Marcelo Bielsa har tagit Leeds tillbaka till Premier League på sitt sätt!

Marcelo Bielsa har tagit Leeds tillbaka till Premier League! Trots att Bielsa är en av världens mest beundrade och bepratade managers sedan många år tillbaka kommer med största sannolikhet detta att betraktas och beskrivas som den största och mest betydelsefulla bedriften i Bielsas managerkarriär. Han har blåst liv i en klassisk, engelsk fotbollsinstitution.

Under 16 långa år har Leeds vandrat i vildmarken utanför Premier League. Flera av de åren har tillbringats i League One. Det har varit långa år av ekonomiska bekymmer, odugliga ägare och vansinniga manageranställningar. Leeds hann med att skaffa sig ett rykte som en nästan förhäxad klubb, en klubb som gång efter annan satte krokben för sig själva. Misslyckandet blev ett state of mind.

Många trodde nog att Leeds var lite galna när det för två år sedan meddelades att de anställt Marcelo Bielsa som manager. Många hade nog inte ens kunnat föreställa sig att något sådant var möjligt. Samtidigt var det många som trodde att det var ett recept för katastrof av en klubb som under många år sparkat managers på löpande band att anställa en manager vars tre senaste anställningar slutat högst abrupt.

Men farhågorna visade sig vara omotiverade. Marcelo Bielsa har gett Leeds ett lugn och ett självförtroende de inte haft på många år. Minst lika viktigt är kanske att Bielsa i Leeds själv verkar ha hittat både lugn och harmoni. Han verkar helt enkelt trivas. Bielsa har fått fram det bästa med Leeds, och Leeds har fått fram det bästa med Bielsa. Bielsas ännu större bedrift är kanske att ha fått Leeds att framstå som sympatiska.

Nu är Leeds och Marcelo Bielsa i Premier League! Eller Leeds är åtminstone i Premier League. Möjligen är Bielsa ett något mer osäkert kort givet att hans kontrakt går ut efter den här säsongen och den lustiga omständigheten att han aldrig befunnit sig mer än två år i någon klubb, någonsin. Men, som hans bror Rafael uttryckte saken: ”Hur skulle han kunna motstå att förlänga med Leeds nu?”

Det hade i och för sig på något sätt varit episkt, och kanske en typisk sak för Marcelo Bielsa att göra, att helt enkelt trotsa konventionerna och förklara uppdraget avslutat. Att Bielsa gör vad ingen annan tidigare lyckats med, att ta Leeds tillbaka till Premier League, och därefter lämna över till någon annan att ta dem vidare. Men samtidigt hade det så klart lämnat en ofrånkomlig känsla av ”what if?”

Vad har då Marcelo Bielsa och Leeds gjort som förklarar att de lyckats ta sig till Premier League? För inte är det så enkelt som att Leeds spenderat mest pengar och värvat flest spelare. Tvärtom har Leeds och Bielsa arbetat med relativt små medel, värvat sparsamt och hellre lyft upp spelare internt. Leeds har inte bara vunnit Football League, utan trotsat många föreställningar om hur man man vinner Football League.

Leeds har hela tiden vågat lita på lagets metod!

Att titta på Leeds har varit att titta på ett lag som aldrig tappar förtroendet för sin egen fotboll. I regn och i solsken, i motvind och i medvind, i nöd och i lust så har Leeds trummat på med sitt sätt att spela fotboll.

Kontinuiteten i Leeds fotboll har gett dem en grundtrygghet att stå på, att hela tiden kunna falla tillbaka på. Den har tillåtit dem att kontrollera och många gånger dominera matcher. Den har gett dem viktiga poäng från svåra lägen.

Andra lag har många gånger börjat experimentera med uppställningar och med laguttagningar. Men Leeds har trummat på. En följd har blivit att Leeds svackor har varit kortare och inte riktigt lika djupa som andra lags svackor.

Alla spelare i Leeds vet vad de ska göra på planen. Spelsystemet lyfter spelarna och lyfter laget. Detta är också varför Leeds kommer klara sig bra i Premier League.

Kraften i Marcelo Bielsas personlighet!

Det där är svårt att uppnå under de bästa av omständigheter, oftast kräver det fullt förtroende för managern. Marcelo Bielsa har utan tvekan haft det förtroendet, hans auktoritet och karisma har övertygat varenda spelare.

