Så slutar Premier League 2020-21: Från Arsenal till Wolves

SÅ SLUTAR PREMIER LEAGUE 2020-21:

(1) Man City (1-3)

(2) Liverpool (1-3)

(3) Chelsea (2-5)

(4) Tottenham (3-6)

(5) Arsenal (4-8)

(6) Man Utd (3-7)

(7) Everton (6-9)

(8) Leicester (5-9)

(9) Wolves (5-9)

(10) Southampton (9-12)

(11) Newcastle (11-14)

(12) Leeds (11-15)

(13) Sheffield United (12-15)

(14) Burnley (13-16)

(15) West Brom (14-18)

(16) Aston Villa (16-19)

(17) Crystal Palace (15-19)

(18) West Ham (16-20)

(19) Brighton (16-19)

(20) Fulham (16-20)

:::

(5) ARSENAL. Manager: Mikel Arteta. 2019-20: Åtta (8). Förra säsongen var en fortsättning på Arsenals negativa trend de senaste åren, åttondeplatsen lagets sämsta placering sedan innan Arsene Wenger. Avslutningen av säsongen gav dock skäl till optimism både med flera vinster andra storlag och vinst i FA-cupen. Sommaren: Ingen kanonsommar än så länge av Arsenal. Värvningen av Willian är okej men inte spektakulär, backlinjen har förstärkts med ung talang. Viktigaste frågan verkar vara att lyckas behålla lagkaptenen och målproducenten Pierre-Emerick Aubameyang i klubben.

Styrkor och svagheter: Arsenal visade mot slutet av säsongen upp en helt annan taktisk disciplin och bestämdhet under Arteta. Laget har en riktigt bra anfallslinje, och trots allt snack även ett fullt kompetent försvar. Arsenals stora frågetecken är lagets mittfält, där det är tunt på kvalitet som begränsar lagets förmåga att vända försvar till anfall, och att skapa chanser. Hittills under sommaren har inte Arsenal lyckats ändra lagets balans i detta avseende, så det rimliga måste vara att anta att detta kommer fortsätta vara som förut.

Nyckelspelare: Pierre-Emerick Aubameyang, som redan nämnts och precis som förra säsongen. Genombrottet: Bukayo Saka, visade framfötterna redan förra säsongen men kan bygga vidare på det över en hel säsong. Viktig spelartyp för Arsenal att få ihop försvar med anfall med. Viktigaste förstärkningen: Lagets kreativa hål på centralt mittfält, exempelvis Thomas Partey. Säckaracet: Mikel Arteta sitter bombsäkert inledningsvis, riskerar endast sparken om Arsenals säsong verkligen faller samman. Säsongens rimliga målsättning: Arsenal tillbaka till Champions League!

:::

(16) ASTON VILLA. Manager: Dean Smith. 2019-20: Sjutton (17). Det var en riktigt tuff återkomst till Premier League för Aston Villa, som lyckades hålla sig kvar först under slutomgångarna efter att länge ha sett ut att vara dömda till nedflyttning. Framför allt lagets försvarsspel var alldeles för blekt. Sommaren: Avvaktande sommar av Aston Villa hittills. Matty Cash är en kompetent förstärkning på högerbacken. Ollie Watkins vore en spännande förstärkning av anfallet, men en färsk spelare i Premier League. Aston Villa har inte blivit mycket starkare. Mest nöjd får man vara att Jack Grealish är kvar.

Styrkor och svagheter: Naivitet var ett ord som ofta förföljde Aston Villa under deras första säsong tillbaka i Premier League. Dean Smith lyckades ta Aston Villa upp i Premier League men blev även avslöjad i sina begränsningar i Premier League. Lagets försvarsspel och defensiva organisation höll inte måttet, och framåt var offensiva spelare som Wesley och Trezeguet alldeles för ojämna. Kvantitet blev viktigare än kvalitet i Aston Villas rekrytering av spelare förra sommaren. Laget hade bredd, men med något undantag ingen riktig spets. Det höll så när på att skicka dem tillbaka till Football League.

Nyckelspelare: Jack Grealish, precis som vanligt höll jag på att säga. Viktigt alltså för Aston Villa att lyckas behålla honom igen. Genombrottet: Keinan Davies, anfallare och produkt från den egna akademin. Kan göra ett avtryck i ett lag där importerna inte levererar. Viktigaste förstärkningen: Kvalificerad mittback att spela bredvid Tyrone Mings. Säckaracet: Viss förvåning fanns över att Dean Smith blev kvar hela förra säsongen, det finns ett utbrett missnöje med honom och om Aston Villa återigen hamnar i bekymmer så hänger han löst. Säsongens rimliga målsättning: Aston Villa kvar i Premier League!

