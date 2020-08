Vad betyder Juventus agerande utifrån det engelska perspektivet?

Juventus reagerade både snabbt och furiöst på förlusten i Champions League. Det hann inte ens gå ett dygn efter bortamålsförlusten mot Lyon innan Maurizio Sarri fått sparken, och kort därefter meddelade Juventus att deras nya manager var Andrea Pirlo.

Det första kommer näppeligen som en överraskning för någon. Sarri kändes som ett märkligt val av Juventus redan från början och den här säsongen har knappast varit någon strålande succé för Juventus. Det andra verkar däremot ha överraskat desto fler, då få verkade ha förutsett Pirlo som Juventus nästa manager.

Ändå förbryllade den allmänna reaktionen mig en aning, då den kändes mer negativ än vad jag kanske hade föreställt mig. Enda förklaringen jag kan se till det är att de flesta liksom hade tagit för givet att Juventus skulle anställa Mauricio Pochettino, och att de blev besvikna när så inte blev fallet.

Själv kände jag mig nästan okaraktäristiskt positiv till nyheten. Jag ser Juventus tänk kring Andrea Pirlo som en slags parallell till hur Real Madrid tänkte med Zinedine Zidane för fyra-fem år sedan. En karismatisk tidigare spelare som ledare som kan vinna truppens stora egons respekt och få dem att dra åt samma håll.

Och skulle vi om fyra-fem år ha fått ännu en manager på världsfotbollens scen med samma star power som Zidane så är väl bara det att se som positivt.

Alldeles märkligt är väl heller inte Juventus beslut att anställa Andrea Pirlo. Juventus har i princip aldrig genom sin historia anställt en manager utan tidigare erfarenhet från Italien, och då är inte urvalet för dem längre enormt. Pirlo är en oväntad anställning endast eftersom han inte varit manager förut.

Andras uppgift är att spekulera i vad detta kan komma att för betydelse för Juventus och för Serie A kommande säsong. Min uppgift är däremot att fundera på vad Juventus beslut betyder utifrån ett engelskt perspektiv. Vad får Juventus beslut för ringar på vattnet för den engelska fotbollen?

Maurizio Sarri

Två klubbar i rad nu där Sarri får sparken efter en säsong, trots godkända resultat, fastän där han aldrig lyckats få klubben och supportrarna med sig på sin sida, och där han redan från start kändes som en mycket märklig fit.

Han känns ju väldigt italiensk Sarri, så kanske blir han kvar i Serie A på något vis. Det är väl oklart om han verkligen vill återvända till Premier League.

En tanke jag hade var ju att om Watford hade varit kvar i Premier League så hade de framstått som en rätt bra klubb för Sarri. Men Watford åkte ur Premier League, och även om Sarri kan tänka sig att återvända till engelsk fotboll så lär det inte inkludera Football League.

Sarri är i min mening inte en manager för superklubben. Sarri är istället en manager för underdogen. Därtill en underdog som arbetar med det längre perspektivet för ögonen, och som lite grann vet vad den vill.

Aston Villa, Crystal Palace och West Brom hade varit några väldigt intressanta klubbval för Maurizio Sarri.

Mauricio Pochettino

En anledning att så många tog för givet att Juventus skulle anställa Pochettino är kanske att det knappast finns någon mer namnstark manager ledig för närvarande. Det känns som om Pochettino bara sitter och väntar på ett toppjobb.

Juventus var ju ett av dessa, men är alltså inte aktuellt. Bayern München har även nämnts men det är lite samma där. PSG kanske, även om det i nuläget inte pratas om att vilja byta ut Thomas Tuchel. Kanske är Barcelona en möjlighet, givet att Quique Sétien inte lär bli långlivad där.

Hur som helst börjar det ju onekligen bli dags för Pochettino att sluta sitta i solen och istället ta ett nytt jobb.

De engelska jobben verkar för närvarande upptagna. Man Utd lär inte byta ut Solskjaer den här sommaren. Chelsea, Tottenham, Liverpool och Arsenal har alla sina managers även de. Tveksamt hur intressanta andra engelska klubbar vore för Pochettino, såvida inget händer med Newcastle.

Om nu inte Pochettino sitter och väntar på att ett jobb ska bli ledigt i Manchesters ljusblå kvarter.

Pep Guardiola?

Juventus har knappast gjort någon hemlighet av att de är intresserade av Pep Guardiola som manager. De har hört sig för flera gånger. Det vore väl ett vettigt nästa steg för dem, givet att de redan skapat sig en så väldigt stark plattform i Serie A.

En möjlighet är att se Juventus anställning av Andrea Pirlo som en sorts kortsiktig övergångslösning. Någon de har under en säsong utan att behöva binda fast sig för hårt vid någon annan, innan de t ex nästa sommar hämtar in Guardiola.

Helt och hållet kanske det inte kan uteslutas, även om det känns osannolikt, att Juventus försöker få över Guardiola redan den här sommaren. Kanske skulle det kunna bli aktuellt om Guardiola vinner Champions League med Man City närmaste veckorna.

Givet att Guardiolas kontraktssituation med Man City är något uppe i luften så går inget att helt och hållet uteslutas. Säkert är dock att om Guardiola skulle lämna, så har Man City i nuläget den närmast perfekta ersättaren ledig i form av Pochettino.

Men som sagt, långskott.