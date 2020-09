Premier League 2020-21: Från Crystal Palace till Leicester

CRYSTAL PALACE. Manager: Roy Hodgson. 2019-20: Fjorton (14). Överraskande positiv säsong för Crystal Palace givet att de gick in i säsongen under rätt stor turbulens, där lagets främsta spelare öppet sade sig vilja lämna klubben. Hodgson hanterade däremot den situationen rätt bra och lagets stabilitet höll dem kvar. Sommaren: Har framför allt gått ut på att Crystal Palace har försökt föryngra ett relativt åldersstiget lag, vilket båda värvningarna av Nathan Ferguson och Eberechi Eze visar på. Dock inga värvningar som aktivt gör Crystal Palace till ett starkare lag direkt.

Styrkor och svagheter: Crystal Palace bygger sitt spel framför allt runt ett stabilt, tryggt och välorganiserat försvarsspel. Detta är vad som håller dem kvar i Premier League, då det ger dem en grund att stå på som minst tre lag normalt sett saknar. Crystal Palaces problem har varit lagets offensiv, där alldeles för mycket har varit helt beroende av Wilfried Zaha. Föga förvånande är Zaha också ligans mest foulade spelare. En spelare kan inte bära upp ett helt lag, och ett område Crystal Palace länge haft besvär med är att de saknat en effektiv målskytt i anfallet.

Nyckelspelare: Wilfried Zaha, är som vanligt spelaren som måste prestera för Crystal Palace, även om det återigen är högst osäkert om han blir kvar. Genombrottet: Eberechi Eze, nyförvärvet från QPR kan ge Crystal Palace nödvändig kreativitet. Viktigaste förstärkningen: Antar vi att Zaha blir kvar så är en bra anfallare fortfarande första och största prio. Säckaracet: Osannolikt att Crystal Palace sparkar Roy Hodgson mitt under säsongen, om inte laget faller ihop helt och hållet. Säsongens rimliga målsättning: Crystal Palace undviker ännu en nedflyttningsstrid!

Crystal Palace 2020-21: — 17 – (15-19)

:::

EVERTON. Manager: Carlo Ancelotti. 2019-20: Tolva (12). Inledde säsongen katastrofalt och befann sig indragna i nedflyttningsstriden, vilket satte ett streck under Marco Silva som manager. Anställningen av Ancelotti lyfte laget både på planen och i tabellen, utan att orka ta sig ut i Europa. Sommaren: Har hittills levererat en riktigt stark sommar där både värvningarna av Allan och James Rodriguez i ett svep åtgärdar lagets allra största problem, mittfältet. Abdoulaye Doucouré förstärker detta ytterligare. Kommer Wilfried Zaha bli körsbäret på tårtan?

Styrkor och svagheter: Tittar man efter Evertons styrkor så finner man sig själv rätt snart tittandes på ytterbackarna och på anfallet. Där finns redan kvalitet på hög nivå. Målvakt och mittbackar känns kompetenta men något opålitliga, men mycket av det kan bero på att de saknat skydd från mittfältet. Lagets stora bekymmer förra säsongen var ett mittfält som kan ha varit ett av ligans svagaste och som just inte var bra på någonting, vare sig att defensivt skydda den egna backlinjen eller offensivt skapa chanser framåt. Evertons ytterbackar hade fler assists och skapade målchanser än Evertons hela mittfält.

Nyckelspelare: Allan, om Everton får den här spelaren att fungera som han gjorde för Napoli så är det nyckeln som kan få alla andra bitar att falla på plats. Genombrottet: Moise Kean, haft en svår första tid i Everton men kanske lyfter han sig med Ancelottis management och en bättre omgivning. Viktigaste förstärkningen: En riktigt bra mittback hade varit en mycket tydlig kvalitetshöjare på en enda gång. Säckaracet: Ancelotti sitter som berget. Säsongens rimliga målsättning: Everton till europeiskt cupspel, kanske Champions League!

Everton 2020-21: — 7 – (6-9)

:::

FULHAM. Manager: Scott Parker. 2019-20: FL-fyra (FL4). En av förhandsfavoriterna i EFL Championship men lyckades aldrig riktigt hänga med vare sig Leeds eller West Brom. Var dock som bäst när det gällde som allra mest, alltså i playoff, och vann playoff-finalen mot lokala rivalen Brentford. Sommaren: Har sannerligen så här långt inte genomfört samma typ av sommar som senast de förberedde sig för Premier League. Lånet av Mario Lemina är den mest uppenbara förstärkningen från förra säsongen. Tveksamt om det kommer visa sig tillräckligt.

Styrkor och svagheter: Uppenbart är att Scott Parker adresserat vad som var Fulhams stora svaghet förra gången i Premier League, nämligen försvarsspelet då Fulham slog flera negativa defensiva rekord. Med Parker har Fulham fått ett tydligare fokus på ett defensivt inriktat bollinnehav, som frustrerat många supportrar under förra säsongen med att vara för långsamt och ineffektivt offensivt. Det problemet lär kvarstå, samtidigt som utmaningarna på Fulhams försvarsspel naturligtvis kommer vara betydligt högre i Premier League än vad det var i EFL Championship.