:::

(19) BRIGHTON & HOVE ALBION. Manager: Graham Potter. 2019-20: Femton (15). En säsong då de flesta trodde att Brighton skulle flyttas ned eftersom de precis sparkat Chris Hughton bara för att spela finare fotboll. Så blev det emellertid inte riktigt, Brightons beslut rättfärdigades både av att hålla sig kvar och spela bättre fotboll. Sommaren: Fick en bra början på sommaren när de värvade Adam Lallana från Liverpool. Försvaret har förstärkts och föryngrats med värvningen av Joel Veltman och återhämtningen av Ben White från Leeds. Samtidigt har Aaron Mooy lämnat klubben.

Styrkor och svagheter: Med Graham Potter blev Brighton ett lag som i större utsträckning kunde kontrollera bollen och därmed kontrollera matchbilden. Detta utan att göra dem särskilt mycket svagare i försvarsspelet. Brighton gav därmed sig själva större chanser att vinna matcher mot andra lag runt omkring dem i tabellen. Tappet av Aaron Mooy riskerar dock bli dyrbart för Brightons spel, och det finns en risk att man hoppas alldeles för mycket av en skadedrabbad Adam Lallana. Graham Potters andra säsong med Brighton kan visa sig bli betydligt tuffare än den första.

Nyckelspelare: Ben White, kan tyckas märkligt då han i realiteten är ny för säsongen, men kan White göra för Brighton vad han gjorde för Leeds har Brighton med White och Dunk ett av ligans bästa mittbackspar. Genombrottet: Ben White igen, förvisso strålande i Leeds men detta är första säsongen i Premier League. Viktigaste förstärkningen: Hitta ersättare till Aaron Mooy. Säckaracet: I huvudsak sitter Graham Potter säkert i ett Brighton som rimligtvis förväntar sig en nedflyttningsstrid även den här säsongen. Säsongens rimliga målsättning: Brighton kvar i Premier League!

:::

(14) BURNLEY. Manager: Sean Dyche. 2019-20: Tia (10). Ännu en väldigt stark säsong av Burnley som fortsätter trotsa omvärldens förväntningar i sådan utsträckning att dessa trögrörliga förväntningar möjligen håller på att ändras. Burnley är inte spektakulära men konsekventa och det kan räcka långt. Sommaren: Har varit en mycket stillsam sommar för Burnley. Jeff Hendricks har sålts till Newcastle, och West Ham rycker i James Tarkowski, dock ingen riktig förstärkning av laget. Givet Sean Dyches kommentarer efter förra säsongen riskerar det vara oroväckande.

Styrkor och svagheter: Burnleys styrkor är välkända vid det här laget. De har ett starkt, disciplinerat och väldigt välorganiserat försvarsspel tillsammans med en bra målvakt och är framför allt väldigt svåra att bryta ned. Detta har skett på bekostnad av Burnleys offensiv, i synnerhet mot de större klubbarna i ligan. Spelare som Ashley Barnes, Jay Rodriguez och Dwight McNeil har förbättrat detta med Burnley de senaste åren, men det är ingen tillfällighet att det framför allt är den här delen i laget som Sean Dyche har sagt sig vilja förstärka, till synes utan att ha fått gehör.

Nyckelspelare: James Tarkowski, mittbacken som håller samman mycket av Burnleys hela defensiv. Har själv uttryckt visst befogat missnöje med att inte vara aktuell för en plats i Gareth Southgates landslag. Genombrottet: Dwight McNeil, har så klart redan gjort sig ett namn med Burnley men kanske är det här säsongen när McNeil gör sig ett namn i hela Premier League. Viktigaste förstärkningen: Kreativ central mittfältare. Säckaracet: Sean Dyche riskerar inte sparken, men risken finns att han skjuter ut sig själv, i synnerhet om annan klubb kallar. Säsongens rimliga målsättning: Mitten av tabellen!

:::

(3) CHELSEA. Manager: Frank Lampard. 2019-20: Fyra (4). Succésäsong för Lampard om man ska lyssna på brittiska pundits, men det tycker de nog mest för att de vill tycka så. Bra av Chelsea att ta sig till Champions League, men med minsta marginal, med hjälp av andra lags underprestation, och ett alldeles för svagt eget försvarsspel. Sommaren: Fantastisk sommar så här långt av Chelsea som värvat Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva och Kai Havertz. En ny målvakt kan vara på ingång. Roman Abramovich har onekligen investerat stort igen. Försvaret fortfarande ett frågetecken.

Styrkor och svagheter: Offensivt har Chelsea kapacitet att bli ett närmast fenomenalt lag, även om det så klart sällan är fullt så enkelt som att bara köpa många bra offensiva spelare. Men mittfältet och anfallet håller hög världsklass, och kommer med många unga spelare kunna utvecklas stort under lång tid. Chelseas stora frågetecken gäller alltså försvarsspelet, som förra säsongen var lagets sämsta på väldigt länge. Thiago Silva och Ben Chilwell är två bra förstärkningar, men försvarsspel handlar framför allt om lagets organisation, och det var framför allt där Chelsea brast förra säsongen.

