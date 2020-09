En torsdag med både ärtsoppa och pannkaka, men utan den riktiga punschen?

If you fail the first time, try and try again! Eller, uttryckt på ett något annorlunda sätt, om du inte får som du vill första gången, fortsätt tjata och tjata till dess att du ändå får som du vill av ren utmattning. Den taktiken är ju många gånger betydligt mer framgångsrik än vad den faktiskt förtjänar att vara, och onekligen verkar det vara taktiken som Premier Leagues större klubbar med Liverpool i täten tillämpar gällande detta med fem byten.

Frågan var uppe redan för några veckor sedan på ett av Premier Leagues möten och det blev den gången ett rungande nej till det förslaget. Därmed trodde man kanske att frågan var överspelad men då bedrog man sig tydligen. För nu är tydligen frågan tillbaka på dagordningen till dagens möte i Premier League. Inte för att något nytt plötsligt skulle ha framkommit, utan för att vissa klubbar helt enkelt inte kan ta ett nej.

Det återstår väl för all del att se om det gör någon skillnad. Att döma av pratet inför mötet verkar det i alla fall som om alla klubbar som röstade mot förslaget förra gången kommer rösta mot förslaget också den här gången. Vilket på något sätt gör hela saken ännu mer meningslös. Lite måste man ifrågasätta Premier Leagues regelverk att det ens är möjligt att utan goda skäl ta upp frågan på dagordningen igen.

Tidigare i somras bloggade jag om argumenten för och mot fem byten respektive tre byten.

Möjligen skulle man kunna säga att det första beslutet att gå tillbaka till tre byten i alla fall gjorde att det aldrig blev någon verklighet av min misstanke att något som infördes som en temporär grej under pandemins skynke skulle göras permanent. Däremot visar kanske att frågan omedelbart kom tillbaka lite på mitt påstående att det faktum att fem byten införts tillfälligt skulle göra det svårt att få bort det igen.

Vad händer mer och vad mer är aktuellt den här torsdagen?

Everton kommer kanske kunna göra offentligt sina värvningar av Allan och James Rodriguez. Dessutom har Watford enligt rapporterna tackat ja till ett bud om £20m för Abdoulaye Doucouré. Om Everton lyckas värva de tre spelarna nästan i ett nafs så får man väl ändå säga att det var ett mäkta imponerande transfer swoop!

Gareth Bale har precis sagt sig vara öppen för att återvända till Premier League inför kommande säsong. Hans bekymmer, sorger och besvär med Real Madrid och med Zinedine Zidane är så klart välkända vid det här laget. Nyheten betyder så klart att det fortfarande är fullt möjligt för Man Utd att göra den 5 oktober till Gareth Bale Day.

Kai Havertz blir kanske klar för Chelsea under torsdagen, görandes ett redan massivt transferfönster för Chelsea ännu mer massivt. Frågan är hur många tyngre transferfönster någon klubb egentligen har gjort under Premier League-åren. Det är ingen garanti för succé så klart, men ändå en rätt rejäl markering av kraft och ambition.

Pierre-Emerick Aubameyang fortsätter att maska gällande att skriva på nytt kontrakt med Arsenal. Rimligtvis fiskar han naturligtvis efter att en större Champions League-klubb ska försöka värva honom ändå. Därför väntar han in i det sista. Men det är osannolikt att någon sådan klubb kommer för en sådan spelare till ett sådant pris den här sommaren.

Marcus Rashford startar ny kampanj mot barnsvält. Hade en spelare ägnat mycket tid åt media eller business vid sidan av fotbollen hade man tänkt att det skulle riskera att störa honom som spelare. När engagemanget är något så i grunden positivt känns det så klart som en småttig invändning. Frågan är om det inte riskerar vara precis lika störande.

Harry Maguire ska alltså enligt grekiska polis ha sagt ”f-ck den grekiska civilisationen!” För det låter ju sjukt troligt att han skulle ha sagt något sådant snarare än att detta är ett rent påhitt av den grekiska polisen… Om nu den grekiska polisen uppenbart ljuger om detta så måste man rimligtvis fråga sig om vad mer de i så fall faktiskt ljuger om.

Ärtsoppan och pannkakan ser jag hur som helst fram emot. Och vem vet, med några riktigt saftiga spelare på ingång till Premier League så kanske det även blir en torsdag med punsch, eller åtminstone punch.

:::

TRANSFERKOLLEN

Donny van de Beek, Ajax till Man Utd. Var aldrig den mest profilstarka i Ajax skrällag förrförra säsongen, men i mina ögon den viktigaste och kanske även den bästa. Man kan fråga sig om centralt mittfält är den viktigaste lagdelen för Man Utd att förstärka, men det utesluter inte att det är en rejält bra förstärkning av det centrala mittfältet. Med beröm godkänd – (++++)