När alla spelare ser hur helt och hållet engagerad Marcelo Bielsa är för lagets och klubbens bästa, hur mycket tid och vilket arbete han lägger ner, blir det så klart både inspirerande och omöjligt för spelarna att engagera sig mindre än så.

När världen har rasat runt omkring honom har Marcelo Bielsa hållit sig lugn och sansad och framför allt realistisk. Det hade varit lätt för Leeds att i perioder av motgång drabbas av hysteri. Men Bielsa har alltid utstrålat lugn och hållit laget och klubben på banan.

Han har alltid gett ett lugnt intryck. Därför har det varit särskilt intressant att plötsligt se honom visa stora känslor själv mot slutet av säsongen. Detta är stort och viktigt även för Bielsa.

Bielsas fokus på coachning före värvningar!

I en liga där många klubbar till synes spelar ett finansiellt chicken race för att jaga drömmen om Premier League, har Leeds med Marcelo Bielsa konsekvent valt en helt annan väg.

Leeds ägare och styrelse har ibland hört sig för med Bielsa om han behöver värva någon spelare för att stärka laget, kanske på en utsatt position. Bielsas svar har ofta varit att studera 50 timmar fotbollsmatcher och svara nej tack, vi har redan en spelare.

Något säger det om Marcelo Bielsas fokus när Kiko Casilla inte lever upp till förväntningarna, och Bielsa istället för att klamra sig fast vid den mer namnkunnige målvakten ger förtroendet till unge Illan Meslier, med den äran.

Något säger det om Marcelo Bielsas fokus när Leeds säljer Pontus Jansson inför säsongen, och den enda responsen blir att låna in unge Ben White från Brighton, och denne kvickt blir en av ligans bästa mittbackar.

Något säger det att om Marcelo Bielsas fokus att han fortsätter ge förtroendet till Patrick Bamford trots de många frågetecknen kring dennes målskytte. Marcelo Bielsas lag är i huvudsak ett skapat lag, inte ett köpt lag.

Leeds betoning på laget framför jaget!

Leeds saknar sannerligen inte bra spelare. Pablo Hernandez, Kalvin Phillips, Luke Ayling, Ben White, Stuart Dallas med flera. Samtliga kan nog räknas som tillhörandes ligans bästa spelare.

Men ingen av dessa är rena fixstjärnor. Där finns liksom ingen Ruben Neves, ingen Anthony Knockaert och så vidare. Det är väldigt skickliga spelare som är så bra inte minst för att de arbetar hårt och utför sitt jobb inom ramen för laget.

Om ingen är stjärna i Leeds så kan det betyda att i Leeds är alla stjärnor. Laget bygger på samspelet mellan alla spelare. Varje stjärna har sin egen gravitation men ingen stjärna får ha alltför stark gravitation.

Möjligen var detta ett av skälen varför Marcelo Bielsa sålde Pontus Jansson, som är en stor karaktär på gott och på ont. Jaget kan ha fått för stort utrymme.

Erfarenheterna från förra säsongen!

Erfarenheterna från 2018-19 var smärtsamma för Leeds. De ledde länge ligan, även den säsongen var de nog ligans bästa lag, men lyckades inte hålla ut utan föll ner på playoff-plats och väl i playoff föll de samman mot Derby County.

För många var detta ännu ett exempel på ett Leeds som satt misslyckandet i system och som hela tiden sumpar lägen. Många såg det också som någon bekräftelse på idén att Marcelo Bielsas fotboll inte håller en hel säsong.

Kanske var det helt enkelt så att allting alltid är svårast första gången. Förra säsongen hade detta Leeds aldrig tidigare befunnit sig i en uppflyttningsstrid på det här sättet, vilket är särskilt intensivt givet Leeds historik.

Den här säsongen har Leeds redan en uppflyttningsstrid i bagaget. De var bekanta med känslan och visste bättre den här säsongen hur den kunde hanteras. Leeds lärde sig av förra säsongens olyckliga slut och kom tillbaka bättre den här säsongen.

Vilket är ännu en parallell möjlig att dra mellan Leeds och Liverpool. Två stora engelska klubbar som i början på ett nytt årtionde båda två har skakat av sig många års bagage av tillkortakommanden och återerövrat sin egen storhet.

Marcelo Bielsa måste vara med i diskussionen om årets manager i engelsk fotboll. Han har tagit Leeds tillbaka till Premier League. Och han har gjort det på sitt sätt!