Nyckelspelare: Christian Pulisic, fick fundera länge innan jag lyckades komma fram till vem som var nyckelspelaren i Chelsea, vilket kanske är något oroväckande. Men Pulisics fart och genombrottsförmåga kommer vara viktig. Genombrottet: Reece James, tog över högerbackspositionen redan förra säsongen, och kommer den här säsongen växa ut till en av ligans bästa högerbackar. Viktigaste förstärkningen: Lite sen på den bollen nu så klart, men i nuläget utan tvekan målvaktspositionen. Säckaracet: Investeringen höjer kraven på Lampard, och Abramovich vet vi är brutal, men det krävs en Mourinhosäsong för att han ska få sparken mitt i. Säsongens rimliga målsättning: Chelsea i titelstriden!

:::

(17) CRYSTAL PALACE. Manager: Roy Hodgson. 2019-20: Fjorton (14). Överraskande positiv säsong för Crystal Palace givet att de gick in i säsongen under rätt stor turbulens, där lagets främsta spelare öppet sade sig vilja lämna klubben. Hodgson hanterade däremot den situationen rätt bra och lagets stabilitet höll dem kvar. Sommaren: Har framför allt gått ut på att Crystal Palace har försökt föryngra ett relativt åldersstiget lag, vilket båda värvningarna av Nathan Ferguson och Eberechi Eze visar på. Dock inga värvningar som aktivt gör Crystal Palace till ett starkare lag direkt.

Styrkor och svagheter: Crystal Palace bygger sitt spel framför allt runt ett stabilt, tryggt och välorganiserat försvarsspel. Detta är vad som håller dem kvar i Premier League, då det ger dem en grund att stå på som minst tre lag normalt sett saknar. Crystal Palaces problem har varit lagets offensiv, där alldeles för mycket har varit helt beroende av Wilfried Zaha. Föga förvånande är Zaha också ligans mest foulade spelare. En spelare kan inte bära upp ett helt lag, och ett område Crystal Palace länge haft besvär med är att de saknat en effektiv målskytt i anfallet.

Nyckelspelare: Wilfried Zaha, är som vanligt spelaren som måste prestera för Crystal Palace, även om det återigen är högst osäkert om han blir kvar. Genombrottet: Eberechi Eze, nyförvärvet från QPR kan ge Crystal Palace nödvändig kreativitet. Viktigaste förstärkningen: Antar vi att Zaha blir kvar så är en bra anfallare fortfarande första och största prio. Säckaracet: Osannolikt att Crystal Palace sparkar Roy Hodgson mitt under säsongen, om inte laget faller ihop helt och hållet. Säsongens rimliga målsättning: Crystal Palace undviker ännu en nedflyttningsstrid!

:::

(7) EVERTON. Manager: Carlo Ancelotti. 2019-20: Tolva (12). Inledde säsongen katastrofalt och befann sig indragna i nedflyttningsstriden, vilket satte ett streck under Marco Silva som manager. Anställningen av Ancelotti lyfte laget både på planen och i tabellen, utan att orka ta sig ut i Europa. Sommaren: Har hittills levererat en riktigt stark sommar där både värvningarna av Allan och James Rodriguez i ett svep åtgärdar lagets allra största problem, mittfältet. Abdoulaye Doucouré förstärker detta ytterligare. Kommer Wilfried Zaha bli körsbäret på tårtan?

Styrkor och svagheter: Tittar man efter Evertons styrkor så finner man sig själv rätt snart tittandes på ytterbackarna och på anfallet. Där finns redan kvalitet på hög nivå. Målvakt och mittbackar känns kompetenta men något opålitliga, men mycket av det kan bero på att de saknat skydd från mittfältet. Lagets stora bekymmer förra säsongen var ett mittfält som kan ha varit ett av ligans svagaste och som just inte var bra på någonting, vare sig att defensivt skydda den egna backlinjen eller offensivt skapa chanser framåt. Evertons ytterbackar hade fler assists och skapade målchanser än Evertons hela mittfält.

Nyckelspelare: Allan, om Everton får den här spelaren att fungera som han gjorde för Napoli så är det nyckeln som kan få alla andra bitar att falla på plats. Genombrottet: Moise Kean, haft en svår första tid i Everton men kanske lyfter han sig med Ancelottis management och en bättre omgivning. Viktigaste förstärkningen: En riktigt bra mittback hade varit en mycket tydlig kvalitetshöjare på en enda gång. Säckaracet: Ancelotti sitter som berget. Säsongens rimliga målsättning: Everton till europeiskt cupspel, kanske Champions League!

