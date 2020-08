Tottenhams trovärdighet baseras på att behålla Harry Kane

Om det hade börjat krypa fram synpunkter, åsikter och uppfattningar om att Harry Kane inte längre var en anfallare av världsklass, kanske till och med att han i någon mening var slut eller på väg utför som anfallare, enligt vissa att han kanske till och med alltid varit överskattad som anfallare, och den typen av skarpsynta iakttagelser, så förpassade Kane dem i så fall till skräphögen under slutet av den här säsongen.

Harry Kane må ha varit en trött anfallare, Harry Kane må ha varit en sliten anfallare, Harry Kane må ha varit en skadad anfallare, men Harry Kane alltid har varit är en väldigt bra anfallare. Pigg, utvilad och skadefri, allting i någon form av relativ mening förvisso, var Kane ett av de främsta skälen, kanske det främsta skälet, varför Tottenham ändå lyckades ge sig själva en positiv säsongsavslutning, där man tog sig till Europa League.

Harry Kane har varit frontfiguren och huvudrollsinnehavaren bakom Tottenhams fem senaste år som såg dem etablera sig som en av toppklubbarna både i England och i Europa. Ett par år som såg Tottenham inblandade i både kampen om ligatitlar och Champions League-finaler. Ingen annan spelare kan nog påstås personifiera denna resa i samma utsträckning som just Harry Kane.

Flertalet andra tongivande spelare under denna resa är på väg bort. Kyle Walker såldes för flera år sedan till Man City. Christian Eriksen lämnade förra sommaren. Mittförsvaret med Toby Alderweireld och Jan Vertonghen är på väg att bytas ut. Det centrala mittfältet håller på att ges ny energi. Hittills har däremot inte Kane gett några övertydliga tecken på att han redan har packat och lastat flyttbilen.

Harry Kane är däremot en ambitiös spelare, och givet att han precis fyllt 27 år så måste man i alla fall säga att hans karriär har påbörjat sin andra halvlek. Kane har redan varit tydlig med att Tottenham som klubb måste matcha hans ambitioner som spelare, och det känns som en hyfsat rimlig utgångspunkt att Kane kommer se sig om efter en annan klubb om han inte upplever Tottenham göra detta.

Hur tänker då Harry Kane i den slags vändpunkt denna sommar utgör? En form av mittpunkt mellan ett Tottenham som byggts upp men det senaste året gradvis förlorat sina viktigaste byggstenar, och ett annat Tottenham som antyds vara på väg att byggas upp med José Mourinho som manager, men naturligtvis med ett i högsta grad osäkert utfall i termer av resultat, titlar och långsiktighet.

Ett vanligt förekommande argument är att lojalitet är Harry Kanes enda skäl att i detta läge stanna kvar i Tottenham. Att han kom fram i Tottenham, är one of their own, och vill stanna kvar i Tottenham som deras spelare även om det riskerar göra honom till Tottenhams version av Steven Gerrard, som blev trogen sin klubb karriären ut utan att någon gång lyckas vinna ligan.

Underförstått hävdar detta argument att Harry Kane saknar rationella skäl att stanna kvar i Tottenham. Det vill säga att han kan både tjäna större pengar och få större chans att vinna titlar med andra klubbar, vilket om vi antar att Kane agerar någorlunda i stil med homo economicus, den ekonomiska människan, närmast borde garantera att han nu skulle agitera för ett klubbyte.

Här är det lätt att måla i helt svart-vita färger. Tottenham saknar självfallet inte möjligheten att vinna titlar, däremot är kanske sannolikheten betydligt mindre för dem än för flera andra klubbar. Jag tror säkert att Harry Kane skulle föredra att vinna en ligatitel med Tottenham än med någon annan klubb, även om han gör bedömningen att han behöver byta klubb för att vinna en ligatitel innan hans karriär är över.

