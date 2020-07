Betyg på alla lag i Premier League 2019-20

Ännu en ligasäsong drar sig till sist mot sitt slut. Normalt sett brukar ju en ligasäsong avrundas runt mitten av maj, men den här gången befinner vi oss alltså i slutet av juli, på grund av pandemin som satte stopp för det mesta i samhället. Det har varit en på många sätt underlig säsong, men hur underlig säsongen än har varit så har den varit exakt lika underlig för alla lag.

Säsongens sista omgång spelas på söndag. Då kommer några saker avgöras som ännu inte har blivit avgjorda, framför allt runt två streck i tabellen. Det ska avgöras vilka två av Chelsea, Man Utd och Leicester som tar sig till Champions League. Det ska avgöras vilka två av Bournemouth, Watford och Aston Villa som flyttas ned till Football League. Hur detta slutar skulle så klart kunna påverka hur lagens säsonger värderas.

Men inte i den utsträckningen att det förhindrar en betygssättning så här dagarna innan sista omgången. Exakt hur den sista omgången slutar kan inte ha någon större inverkan på hur vi bedömer hur ett lag har presterat sett över en hel ligasäsong. Inte utan att ägna sig alltför grovt åt ren utfallsanalys. Huruvida exempelvis Chelsea eller Man Utd tar sig till eller missar Champions League i slutänden förändrar inte hur de genomfört säsongen.

Betygsättning kommer oftast, uttalat eller ej, att handla om överprestation respektive underprestation. Vi tenderar att ge höga betyg till de lag som presterat väldigt bra utifrån våra förväntningar på dem, och låga betyg till de lag som presterat svagt utifrån samma förväntningar. Prestation, resultat och förväntningar spelar alltså samtliga in i hur vi betygsätter ett lags ligasäsong.

En i mitt tycke rätt bra sammanställning över hur lag har överpresterat och underpresterat under säsongen gjordes av ett spelbolag som försökte jämföra lagens faktiska poängskörd med förväntningarna på lagen inför säsongen, och gett dessa förväntningar ett värde i form av ett slags handikapp i poäng. Totalpoängen har sedan placerat lagen i en slags tabell justerad för förväntningar.

Här finns inget facit över rätt eller fel, utan enda sättet att värdera en sådan här tabell är i vilken utsträckning man tycker att den beskriver hur vi själva upplever säsongen på ett bra eller dåligt sätt. Personligen tycker jag den illustrerar rätt bra vad vi har sett under säsongen. Med denna som en utgångspunkt bland flera är det alltså möjligt att ge lagen varsitt betyg för den här ligasäsongen.

Arsenal – (+)

Var Arsenal än landar i tabellen så kommer det vara deras sämsta ligaplacering på 25 år, som högst en åttondeplats. Det kan naturligtvis aldrig vara godkänt för en klubb av Arsenals storlek. Startade säsongen katastrofalt, och även om det finns positiva tecken under Mikel Arteta så fick man inget riktigt lyft i tabellen. Betyg: Underkänd.

Aston Villa – (++)

Aston Villa kröp upp ovanför nedflyttningsstrecket förra omgången, vilket ger dem en chans att hålla sig kvar i Premier League. Förväntningarna på laget var däremot högre än så här givet investeringarna i spelartruppen och lagets ambition. Laget har rent taktiskt inte lyckats ta klivet upp från Football League. Betyg: Godkänd.

Bournemouth – (+)

Under fem säsonger har det funnits en tendens att knappt förvänta sig något alls av Bournemouth. Vilket kanske var rimligt de första säsongerna men gradvis blivit allt mindre rimligt. Bournemouth har under säsongen sett ut att vara tömda både på idéer och på energi. Laget har inte utvecklats. Betyg: Underkänd.

Brighton – (+++)

En positiv säsong så sett att Brighton började spela en mer progressiv fotboll under säsongen, samtidigt som de höll sig kvar i Premier League. Något många menade att de inte skulle göra sedan de sparkat Chris Hughton. Graham Potters första säsong måste dock ses som lyckad. Nu gäller att bygga vidare. Betyg: Väl godkänd.

Burnley – (++++)

Sean Dyche fortsätter göra ett strålande jobb med Burnley. Varje gång det börjar se ut som om laget möjligen är på väg att tappa farten så lyckas Dyche hitta en ny växel. Lite i skymundan har detta blivit Burnleys poängmässigt bästa säsong i Premier League, även om det inte kommer belönas med europeiskt cupspel. Betyg: Med beröm godkänd.

Chelsea – (+++)

Förväntningarna på Chelsea är kanske de som spretat mest inför och under säsongen. Vad vi kan säga är att Chelsea har gjort en förhållandevis bra första säsong med Frank Lampard som manager, under tuffa omständigheter, att de med största sannolikhet tar sig till Champions League, men där finns mycket att jobba med. Betyg: Väl godkänd.

Crystal Palace – (++)

Roy Hodgson gör ett habilt jobb med Crystal Palace. Han passerar alltid ribban men verkar heller aldrig riktigt höja den. Hodgson har återigen lyckats hålla Crystal Palace kvar i Premier League, med marginal, men sju-åtta raka förluster att avsluta säsongen gör att Crystal Palace bör fundera på om de bör försöka tänka nytt. Betyg: Godkänd.