:::

(20) FULHAM. Manager: Scott Parker. 2019-20: FL-fyra (FL4). En av förhandsfavoriterna i EFL Championship men lyckades aldrig riktigt hänga med vare sig Leeds eller West Brom. Var dock som bäst när det gällde som allra mest, alltså i playoff, och vann playoff-finalen mot lokala rivalen Brentford. Sommaren: Har sannerligen så här långt inte genomfört samma typ av sommar som senast de förberedde sig för Premier League. Lånet av Mario Lemina är den mest uppenbara förstärkningen från förra säsongen. Tveksamt om det kommer visa sig tillräckligt.

Styrkor och svagheter: Uppenbart är att Scott Parker adresserat vad som var Fulhams stora svaghet förra gången i Premier League, nämligen försvarsspelet då Fulham slog flera negativa defensiva rekord. Med Parker har Fulham fått ett tydligare fokus på ett defensivt inriktat bollinnehav, som frustrerat många supportrar under förra säsongen med att vara för långsamt och ineffektivt offensivt. Det problemet lär kvarstå, samtidigt som utmaningarna på Fulhams försvarsspel naturligtvis kommer vara betydligt högre i Premier League än vad det var i EFL Championship.

Nyckelspelare: Josh Onomah, klev fram rejält som offensiv mittfältare under förra säsongens andra halva, utan honom hade inte Fulham spelat i Premier League nu Måste prestera. Genombrottet: Josh Onomah, han igen, har länge spåtts en lysande framtid efter sin tid med Tottenham och som U20-världsmästare och U17-europamästare. Viktigaste förstärkningen: Behöver förstärka en på pappret oroväckade tunn backlinje. Säckaracet: Det kommer gunga under Scott Parkers fötter om Fulham befinner sig under strecket efter nyår. Säsongens rimliga målsättning: Fulham kvar i Premier League!

:::

(12) LEEDS. Manager: Marcelo Bielsa. 2019-20: FL-etta (FL1). Fantastisk säsong för Leeds som tog sig tillbaka till Premier League för första gången på 16 år, och gjorde det som ligans bästa och mest dominanta lag. Leeds spelar en fotboll som inkluderar både metod och madness. Sommaren: Inga riktiga galenskaper av Leeds den här sommaren, och det var väl heller inte att vänta, då Bielsa inte riktigt fungerar på det viset. De båda värvningarna som dock har gjorts, Rodrigo Moren och Robin Koch, är däremot två mycket starka värvningar, och andra som nämns känns bra även de.

Styrkor och svagheter: Att se Leeds spela fotboll de senaste åren har varit som att se en perfekt samordnad orkester. Laget samspel är något av det vackraste och mest produktiva vi ser i engelsk fotboll för närvarande, ett närmast perfekt uttryck för Bielseas fotbollsidéer. Leeds är ett lag med stor personlighet om än kanske inte ett lag med stora personligheter. Leeds var konsekvent det lag som släppte till lägst antal chanser och skapade flest chanser, överlägset. Har Leeds haft ett problem har det varit effektiviteten i att göra mål på sina chanser.

Nyckelspelare: Kalvin Phillips, tagit sig in i landslaget från Football League, vilket säger det mesta. Höjer han sig i Premier League så blir han Leeds mest värdefulla spelare. Genombrottet: Illan Meslier, fyllde ut skorna väldigt väl när Kiko Casilla blev avstängd samt visade sig inte vara alltför pålitlig i målet. Viktigaste förstärkningen: Den offensiva mittfältare, Bielsas enganche, när en briljant Pablo Hernandez börjar bli till åren. Säckaracet: Man sparkar inte Marcelo Bielsa, man kan däremot bli sparkad av Marcelo Bielsa. Säsongens rimliga målsättning: Leeds sniffandes på övre halvan!

:::

(8) LEICESTER. Manager: Brendan Rodgers. 2019-20: Femma (5). Otroligt svår säsong att bedöma. Fantastiska första två tredjedelar av säsongen, en ren femplussäsong för Leicester, men därefter ett närmast oförklarligt sammanbrott som riktar stora frågetecken till Rodgers. Sommaren: Ingen större action alls, Ben Chilwell har sålts och ersatts med Timothy Castagne, men i övrigt så spelar Leicester tills vidare vidare med samma lag som imponerade förra säsongen. Vilket inte behöver vara någon dålig sak, spelare som Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi och James Maddison hör till Premier Leagues bästa.

Styrkor och svagheter: Leicesters spelartrupp är en riktigt stark spelartrupp, även med de engelska superklubbarna som måttstock. Försvaret liksom mittfältet håller spelare för spelare, och lagdel för lagdel riktigt hög klass, samtidigt som Jamie Vardy förbli en effektiv målskytt, även om han börjar bli till åren. Var det något vi däremot såg under förra säsongen så är det att Leicester också var väldigt sårbara för skador på sina främsta nyckelspelare, såsom Pereira, Ndidi och Maddison. Inget märkligt med det kanske, men Leicester är tunna bakom dessa spelare.