Ett annat argument varför Harry Kane blir kvar i Tottenham är att marknaden helt enkelt inte riktigt finns där som den fanns för några år sedan. Den klubb som ska köpa Kane av Tottenham i nuläget kommer behöva spendera en jättesumma på honom. Den kanske enda klubben som eventuellt kombinerar behov med vilja och tillräckliga resurser är Man City, som eventuellt börjar leta efter ersättare till Sergio Aguero.

Man Utd är en klubb som arguably har behovet av en anfallare som Harry Kane, men där de verkar ha sin plånbok tittandes åt annat håll. Kanske känner även Kane att Man Utd inte heller kan presentera ett alldeles övertygande case om att kunna garantera titlar i någon större utsträckning än Tottenham. Real Madrid har visat intresse för Kane förut, Benzema blir knappast yngre, men Real Madrid har inte de pengarna.

Här är kruxet med marknaden för Harry Kane. Hans värde för Tottenham är så högt, på samma gång som storklubbarna är mer ekonomiskt begränsade än de varit på väldigt länge på grund av Covid-19, särskilt när även gäller en spelare som börjat visa tendenser till skadebenägenhet. Men kanske är jag också fantasilös, möjligen kan klubbar som Bayern München eller Juventus ge sig in i leken.

Ett tredje argument varför Harry Kane blir kvar i Tottenham är att han i själva verket i nuläget är ovärderlig för Tottenham. Nybygget med José Mourinho hänger på en mycket skör tråd. Trovärdigheten bakom Mourinhos bygge skulle raseras omedelbart om Kane i det här läget lämnar klubben, till synes för att byta upp sig. Trovärdigheten skulle få sig en rejäl törn om Kane ens uttryckte en sådan vilja.

Vilket säger mig att Harry Kane inte kommer göra det. Att lämna Tottenham nu, eller ens bara att kräva att få lämna Tottenham, skulle medföra en aktiv skada för Tottenham. De skulle inte bara bli av med Kane som spelare utan hela deras nybygge skulle om inte spåra ur helt så åtminstone drabbas av stora besvärligheter. Den gränsen tror jag inte Kane är beredd att passera. Den lojaliteten har Kane ändå med Tottenham.

Vilket å andra sidan också tvingar Tottenham att visa motsvarande form av lojalitet med Harry Kane. Tottenham måste visa att de verkligen menar allvar med sitt nybygge, att de har samma ambition som Kane. Av det skälet ska kanske en värvning av exempelvis Pierre-Emile Hojbjerg inte enbart värderas i någon slags isolering, utan även ses som en av pusselbitarna som ska sälja in Tottenhams och Mourinhos trovärdighet.

Att behålla Harry Kane blir alltså en slags barometer på Tottenhams trovärdighet. Men det är inget som kommer vara för alltid, eller ens någon längre tid. Att behålla Kane ger Tottenham trovärdigheten inför och under kommande säsong, men det innebär också att Tottenham kommer behöva leva upp till ambitiösa och realistiska målsättningar under säsongen. Där finns inget utrymme för ännu en säsongs underprestation.

Alltså måste Tottenham prestera, alltså måste José Mourinho prestera! Det kommer inte duga att avsluta ännu en säsong med att skylla lagets egen tabellplacering på att andra lag har hjälp med domarna, eller allmänt fluff som att om säsongen varit några omgångar längre så hade man minsann tagit sig till Champions League. Eller vilka andra ursäkter Mourinho nu plockat fram under sommaren.

Rimligtvis är det även något som kommer göra Tottenham både farliga och oberäkneliga nästa säsong. Tottenham har anklagats för att ha överpresterat under tidigare säsonger. Den här säsongen har Tottenham däremot underpresterat. De kommer förmodligen inte vara lika svaga nästa säsong. Vad det sedan räcker till är en omöjlig fråga att försöka besvara i nuläget, det beror på så väldigt många olika saker.

Men definitivt kommer det bero på José Mourinho, och på Harry Kane!