Nyckelspelare: Josh Onomah, klev fram rejält som offensiv mittfältare under förra säsongens andra halva, utan honom hade inte Fulham spelat i Premier League nu Måste prestera. Genombrottet: Josh Onomah, han igen, har länge spåtts en lysande framtid efter sin tid med Tottenham och som U20-världsmästare och U17-europamästare. Viktigaste förstärkningen: Behöver förstärka en på pappret oroväckade tunn backlinje. Säckaracet: Det kommer gunga under Scott Parkers fötter om Fulham befinner sig under strecket efter nyår. Säsongens rimliga målsättning: Fulham kvar i Premier League!

Fulham 2020-21 — (20) – (16-20)

:::

LEEDS. Manager: Marcelo Bielsa. 2019-20: FL-etta (FL1). Fantastisk säsong för Leeds som tog sig tillbaka till Premier League för första gången på 16 år, och gjorde det som ligans bästa och mest dominanta lag. Leeds spelar en fotboll som inkluderar både metod och madness. Sommaren: Inga riktiga galenskaper av Leeds den här sommaren, och det var väl heller inte att vänta, då Bielsa inte riktigt fungerar på det viset. De båda värvningarna som dock har gjorts, Rodrigo Moren och Robin Koch, är däremot två mycket starka värvningar, och andra som nämns känns bra även de.

Styrkor och svagheter: Att se Leeds spela fotboll de senaste åren har varit som att se en perfekt samordnad orkester. Laget samspel är något av det vackraste och mest produktiva vi ser i engelsk fotboll för närvarande, ett närmast perfekt uttryck för Bielseas fotbollsidéer. Leeds är ett lag med stor personlighet om än kanske inte ett lag med stora personligheter. Leeds var konsekvent det lag som släppte till lägst antal chanser och skapade flest chanser, överlägset. Har Leeds haft ett problem har det varit effektiviteten i att göra mål på sina chanser.

Nyckelspelare: Kalvin Phillips, tagit sig in i landslaget från Football League, vilket säger det mesta. Höjer han sig i Premier League så blir han Leeds mest värdefulla spelare. Genombrottet: Illan Meslier, fyllde ut skorna väldigt väl när Kiko Casilla blev avstängd samt visade sig inte vara alltför pålitlig i målet. Viktigaste förstärkningen: Den offensiva mittfältare, Bielsas enganche, när en briljant Pablo Hernandez börjar bli till åren. Säckaracet: Man sparkar inte Marcelo Bielsa, man kan däremot bli sparkad av Marcelo Bielsa. Säsongens rimliga målsättning: Leeds sniffandes på övre halvan!

Leeds 2020-21 — 12 – (11-15)

:::

LEICESTER. Manager: Brendan Rodgers. 2019-20: Femma (5). Otroligt svår säsong att bedöma. Fantastiska första två tredjedelar av säsongen, en ren femplussäsong för Leicester, men därefter ett närmast oförklarligt sammanbrott som riktar stora frågetecken till Rodgers. Sommaren: Ingen större action alls, Ben Chilwell har sålts och ersatts med Timothy Castagne, men i övrigt så spelar Leicester tills vidare vidare med samma lag som imponerade förra säsongen. Vilket inte behöver vara någon dålig sak, spelare som Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi och James Maddison hör till Premier Leagues bästa.

Styrkor och svagheter: Leicesters spelartrupp är en riktigt stark spelartrupp, även med de engelska superklubbarna som måttstock. Försvaret liksom mittfältet håller spelare för spelare, och lagdel för lagdel riktigt hög klass, samtidigt som Jamie Vardy förbli en effektiv målskytt, även om han börjar bli till åren. Var det något vi däremot såg under förra säsongen så är det att Leicester också var väldigt sårbara för skador på sina främsta nyckelspelare, såsom Pereira, Ndidi och Maddison. Inget märkligt med det kanske, men Leicester är tunna bakom dessa spelare.

Nyckelspelare: James Maddison, kreativt väldigt viktig spelare för Leicester som både skapar chanser, gör mål men framför allt ger Vardy betydligt större ytor att jobba med. Genombrottet: James Justin, kan förhoppningsvis lasta av Ricardo Pereira på högerbacken under säsongen. Viktigaste förstärkningen: Blev framför allt tydligt förra säsongen att Leicester är tunna i sitt mittförsvar, där behövs en förstärkning. Säckaracet: Förmodligen sitter Brendan Rodgers rätt säkert, men svajar Leicester ned mot nedre tabellhalvan kan detta ändras. Säsongens rimliga målsättning: Leicester till Europa League!

Leicester 2020-21: — 8 – (5-9)