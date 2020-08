Ord från wrestlingen som kan hjälpa oss att bättre förstå fotbollen

Jag råkar, möjligen något otippat, faktiskt gilla wrestling. Vilket för all del inte utesluter att det finns en hel del saker inom wrestlingen som är riktigt töntiga, men när det görs något bra inom wrestlingen så kan det faktiskt vara ett fascinerande skådespel. Detta fastän man alltid måste förklara att wrestlingen nog inte är fejk men däremot förutbestämd, och att wrestlingen har detta gemensamt med t ex vilken film som helst.

Wrestling är inte sport i det ordets egentliga bemärkelse, utan underhållning som kräver atletisk skicklighet i form av styrka, spänst, smidighet, teknik och så vidare. Wrestling är en slags form av fysisk teater. Och som all form av teater så bygger den på att de som spelar teatern försöker berätta någon form av story för sin publik. Där finns skurkar, där finns hjältar, där finns moraliska teman och där finns känslor.

Fotbollen är däremot sport, men den moderna och globala fotbollen har utan tvekan även blivit någon form av underhållningsindustri, precis som wrestlingen. Matcherna är inte förutbestämda inom fotbollen, men där finns ändå samma spektrum av skurkar, hjältar, moraliska konflikter och inte minst känslor. Både wrestlingen och fotbollen har sitt respektive universum av fans som blivit allt ”smartare” och alltmer en del av dramat.

För fotbollen är detta en relativt ny företeelse. Wrestlingen däremot har sina rötter i detta gående väldigt långt tillbaka i tiden, ända till western och till den tidens kringresande karnivaler. Wrestlingen, i och med att det är en slags teater i grunden, har utvecklat språk och begrepp som hjälper oss att förstå deras skådespel utifrån och inifrån. Fotbollen har inte riktigt något sådant språk, vilket gör dess skådespel svårare att sätta fingret på.

Har man som jag intresse för både fotbollen och för wrestlingen så går det däremot ganska snabbt att upptäcka att flera av wrestlingens ord och begrepp mycket lätt går att använda även på fotbollen, och därmed berika förståelsen av fotbollens teater. Några sådana ord i form av en slags ordlista har vi här:

Angle. En fiktiv storylinje, motivet bakom varför två parter fejdar eller står i konflikt med varandra. Vi hittar motsvarigheten inom fotbollen framför allt i hur media försöker sätta in rivaliteten mellan två eller fler klubbar i ett större sammanhang.

Botch. En på förhand planerad manöver som misslyckas. Inom fotbollen motsvaras detta exempelvis av en spelare som missar ett bra läge eller ett lag som misslyckas vinna en match de verkligen borde vinna. T ex: Man City botchade matchen mot Lyon.

Bury. Ett ord som används för att beskriva en wrestlares systematiska och i det här fallet planerade förfall. Motsats till push. Inom fotbollen kan vi prata om klubbar som befunnit sig på toppen men inte befunnit sig där på längre tid. T ex: Arsenal.

Clean finish. En match vars utfall är rent, det vill säga utan kontrovers. Inom wrestlingen hittas ofta skumma avslut på för att skydda en av wrestlarna från förlust. På samma sätt inom fotbollen uppfinns ofta kontroverser (domslut etc) för att förklara bort en förlust.

Draw. Från ”drawing money”, alltså förmågan att attrahera publik till arenan. En wrestlare bedöms mest av allt utifrån hur bra draw han är. Bra klubbar inom fotbollen packar oftast sina arenor fulla. Sämre lag är sämre draws, och brottas med halvfulla arenor.

Face. Wrestlingens ord för good guy, den som publiken förväntas sympatisera med och identifiera sig med. Motsats till heel. Både klubbar, managers och spelare kan framställas som faces inom fotbollen. T ex: Leo Messi vs Cristiano Ronaldo, Liverpool vs Man City.

Feud. En fejd mellan två wrestlare kan pågå över olika lång tid och förklaras av komplexa orsaker. Ordet inom fotbollen är oftast rivalitet, men kanske är egentligen fejd ett bättre ord då det inte förutsätter någon egentlig maktparitet.

Gassed. Inom wrestligen ett uttryck för en wrestlare som tappar orken mitt under match, av fysiska skäl eller för att denne psykat bort sig själv. Vi ser många liknande exempel på detta inom fotbollen. T ex: Man Utd var helt gasade mot Sevilla!

Heat. Ett uttryck för en wrestlare som lyckas dra publikens ilska på sig, oftast helt och hållet avsiktligt av en heel. Ett betydligt bättre ord för att beskriva ilska inom fotbollen utan att behöva säga att man hatar någon eller något. T ex: Neymar har heat!

Heel. Boven i dramat, motsatsen till face, wrestlaren som publiken vill se få stryk. The bad guy helt enkelt. Inför Champions League-finalen kommer helt säkert PSG framställas som dess stora heels. Marco Materazzi och José Mourinho är andra exempel på heels.

Jobber. Inom wrestlingen ett uttryck för wrestlare som är med i matchen för att få en annan wrestlare att se bra ut, do a job. Inom fotbollen klubbar som mest av allt verkar vara med i ligan för att få andra klubbar att se bra ut.

Main eventer. En wrestlare som är med i de stora matcherna, runt vilken promotorn bygger sin business. Inom fotbollen talar vi kanske om de spelarna i världsklass som spelar för de stora klubbarna, eller värvas för att vara en stjärna.

Mark. Inom wrestlingen ett fan som beter sig som om han tror att det han ser verkligen är på riktigt. Ett lätt nedsättande uttryck för godtrogna fans. T ex de som tar påståenden om skador, klubbkärlek och nya kontrakt på allvar, mest för att de vill tro på dem.

Over. Att vara over, eller go over, i wrestling innebär att en wrestlare har gått från att vara relativt anonym till att bli väldigt populär. Vi ser samma fenomen i fotbollen. T ex: Leicester är over sedan de vann ligan för fyra år sedan!

Push. En wrestlare som byggs upp för de stora matcherna och får maximal hjälp av produktionen bakom honom. Motsats till bury. Inom fotbollen därmed ett lag som rör sig snabbt uppåt i systemet. T ex: Wolves har en rejäl push!

Receipt. Wrestling är koreograferat och planerat, men ibland blir det antingen med eller utan avsikt ändå för hårt. En wrestlare som tycker den andre går över gränsen kan då ge denne ett receipt, ett kvitto. Payback helt enkelt. Detta ser vi ofta på fotbollsplanen.

Smart mark. Någon som menar sig ha inside i branschen, wrestling eller fotboll, eller tror sig ha listat ut hur branschen fungerar, som vill verka in-the-know, men utan egen erfarenhet från branschen och med kunskapen oftast hämtad från dess olika tabloider.

Fotbollen saknar onekligen inte dessa!