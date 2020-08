Manchester vore Messis enda möjliga mål i engelsk fotboll

För varje år som gått och för varje gång som Barcelona ännu en gång kraschat ut ur Champions League under mer eller mindre, oftast mer, förödmjukande former så har Leo Messi blivit mer och mer öppet sur och frustrerad. Mer förödmjukande än 2-8 mot Bayern München är det så klart svårt att bli, och alltså är det väl knappast att förvånas över att bara några dagar efter förlusten har Messi enligt uppgift sagt sig vilja lämna Barcelona.

På sätt och vis går det så klart att förstå Leo Messis frustration. Barcelonas klubbledning har under många år nu styrt klubben som vore de bakfulla hobbitar. Några av de allra mest hårresande exemplen på klubbens vanstyre drogs så klart upp omedelbart efter förlusten mot Bayern München. Messis briljans har under lång tid åtminstone hjälpligt målat över dessa djupa sprickor i inte bara fasaden utan i lagets hela grund.

Alltså var det kanske inte helt oväntat att Barcelonas president Josep Maria Bartomeu, politiker som han måste vara i en klubb där han måste tänka på att bli omvald, försökte hitta snabba sätt att blidka Messi. Quique Setién sparkades så klart. Samtidigt måste jag medge att jag har lite svårt att hur Bartomeu tänkte att Ronald Koeman av alla möjliga managers var rätt val för att övertyga Leo Messi att stanna i Barcelona.

Enligt uppgift verkar det heller inte ha lyckats. Ronald Koeman var naturligtvis blixtsnabb med att säga att han såg Messi som utgångspunkten i det nya Barcelona han ville försöka återskapa. Ett något motsägelsefullt budskap kan tyckas, men det är kanske att vara alltför petig. Men efter ett möte mellan Koeman och Messi kom ingen bekräftelse om att Messi stannar, utan tvärtom låter det som att han fortfarande vill lämna.

Nu är det så klart inte precis första gången det pratas om att Leo Messi ska fundera på att lämna Barcelona. Utan undantag har ju det bara varit ett slags förspel för Messi att kunna förhandla till sig ett ännu större kontrakt med Barcelona. Någon egentlig vilja att lämna klubben har aldrig funnits, däremot en vilja att tjäna ännu mer pengar. Det vore självfallet oerhört naivt att inte ha med i beräkningen att det kan vara samma sak den här gången.

Om det ligger till på det viset så lär vi få veta det väldigt snart. Leo Messi har en klausul i sitt nuvarande kontrakt med Barcelona som gör det fullt möjligt för honom att lämna klubben den här sommaren om han så vill. Med andra ord, om Messi vill lämna Barcelona så kommer ingen kunna förhindra honom från att göra det. Annars var det nog mest bara tomt prat, eller så ville han bara inte lämna Barcelona tillräckligt mycket.

Leo Messi tjänar som vi vet enorma pengar med Barcelona. Något som rimligtvis borde börja ses som ett problem också för Barcelona, på flera sätt. Dels äter Messi upp en stor andel av Barcelonas lönekaka vilket minskar utrymmet för övriga spelare, vilket i sin tur leder till lägre genomsnittlig kvalitet. Dels ger det Messi ett inflytande i klubben som rimligtvis måste börja ses som problematiskt för den som vill bygga nytt.

Messis värde och därpå följande ekonomiska anspråk begränsar självfallet antalet klubbar som faktiskt skulle kunna vara aktuella för honom att lämna Barcelona för. PSG känns som det enda riktigt rimliga alternativet. Där finns det som vi vet pengar att hämta, och de skulle så klart se det som en jättekupp. Åtminstone om vi inte tänker tanken att Real Madrid möjligen skulle vilja ge sig in i leken. För Messi kanske de hittar en lösning.

Ingen klubb i Tyskland kommer ta sig an Leo Messi. Bayern München vore den enda sportsligt realistiska klubben men kommer aldrig ta sig an den löneposten. Vänder vi blickarna mot Italien så är Juventus uteslutna så länge Cristiano Ronaldo är kvar där, av såväl egoskäl som ekonomiska skäl. Möjligen skulle Inter kunna ha växt fram som ett realistiskt alternativ under det senaste året.

Urvalet av engelska klubbar känns inte heller enormt. Liverpool kommer inte fullständigt knäcka varken lönestruktur eller klubbkultur för att värva Messi. Arsenal har vare sig de finansiella eller sportsliga förutsättningarna att göra det för närvarande. Detsamma kan sägas om Tottenham. Chelsea hade kunnat vara ett alternativ, men har redan investerat tungt i sin anfallslinje. Endast två klubbar känns realistiska, av bra och dåliga skäl.

Man City

Kombinerar både de finansiella och de sportsliga förutsättningarna att verkligen kunna värva Leo Messi. En enorm prestigevärvning för dem naturligtvis, samtidigt som det vore en värvning som ”makes sense” även rent sportsligt.

En återförening mellan Leo Messi och Pep Guardiola skulle säkert kunna intressera dem båda. Ingen av dem har varit riktigt lika framgångsrik utan den andre, åtminstone inte i Champions League.

Leo Messi skulle helt säkert känna igen sig rätt väl i Man City, både med Pep Guardiola som manager och med den fotboll som laget spelar. Kanske vore det en nytändning för både Messi och Man City.

För Messi skulle det vara ett stort steg både för att vinna Champions League igen, och för att vinna en ligatitel i en annan liga med en annan klubb. För Man City vore det ett stort statement för viljan att verkligen ta det stora klivet mot att vinna Champions League.

Kommersiellt skulle värvningen knappast skada för Man City, men inte heller behöver den faktiskt vara huvudsaken för dem.

Man Utd

Om Man Utd värvar Leo Messi så känns det kommersiella som huvudsaken i betydligt större utsträckning. Visst skulle Messi kräva en astronomisk lön, men med Man Utds kommersiella organisation bör värvningen vara rätt lätt att räkna hem.

Ed Woodward har så klart sagt allt som ska sägas om långsiktighet och andra sådana fina ord. Men vad dessa ord faktiskt är värda om chansen att värva Messi plötsligt dyker upp är inte gott att veta.

Man Utds letande efter en högerforward är välkänd. Leo Messi passar så klart den profilen alldeles utmärkt. Fortsätter värvningen av Jadon Sancho att krångla är det inte precis svårt att se Man Utd byta spår.

Vi vet att Woodward sedan länge har talat för en Real Madrid-strategi och gärna satt ett värde i att värva spelare för att visa hur stor klubb man är. Ingen spelare i världen skriker storklubb riktigt lika mycket som Leo Messi skulle göra.

De potentiella problemen för Man Utd med en sådan värvning är inte svåra att se. Om det möjligen har börjat finnas en harmoni i laget under säsongen så riskerar den med detta gå upp i rök. Solskjaers auktoritet gentemot Messi vore obefintlig.

Men det finns ingen garanti att Woodward ser dessa problem, eller att han bryr sig ens om han ser dem.

Om sedan Leo Messi skulle vilja komma till Man Utd är en annan fråga. Men visst, är pengarna de rätta så kanske det. Man Utd spelar dessutom i Champions League och är fortfarande ett av fotbollens största namn.

Åtminstone den saken har Messi och Man Utd gemensamt. Men kanske inte så mycket mer än så.