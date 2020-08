Genom åren sedan Premier League grundades för 28 år sedan har 49 engelska klubbar spelat i Premier League. 20 av dem befinner sig naturligtvis i Premier League just i detta nu. En av dessa klubbar, det vill säga Wimbledon, existerar över huvud taget inte längre, åtminstone inte i den skepnaden. Och övriga 28 klubbar är utspridda över Football Leagues tre divisioner.

Men om bara 49 klubbar har spelat i Premier League så måste det följa därav att många klubbar aldrig har spelat i Premier League. Det är kanske inget märkligt med den saken, utan tvärtom är det väl livets gilla gång. Men onekligen kommer det vara mer märkligt för vissa klubbar än det är märkligt för andra klubbar. Vilket leder oss till frågan vilka som är de största (engelska) klubbarna som aldrig har spelat i Premier League?!

Här finns lite olika sätt man kan bedöma den saken på. Historiskt ligafacit, klubbarnas framgångar i största allmänhet, mängden supportrar som ansluter sig till klubben, storleken på staden och på arenan, lagets nuvarande status. Att rangordna betydelsen av dessa faktorer är både ogörligt och meningslöst. Istället slänger jag nog in dem i samma smet och försöker utifrån det bedöma helheten.

Några särskilda omnämnanden förtjänar för all del att göras. AFC Wimbledon skulle kunna tas upp givet deras koppling till Wimbledon, men gör man å andra sidan kopplingen så har de inget med denna lista att göra. Port Vale är en klubb med fin historik. Tranmere Rovers är en större klubb än man tror, men framstår så klart mindre i relation till sina båda betydligt större grannar i Liverpool.

Men detta sagt, här är enligt mig de åtta största klubbarna som aldrig spelat i Premier League!

(8) Rotherham United

Har tillbringat många år av sin existens i den engelska andradivisionen, dit de passande nog tog sig tillbaka inför den här säsongen, efter att ha befunnit sig på rätt sida av uppflyttningsstrecket när säsongen avbröts. Deras vistelse i League One blev således bara ettårig. Rotherham attraherar många supportrar till New York Stadium. Vad många kanske inte vet om Rotherham är att de spelade Ligacupfinal 1960-61, och för 24 år sedan vann de Football League Trophy.

(7) Brentford

Den här listan hade Brentford nog helst sluppit vara på för närvarande. Men det tog som vi kanske kommer ihåg stopp i playoff-finalen. Närmare än så har Brentford aldrig varit att spela i Premier League, och senast de befann sig i den engelska högstadivisionen var omedelbart efter andra världskriget, 1946-47. Brentford är en klubb som de flesta neutrala supportrar uppskattar, och spelare genom åren som Les Smith, Tommy Lawton och Stan Bowles har gett klubben ett gott rykte för sin fotboll.

(6) Luton Town

Luton Town befinner sig i vad man skulle kunna för en slags renässansperiod för närvarande efter en längre period av besvärligheter. Men redan förra säsongen tog de sig upp till EFL Championship igen, där de den här säsongen lyckades hålla sig kvar. Luton Town hade olyckan att bli nedflyttade från första divisionen säsongen innan Premier League startade. Luton Town har spelat FA-cupfinal och två Ligacupfinaler, där de 1988 besegrade Arsenal i en av den engelska fotbollens största cupskrällar.

(5) Plymouth Argyle

Den enda klubben på den här listan som aldrig har spelat i den engelska högsta divisionen vare sig före eller efter Premier League bildades. En av de två största städerna i England vars lag stoltserar med denna förvisso något tveksamma bedrift. Närmast kom Plymouth 1952-53 att ta sig upp till den engelska fotbollseliten, men slutade till sist fyra. Har under senare år pendlat mellan League One och League Two, men hör nu hemma i League One där de kan stoltsera med ett publiksnitt över 10,000.

(4) Notts County

Världens äldsta professionella klubb är något som nästan måste nämnas i samma andetag som man uttalar klubbens namn. En av de grundande klubbarna till Football League och tillbringade majoriteten av sina tidiga år i den engelska högsta divisionen, och befann sig faktiskt där i den allra sista säsongen innan Premier League bildades, men blev nedflyttade tillsammans med Luton Town. Har vunnit FA-cupen, från en stor stad, med stor arena men många supportrar, men befinner sig för första gången någonsin utanför Football League för närvarande.

(3) Millwall

Om Brentford är en populär klubb bland neutrala supportrar så måste nog Millwall sägas vara raka motsatsen. Men ryktet säger att det skiter de i. Millwall har bara spelat två säsonger någonsin i den engelska högstadivisionen, båda i slutet av 1980-talet, under några år då Teddy Sheringham kan sägas ha fått sitt genombrott i engelsk fotboll. Stabil klubb på EFL Championship-nivå som spelat final i både FA-cupen och Ligacupen, och en klubb med ett högt publiksnitt på den här nivån.

(2) Bristol City

Om listan hade rankat största klubbar som aldrig spelat i Premier League med de bästa framtidsutsikterna så hade nog Bristol City kunnat hamna på första plats. Där sitter man nämligen i en av de största städerna i England, med en nybyggd arena som tar in över 20,000 åskådare med ett motsvarande publiksnitt, och en miljonär till ägare som verkar vilja mycket med klubben. Kanske är det inte så konstigt att Lee Johnson fick sparken ändå. En klubb med ett renommé som en av engelsk fotbolls främsta underpresterare, spelade senast i högsta divisionen 1980.

(1) Preston North End

Om Bristol City möjligen kan sägas ha mer av framtiden, även om Prestons situation nog inte är mycket sämre, så råder det ingen tvekan om att Preston äger historien. Preston var en av de första klubbarna i England, som var en ständig närvaro i den högsta divisionen ända fram till 1960-talet, med Tom Finney som en stor förgrundsgestalt. Sedan dess har de aldrig lyckats återvända till vad som idag alltså är Premier League. En klubb som vunnit både ligan och FA-cupen två gånger, och är den enda klubben någonsin som gått igenom en säsong helt obesegrad. Preston är den enda klubben som vunnit den engelska ligan utan att någonsin ha spelat i Premier League.