Everton – (++)

Det fanns naturligtvis en anledning varför Everton sparkade Marco Silva efter nästan halva säsongen. En nedflyttningsstrid var verkligen inte vad Everton hade hoppats på. Men Everton höjde sig markant därefter och enbart av vårformen, och formen efter uppehållet, så hade Everton jagat europeiska cupplatser. Betyg: Godkänd.

Leicester – (++++)

Svårt att bedöma Leicesters säsong på ett enkelt sätt. Å ena sidan har de gjort en alldeles strålande säsong, där ingen riktigt förväntade sig att de skulle jaga Champions League. Å andra sidan är det väldiga raset under säsongens sista tredjedel en rejält besvikelse. Det finns stor potential i detta Leicester. Betyg: Med beröm godkänd.

Liverpool – (+++++)

Inget poängrekord, och kanske är folk lite besvikna på det hur det sett ut efter att Liverpool säkrade sin ligatitel, men context is king. Liverpool har gjort en alldeles fantastisk ligasäsong, och fram till dess att ligatiteln var säkrad går det inte att säga att något lag har gjort en bättre ligasäsong någonsin. Betyg: Berömlig.

Man City – (+++)

Misstaget att inte förstärka backlinjen kom att hemsöka Man City under säsongen, inte minst eftersom det fick följdeffekter på mittfältet. Man City har inte alls sett lika skarpa ut den här säsongen som de har gjort tidigare säsonger, mängden matcher som förlorats är inte okej, och Man City är i behov av en uppfräschning. Betyg: Väl godkänd.

Man Utd – (++)

Minimimålet inför säsongen kan bara ha varit Champions League-spel. Att Man Utd eventuellt uppnår detta under sista omgången betyder inte att detta är bra nog. Första halvan av säsongen var långa stunder under all kritik, och endast en relativt stark vår är Man Utds saving grace den här säsongen. Betyg: Godkänd.

Newcastle – (+++)

Många förväxlar att Newcastle och Steve Bruce har gjort det bättre än förväntat med att de faktiskt har gjort det riktigt bra. Men som mellansäsong betraktat måste man ändå säga att det är svårt att se en så värst mycket bättre mellansäsong än så här av Newcastle och av Bruce. Här finns en grund att bygga på. Betyg: Väl godkänd.

Norwich – (++)

Kan man bedöma ett lag som slutar sist i tabellen med så få poäng som Norwich som något annat än underkända? Jag vet dock inte vad mer som kunde förväntas, än mindre begäras, av Norwich. De gjorde i grund och botten vad de kunde med det lag de hade till förfogande. Det märkliga var kanske att de gick i första början. Betyg: Godkänd.

Sheffield United – (+++++)

Ingen kan egentligen klaga alltför högljutt om Chris Wilder skulle bli årets manager den här säsongen. Sheffield Uniteds säsong har överträffat även mycket högt ställda förväntningar på dem, fastän majoriteten av förväntningarna på dem inför säsongen var mycket låga. Säsongens stora positiva överraskning. Betyg: Berömlig.

Southampton – (+++)

Hade det väldigt tufft i inledningen av säsongen, och det såg länge ut som om Ralph Hasenhüttl skulle vara på väg att få sparken. Men både Southampton och Hasenhüttl visade stor karaktär och under drygt säsongens andra halva har de visat att de kommer kunna bli ett riktigt besvärligt lag under kommande säsonger. Betyg: Väl godkänd.

Tottenham – (++)

Tottenham inledde säsongen både energilöst och omotiverat, och när beslutet till sist kom att byta ut Mauricio Pochettino så kändes det som ett oundvikligt beslut givet situationen som sådan. Säsongen därefter har varit knölig under José Mourinho, men det ser ut som om de kan resa sig och ta en europeisk cupplats. Betyg: Godkänd.

Watford – (+)

Att sparka tre managers under samma säsong måste betraktas som ett svårslaget rekord. Kaos råder bakom klubbens kulisser och detta kaos har under säsongen fått uttryck på planen. Watford inledde säsongen katastrofalt, om inte för en tillfällig kick när Nigel Pearson anställdes hade Watford redan varit nedflyttade. Betyg: Underkänd.

West Ham – (++)

West Ham såg trött och håglöst ut med Manuel Pellegrini som manager, vilket snabbt gav avtryck i tabellen. West Ham såg därefter fantasilöst ut när de istället anställde David Moyes som manager. Moyes har gjort sitt jobb i meningen att han räddat West Ham kvar i Premier League. Men West Ham borde inte behöva räddas. Betyg: Godkänd.

Wolves – (++++)

Wolves säsong har pågått i över ett år. De började tävlingsmatcha redan i juli förra året och kommer alltså hålla på en bra bit in i augusti. Med dessa förutsättningar är en bedrift av Wolves konkurrera så hårt om europeiska cupplatser, och fortfarande faktiskt ha en vettig chans till Champions League-spel. Betyg: Med beröm godkänd.