Nyckelspelare: James Maddison, kreativt väldigt viktig spelare för Leicester som både skapar chanser, gör mål men framför allt ger Vardy betydligt större ytor att jobba med. Genombrottet: James Justin, kan förhoppningsvis lasta av Ricardo Pereira på högerbacken under säsongen. Viktigaste förstärkningen: Blev framför allt tydligt förra säsongen att Leicester är tunna i sitt mittförsvar, där behövs en förstärkning. Säckaracet: Förmodligen sitter Brendan Rodgers rätt säkert, men svajar Leicester ned mot nedre tabellhalvan kan detta ändras. Säsongens rimliga målsättning: Leicester till Europa League!

:::

(2) LIVERPOOL. Manager: Jürgen Klopp. 2019-20: Etta (1). En helt fantastisk säsong då Liverpool avstannandes vann ligan med 18 poäng, deras första ligatitel på 30 år. Ett mer eller mindre komplett fotbollslag, fysiskt, taktiskt och mentalt. Sommaren: Inte mycket har hänt med Liverpool, vare sig ut eller in. En källa till viss frustration för många av Liverpools supportrar, men samtidigt har inte Liverpool heller något akut behov av att värva spelare, annat än för att hålla laget piggt och hungrigt. Thiago Alcantara förblir den mest troliga storvärvningen.

Styrkor och svagheter: Egentligen är det svårt att prata om svagheter med detta Liverpool, det finns just ingenting de är dåliga på. Laget har ett mycket starkt försvar, ett hårt arbetande mittfält och en ytterst kompetent anfallslinje. En för Liverpool perfekt blandning av kvalitet och karaktär. Liverpool har de senaste åren präglats av att vara laget som jagar, nu måste de visa att de kan hantera att vara laget som jagas. Kan finnas skäl att tro att slitaget som kommer sig av de förskjutna säsongerna kan komma att påverka Liverpool negativt.

Nyckelspelare: Virgil Van Dijk, styr det mesta från sin position i Liverpools backlinje. En ledargestalt på planen. Blir han skadad skapar det en oro i Liverpools hela centrallinje som blir svårt för dem att kunna hantera. Genombrottet: Curtis Jones, framstår alltmer som den ynglig med störst chans att ta en relevant plats i Liverpools a-trupp. Viktigaste förstärkningen: Möjligen känns Liverpool tunna just bakom den ordinarie fronttrion. Säckaracet: Jürgen Klopp får aldrig sparken. Säsongens rimliga målsättning: Liverpool försvarar ligatiteln!

:::

(1) MAN CITY. Manager: Pep Guardiola. 2019-20: Tvåa (2). Hade kanske betraktats som en hyfsat normal säsong av ett normalt lag, men för Man City var förra säsongen en klar missräkning på de flesta plan. Förlorade alldeles för många matcher, mycket på grund av ett alltför labilt försvar. Sommaren: Inledde sommaren mycket starkt med två smarta värvningar av Nathan Aké och Ferran Torres, innan de lurade in sig själva i ännu en återvändsgränd med Leo Messi. Låter som om Kalidou Koulibaly är på ingång, fastän värvningen drar ut på tiden. Man City satsar.

Styrkor och svagheter: Även om Man City slutade tvåa förra säsongen så förblir de Premier Leagues kanske mest formidabla fotbollslag i sina bästa stunder. Ett fantastiskt kreativt och flödande mittfält skapar målchanser i mängder och Man City är kapabelt att göra mos av varenda lag i världen. Bristerna hittar vi framför allt i försvarsspelet, där backlinjen visade sig alldeles för svag och där lösningen att placera Fernandinho i backlinjen fick negativa konsekvenser för lagets centrala mittfält. Kommer bli viktigt hur Man City klarar av att ersätta David Silva.

Nyckelspelare: Kevin De Bruyne, ligans förmodligen allra bästa spelare de senaste två-tre åren, en alldeles fantastisk mittfältare som kan allting på en fotbollsplan, och som dessutom står för mycket av lagets energi. Genombrottet: Phil Foden, får han inte sitt riktiga genombrott i Man City den här säsongen, med David Silva borta från laget, då får han det förmodligen aldrig. Viktigaste förstärkningen: Har redan värvat en mittback, men behöver värva åtminstone en mittback till. Backlinjen och defensivt mittfält måste bli bättre. Säckaracet: Guardiola får naturligtvis aldrig sparken. Säsongens rimliga målsättning: Man City vinner ligan!

:::

(6) MAN UTD. Manager: Ole-Gunnar Solskjaer. 2019-20: Trea (3). Slutade trea men hade kanske lika gärna kunnat sluta femma eller sexa, om marginalerna varit något mindre på deras sida, med andra ord en säsong vars utfall möjligen var tillfredsställande men som inte ingav något större förtroende inför framtiden. Sommaren: Mixad sommar minst sagt som framför allt kännetecknats av ännu en utdragen och hittills misslyckad transfersaga med Jadon Sancho. Värvningen av Donny van de Beek känns bra, men förstärker inte nödvändigtvis en lagdel som gör Man Utd automatiskt ett steg bättre.

