt enkelt inte vore möjligt för någon annan manager hämtad utifrån. Vilket vi så klart också sett prov på.

Ole-Gunnar Solskjaers långsiktiga roll i Man Utd är inte att ta Man Utd tillbaka till toppen av engelsk och europeisk fotboll igen, utan att göra Man Utd redo för en annan manager att ta tillbaka till toppen av engelsk och europeisk fotboll. En roll han har betydligt bättre förutsättningar att kunna lyckas i.

:::

Huddersfield vs Luton Town, samt Fulham vs Cardiff. Två viktiga matcher i både botten och toppen av EFL Championship ikväll.

:::

Lottningen av kvartsfinaler och semifinaler i Champions League och Europa League runt lunchtid idag. Bestämdes redan igår att returmatcherna i åttondelsfinalerna spelas på lagens ordinarie arenor, inte på neutral plan. Något väl både Man City och Wolves nog är rätt nöjda med.

Real Madrid uppenbart mindre nöjda.