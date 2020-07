Playoff preview: Swansea har allt att vinna men kan de vinna?

Swansea halkade in i playoff på ett bananskal efter en osannolikt dramatisk avslutning på säsongen. Steve Cooper har gjort ett överraskande starkt jobb med ett nedflyttningstippat Swansea och framför allt gjort dem defensivt mer stabila, men Swansea går in i playoff som massiva underdogs.

STATISTIKEN

Placering: 6:a

Poäng: 70p

18W-16D-12L

NORMAL STARTELVA (3-4-1-2): GK: Freddie Woodman; DC: Kyle Naughton, DC: Mike van der Hoorn, DC: Ben Wilmot; WBL: Jake Bidwell, MC: Bersant Celina, MC: Matt Grimes, WBR: Connor Roberts; AM: Wayne Routledge; FW: Rhian Brewster, FW: André Ayew.

Swansea tog sig till playoff under osannolikt dramatiska former. Om Swansea hade någon förhoppning inför sista omgången så var det att kunna passera Cardiff på målskillnad, men knappast att de skulle lycka vända sex måls skillnad mot Nottingham Forest och på så vis passera dem.

Swansea har varit en klubb i kaos under flera säsonger nu, och det var knappast någon skillnad inför den här säsongen. Så illa var läget att de allra flesta menade att Swansea gjorde det bra om de lyckades undvika nedflyttning den här säsongen. Ingen förväntade sig alltså att Swansea skulle ta sig till playoff.

Följer vi säsongen som helhet så finner vi att Swansea normalt sett också har spelat som ett bottenlag, med tillhörande resultat. Men med tre viktiga undantag i början av säsongen, i mitten av säsongen, och i slutet av säsongen. Dessa tre undantag räckte för att ta Swansea till playoff.

Swansea inledde säsongen urstarkt fem segrar och noll förluster på sina första sex matcher, och ledde faktiskt ett tag ligan. Swansea hade också en bra julfotboll med fyra vinster på sju matcher. Dessutom avslutade Swansea säsongen starkt med fem vinster efter uppehållet, och fyra vinster på sina sex sista matcher.

Däremellan radade Swansea normalt sett upp förluster och poängtapp. Rimligtvis borde inte det ha räckt till en playoff-plats, men i en liga där i stort sett halva serien var med i matchen om en playoff-plats ända in i slutomgångarna, och tog poäng av varandra, så visade sig Swanseas vältajmade formtoppar ändå tillräckliga.

Visst kommer Swansea kunna gå in i detta playoff med en känsla av att inte ha något alls att förlora, utan allt att vinna. Men kanske snarare än att de går in i detta playoff med ett ruskigt momentum är kanske den mer korrekta beskrivningen att de halkade in i detta playoff på ett bananskal. De är massiva underdogs.

Formen

Swanseas form måste anses vara god. Efter uppehållet vann de fem av sina nio matcher, och förlorade endast två av dem. De vann sina två sista matcher, vilket i slutänden var vad som tog dem till playoff med minsta möjliga marginal. Formen måste rimligtvis förstärkas av att kunna gå in i playoff med en känsla av att ha ingenting att förlora.

Styrkor

Swansea är fortfarande bollskickligt på ett sätt vi känner igen med dem sedan många år tillbaka. Vad Swansea framför allt har gjort den här säsongen är att verkligen försöka sätta det defensiva grundtänket, vilket har gjort Swansea svåra att bryta ned, vilket gett dem många poäng den här säsongen. Det kan naturligtvis också visa sig vara en värdefull styrka i ett playoff.

Svagheter

Bristen på individuell spetskompetens i Swansea innebär att ett förstärkt försvarsspel har fått ske med hjälp av kollektiv och taktisk balans, vilket har gjort Swansea tunna offensivt och i det avseendet alltför beroende av individuella spelare som André Ayew. Laget är taktiskt väldrillat under förutsättningen att de får matchbilden som de vill, Swansea har svårt att göra taktiska ändringar med bibehållen kvalitet.

MVP

André Ayew. Sparkade iväg en vattenflaska i frustration efter Swansea förlorat mot Leeds med ett sent mål, vilket visar Ayews engagemang. Många trodde att Ayew inte skulle vara intresserad av en säsong i Football League, men Ayew har varit förvånansvärt bra och måste nog ses som den enskilt största anledningen varför Swansea har lyckats ta sig till detta playoff.

Manager

Steve Cooper. Förmodligen ligans mest anonyma manager. En intern rekrytering när ett Swansea med stora problem förberedde sig inför säsongen. Inte många gav Cooper särskilt lång tid innan han skulle få sparken. Men Cooper har lyckats lyfta ett Swansea som faktiskt var nedflyttningstippat till en helt oväntad placering på tabellens övre halva.

Prognos: 10%

26/7 19:30 – Swansea vs Brentford

29/7 20:45 – Brentford vs Swansea