Vad betyder FA-cupvinsten för Arsenal?

Visst har FA-cupen en mycket speciell betydelse för Arsenal. De har vunnit FA-cupen mer än någon annan klubb och de har spelat i fler finaler än någon annan klubb. Alltså var det fullt rimligt att ha uppfattningen att kvällens FA-cupfinal hade en väldigt stor betydelse för Arsenal.

Arsenals tidigare tre FA-cuptitlar under de senaste tio åren gavs på gott och på ont en större betydelse än de möjligen förtjänade. De var efter många år den första titeln för Arsenals nybygge. De var Arsenals främsta claim to fame under svåra år. Och de köpte Arsene Wenger ytterligare några år på jobbet.

Möjligen ligger det i sakens natur att överdriva betydelsen av sådana här matcher. Att försöka prata upp en specifik match genom att tillskriva den en slags historisk signifikans den förmodligen inte har, och genom att beskriva kausaliteter utifrån FA-cupfinalen som i själva verket inte existerar.

Å andra sidan finns ibland en överdriven tendens att beskriva FA-cupen som helt utan betydelse. Man Utds supportrar brukar ju t ex påpeka hur Louis van Gaal fick sparken omedelbart efter att han vunnit FA-cupen och hur detta enligt dem visar att FA-cupen betydde just ingenting alls.

Men van Gaal fick sparken för att han inte tog Man Utd till Champions League, FA-cupen hade just ingenting med saken att göra. Mikel Artetas situation är hur som helst en helt annan än vad van Gaals situation var i Man Utd då, han gör exempelvis bara sin första säsong med laget.

Men rensat för överdrifter och för undanflykter, vad betyder FA-cupvinsten faktiskt för Arsenal inför den närmaste framtiden, det vill säga inför nästa säsong?

Europeiskt cupspel!

Arsenals FA-cupvinst betyder att deras långa svit med europeiskt cupspel håller i sig även nästa säsong, genom att få spela i Europa League.

Det har funnits de som hävdat att det skulle ha varit en fördel för Arsenal att slippa spela Europa League, men de har nog ärligt talat missat den större bilden.

Europa League ger Arsenal viktiga intäkter i en tid när de behöver alla intäkter de kan få, och innebär dessutom en minst lika viktig andra chans till Champions League-kvalificering nästa säsong som de mycket väl kan komma att behöva.

Viktigt är även att Europa League, europeiskt cupspel i allmänhet, är ett viktigt skyltfönster som värderas av spelare, och att det faktiskt underlättar för Arsenal att värva de spelare de behöver och vill värva.

Truppmässigt är det också viktigt. Med Europa League blir det betydligt fler matcher, och fler möjligheter till spel för alla i truppen. Viktigt för harmonin, och kan också underlätta rekryteringen av nya spelare.

Värdet av den europeiska cupplatsen för Arsenal ska alltså inte underskattas!

Vinnarkänslan!

Att lyfta silver är alltid bra, mer eller mindre oavsett sammanhang. Det skapar en vana vid att vinna hos laget som kan visaa sig ovärderlig.

Arsenal har avslutat säsongen med ett par riktigt meriterande segrar mot flera av de största klubbarna, både i ligan och i FA-cupen. Att vinna FA-cupen efter att längs vägen ha besegrat både Man City och Chelsea är ingen småsak.

Arsenals nya lagbygge under Mikel Arteta kommer avsluta den här säsongen och gå in i nästa säsong med en känsla av optimism snarare än uppgivenhet. Med en känsla av att inte behöva vara chanslösa i någon match.

En i övrigt katastrofal säsong får ett positivt slut. Man Utd, Chelsea och Tottenham, med flera, har samtliga slutat betydligt bättre än Arsenal i ligan. Men Arsenal har gjort vad ingen av dessa klubbar lyckats med den här säsongen – vunnit en titel!

Även Arsenal kan alltså på sitt sätt se sig som vinnare!

Pierre-Emerick Aubameyang!

Det har även försökt göras en sak av att utfallet av FA-cupfinalen skulle ha någon betydelse för om Pierre-Emerick Aubameyang väljer att stanna kvar i Arsenal eller ej.

Vilket väl ärligt talat låter som trams. Aubameyang har naturligtvis redan bestämt sig för vad han vill i den frågan, och ingen FA-cupfinal, vinst eller förlust, kommer ändra på den saken.

Om som Mikel Arteta antyder Aubameyang skulle vilja stanna för att han känner att Arsenal är på rätt väg, så skulle han ha den känslan oavsett om Arsenal vann eller förlorade mot Chelsea den här kvällen.

Att det ens är en fråga som Arteta tar upp på det sättet är så klart en mycket tydlig indikation på att Aubameyang nog är rätt sugen på att leta sig vidare i karriären.

Förståeligt på flera sätt. Aubameyang börjar bli till åren, han har ännu aldrig vunnit en enda ligatitel, eller en enda Champions League-titel. Ska han hinna göra något sådant innan karriären är slut så börjar det nog bli dags att ta det steget.

Han inser rimligtvis, hur mycket på rätt väg Arsenal än är, att det blir svårt att uppnå med Arsenal. Om han ser det på det sättet så kan han mycket väl se att avgöra och vinna en FA-cuptitel åt Arsenal som han precis gjort, vara den perfekta punkten.

Vilket i och för sig inte betyder att Aubameyang med nödvändighet kommer kunna lämna Arsenal. Ekonomin i de europeiska dunderklubbarna gör att det kan bli svårt att få loss en spelare som kräver Aubameyangs transfersumma och löneanspråk.

Den aspekten, mer än Arsenals FA-cupvinst, kommer avgöra om Aubameyang spelar för Arsenal även nästa säsong!