Styrkor och svagheter: Värvningen av Bruno Fernandes lyfte alldeles uppenbart Man Utd förra säsongen och tillsammans med värvningen av Donny van de Beek har Man Utd byggt ett av världens just nu starkaste mittfält på pappret. Problemen för Man Utd uppstår i planens båda ändar där de känns oroväckande tunna både i backlinjen och i anfallet, även om det finns namnkunniga spelare i anfallet. Man Utd släpper till alldeles för många chanser och gör mål på för få chanser, vilket sällan är en lyckad kombination för ett lag med högre ambitioner.

Nyckelspelare: Bruno Fernandes, var väldigt viktig för Man Utd under vårsäsongen, och måste nu under sin andra säsong med klubben visa att det inte var någon tillfällighet. Genombrottet: Brandon Williams, måste förmodligen breaka den här säsongen då Man Utd inte verkar vara på gång att värva någon vänsterback. Viktigaste förstärkningen: Backlinjen är och förblir oroväckande svag. Säckaracet: Känns som att Man Utd har mållåst sig på visionen med Solskjaer. Säsongens rimliga målsättning: Man Utd kvar på Champions League-plats!

:::

(11) NEWCASTLE. Manager: Steve Bruce. 2019-20: Trettonde (13). En säsong som slutade bättre än väntat utan att därför ha varit särskilt bra. Många trodde på nedflyttning när Rafa Benitez lämnade klubben och ersattes med Bruce, men laget presterade överraskande stabilt. Sommaren: Har präglats väldigt mycket av missnöjet med det uteblivna saudiska uppköpet och frustrationen av att fortsätta vara en klubb under Mike Ashleys ägarskap. Därefter har däremot Newcastle gjort ett starkt transferfönster med imponerande förstärkningar i Jeff Hendricks, Ryan Fraser, Callum Wilson och Jamal Lewis.

Styrkor och svagheter: Det ska väl inte stickas under stol med att Newcastle undvek nedflyttningsstriden förra säsongen inte genom att ha ett väldigt bra försvar och mittfält, utan att genom att ha ett försvar och ett mittfält som ändå var dugligt och inte lika svagt som kanske fem-sex andra klubbar i ligan. Newcastles stora problem har varit lagets anfallsspel där Joelinton floppade och kreativiteten varit väldigt låg. Ett problem som inte blev mindre med skadan på Dwight Gayle. Värvningarna av Ryan Fraser och Callum Wilson är däremot en rejäl åtgärd på detta problem.

Nyckelspelare: Allan Saint-Maximin, imponerade under förra säsongen och kan han hitta ett bra samspel med Fraser och Wilson kan Newcastle få ett mycket potent anfallsspel. Genombrottet: Sean & Matty Longstaff, kan de båda hemlagade bröderna utvecklas till en bra lösning på problemet som nämns i nästa punkt?! Viktigaste förstärkningen: Newcastles centrala mittfält känns i tunnaste laget. Säckaracet: Bruce riskerar sparken endast om Newcastle riskerar nedflyttning. Säsongens rimliga målsättning: Newcastle undviker ännu en nedflyttningsstrid!

:::

(13) SHEFFIELD UNITED. Manager: Chris Wilder. 2019-20: Nia (9). Helt fantastisk säsong av Sheffield United. De flesta såg dem som givna för nedflyttning men Sheffield United slogs om Champions League-platser långt in på våren, med hjälp av en progressiv och innovativ fotboll. Sommaren: Inga stora åthävor precis, men det är heller inte riktigt Sheffield Uniteds eller Chris Wilders stil. Två ytterbacksvärvningar från Derby County i form av Jayden Bogle och Max Lowe som lovar gott, tillsammans med Chelsealånet Ethan Ampadu. Aaron Ramsdale är lagets nya målvakt.

Styrkor och svagheter: Bristen på namnkunninghet i Sheffield Uniteds spelartrupp gör att de lätt underskattas av ungefär samma människor som envisas med att enbart kalla dem för Sheffield. Sanningen är att Sheffield United har både ett försvar och ett mittfält som håller överraskande hög kvalitet. Om det är något område där det känns som att Sheffield United lider lite så är det i avsaknaden av riktigt hög kvalitet i anfallet, där de måste bli mer effektiva i sitt målskytte. Inte för att nuvarande anfallare har gjort det dåligt, men för att de bara räcker till så långt.

Nyckelspelare: John Lundstram, spindeln i nätet på Sheffield Uniteds mittfält förra säsongen och det kommer han vara igen. Genombrottet: Sander Berge, hade kanske en rätt så anonym första säsong med Sheffield United, men kan lyfta både sig själv och laget under andra säsongen. Viktigaste förstärkningen: En-två riktigt bra anfallare eller forwards hade kunnat lyfta Sheffield United en nivå. Säckaracet: Endast om Sheffield United hamnar långt efter nedflyttningsstrecket kan det börja svaja för Wilder. Säsongens rimliga målsättning: Sheffield United undviker nedflyttningsstriden!

:::

(10) SOUTHAMPTON. Manager: Ralph Hasenhüttl. 2019-20: Elva (11). Katastrofal inledning på säsongen för Southampton med 0-9-förlusten mot Leicester som lågpunkt. Alla tog för givet att Hasenhüttls dagar var räknade, men han blev kvar och Southampton reste sig på ett imponerande sätt. Sommaren: Kanske inte någon väldigt aktiv sommar av Southampton så här långt. Framför allt har backlinjen förstärkts med Kyle Walker-Peters och Mohammed Salisu. Försäljningen av Pierre-Emile Hojbjerg till Tottenhan gör Southampton just nu tunna på centralt mittfält.

Styrkor och svagheter: Vad som är trevligt att se med Southampton, och som de i någon mening också verkar ha återfunnit, är lagets höga presspel som många gånger lyckas stressa motståndarna och skapa chanser för laget. Southamptons problem har snarare varit när de mer aktivt själva måste skapa chanser med bollen i eget förvar. Många gånger har då Southamptons saknat kreativiteten centralt att verkligen lyckas med den saken i tillräcklig utsträckning. Försvarslinjen är kompetent utan att därför direkt skrämma någon.

Nyckelspelare: Danny Ings, överraskande bra säsong för Ings som fått något av en andra andning i Southampton. Viktigt att det håller i sig den här säsongen. Genombrottet: Che Adams, länge ansetts som rasande talangfull, kan han börja få rejäl utväxling på detta den här säsongen vore det ett jättelyft för Southampton. Viktigaste förstärkningen: Centralt mittfält ser just nu ut som Southamptons främsta huvudvärk. Säckaracet: Får man inte sparken efter 0-9 så krävs det något extraordinärt för att få sparken. Säsongens rimliga målsättning: Southampton sniffar på europeiska cupplatser!

:::

(4) TOTTENHAM. Manager: José Mourinho. 2019-20: Sexa (6). Floppsäsong av Tottenham, och en säsong under vilken de gjorde sig av med Mauricio Pochettino och ersatte honom med Mourinho. Mourinho lyckades aldrig riktigt lyfta ett förvisso skadedrabbat Tottenham som slutade utanför Champions League för första gången på länge. Sommaren: Klart godkänd sommar så här långt av Tottenham. Värvningen av Hojbjerg fräschar upp mittfältet, och Doherty är en bra förstärkning på högerbacken där Aurier tidigare har blandat och gett.

Styrkor och svagheter: Tottenham har alltjämt en av ligans starkaste spelartrupper, och några av ligans absolut bästa spelare i sitt lag. Frågan är om dessa spelare kommer kunna få samma utväxling med sitt anfallsspel med Mourinho som de fick med Pochettino. Ändå är det backlinjen som märkligt nog känns som Tottenhams skakigaste lagdel där Toby Alderweireld börjar bli till åren och Jan Vertonghen har lämnat klubben. Vänsterbacken känns dessutom en smula skakig, åtminstone utifrån Mourinhos preferenser. Anfall kan vara bästa försvar för Tottenham, men så har Mourinho aldrig i sitt liv tänkt.

Nyckelspelare: Moussa Sissoko, om det ska komma någon riktig energi från Tottenhams mittfält så är det förmodligen från den här spelaren. Genombrottet: Ryan Sessegnon, att slå igenom under Mourinho är kanske inte det lättaste, särskilt inte när man är en offensivt lagd ytterback. Viktigaste förstärkningen: Backlinjen känns som Tottenhams uppenbart svagaste lagdel. Säckaracet: Känns som att Tottenham investerat mycket prestige i anställningen av Mourinho, men Mourinho kan också göra sig omöjlig. Säsongens rimliga målsättning: Tottenham tillbaka till Champions League!

:::

(15) WEST BROM. Manager: Slaven Bilic. 2019-20: FL-tvåa (FL2). Det höll på att ta en ände med förskräckelse men till slut lyckades West Brom ändå hålla undan hotet från Brentford och greja uppflyttning till Premier League. Bilic har varit en rejäl humörhöjare på The Hawthorns med en mer offensiv fotboll. Sommaren: Kanske inga värvningar som får ögonfranserna att krulla sig, viktigast var kanske att göra permanent övergången för Matheus Pereira, lagets viktigaste kreativa spelare förra säsongen. Cedric Kipré är en god förstärkning till ett mittförsvar. Är Branislav Ivanovic på ingång?

Styrkor och svagheter: En av West Broms stora styrkor förra säsongen, vad som i slutänden låg bakom deras uppflyttning, var bredden på deras spelartrupp. West Brom är inte överdrivet känsliga för skador eller alltför beroende av enskilda nyckelspelare. Bilic skapade ett mer offensivt spelande West Brom, som däremot också visade upp en god förmåga att kontrollera och stänga en matchbild. De defensiva utmaningarna kommer så klart bli större i Premier League och det kommer ställas stora krav på unga mittbackar som Semi Ajayi och Cedric Kipré.

Nyckelspelare: Matheus Pereira, väljer West Brom att försöka spela en offensiv fotboll är det desto viktigare att de gör det bra, och Pereira är helt avgörande för att kunna lyckas med det. Genombrottet: Grady Diangana, osäkert om övergången gjorde West Brom gladare än West Ham förbannade, men kan tillföra mycket offensivt. Viktigaste förstärkningen: Centralt mittfält är området där jag känner störst tveksamhet för West Broms chanser. Säckaracet: Bilic sitter rätt tryggt på jobbet, men hamnar ett lag under strecket kan allt hända. Säsongens rimliga målsättning: West Brom kvar i Premier League!

:::

(18) WEST HAM. Manager: David Moyes. 2019-20: Sextonde (16). Svag säsong av West Ham som först såg en trött Manuel Pellegrini få sparken för att sedan se Moyes bli inringd för att rädda West Ham kvar i Premier League för andra gången. Lyckades hålla sig kvar i Premier League på håret. Sommaren: Ett dåligt skämt skulle nog många beskriva det som hittills. Försäljningen av Grady Diangana föll inte i god jord, och försöken att använda de pengarna för att värva James Tarkowski från Burnley föll som väntat för Burnleys döva öron. Moyes känns som the man without a plan, och West Ham utan en clue.

Styrkor och svagheter: West Ham saknar inte tekniskt kompetenta spelare av hög kvalitet, Felipe Anderson, Manuel Lanzini, Andriy Yarmolenko, Declan Rice, Issa Diop med flera är bra exempel på det. Men organisationen av laget har brustit under längre tid, inte minst i defensiven har West Ham framstått som väldigt snurriga. Lagets individuella kvalitet har räddat dem kvar i Premier League men det kommer naturligtvis en punkt när inte det längre visar sig tillräckligt. Klubben lider av ägare och en ledning som inte verkar ha en aning om vad de vill med klubben och hur de ska uppnå det.

Nyckelspelare: Michail Antonio, öste in mål för West Ham i slutet av förra säsongen och räddade dem kvar i Premier League, måste fortsätta leverera. Genombrottet: Jarrod Bowen, strålande för Hull City och bra även för West Ham i våras, kan få sitt riktiga lyft den här säsongen. Viktigaste förstärkningen: När jag tittar på West Hams spelartrupp slår det mig att ytterbackspositionerna känns som lagets uppenbara svaghet. Säckaracet: Moyes anses med rätta vara den manager som ligger främst till att få sparken i Premier League. Säsongens rimliga målsättning: West Ham kvar i Premier League!

:::

(9) WOLVERHAMPTON. Manager: Nuno Espirito Santo. 2019-20: Sjua (7). Wolves fortsatte imponera under sin andra säsong. Adama Traoré och Raul Jimenez utvecklades till en duo i världsklass. Wolves nära Champions League, men sur avslutning som såg Wolves missa europeiskt cupspel helt och hållet två gånger om. Sommaren: Största snackisen är nog rekordsumman som betalades för för all del supertalangen Fabio Silva, som nu kommer ha mycket att leva upp till på den största scenen. Annars är det framför allt värvningar av breddkaraktär Wolves har genomfört.

Styrkor och svagheter: Ett starkt lag i alla lagdelar. Conor Coady och Willy Boly lägger grunden för en stark backlinje. Förlusten av Matt Doherty till Tottenham kan visa sig dyrbar. Centralt mittfält är ren filth som Tim Spiers tycker om att säga, och i anfallet har som sagt Traoré och Jimenez varit ligans mest effektiva anfallsduo. Skulle Wolves kunna bli lika farliga från vänsterkanten också skulle laget få ytterligare en dimension i sitt spel, och verkligen kunna ta det sista klivet upp mot Champions League-platserna. Laget kan vinna på att äntligen få ett lugnare spelschema den här säsongen.

Nyckelspelare: Ruben Neves, har varit motorn bakom Wolves hela utveckling de senaste åren, och detta kommer inte förändras den här säsongen. Genombrottet: Ruben Vinagre, dags för den här liraren att verkligen växa upp nu, och i farten ge Wolves extra kvalitet från vänsterkanten. Viktigaste förstärkningen: Ytterbackspositionerna ser svajiga ut, särskilt med Jonny skadad, och skulle Raul Jimenez bli skadad så ser Wolves plötsligt betydligt tunnare ut framåt. Säckaracet: Mycket svårt att se Nuno Espirito Santo få sparken under säsongen. Säsongens rimliga målsättning: Wolves till Europa League!