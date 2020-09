Så slutar toppstriderna i Football League!

Vi står på startlinjen för en ny säsong. Det har varit en minst sagt udda försäsong, förskjuten på grund av Covid-19, vilket i sin tur även fått följdeffekten att den här säsongen som helhet har blivit förskjuten och ihoptryckt. Exakt vad för betydelse det kommer få för säsongen är omöjligt att säga i nuläget, det enda som går att säga är att det helt säkert kommer få betydelse.

Under veckan har jag previewat Premier League-klubbarna, vilket resulterade i följande tippade tabell: 1) Man City, 2) Liverpool, 3) Chelsea, 4) Tottenham, 5) Arsenal, 6) Man Utd, 7) Everton, 8) Leicester, 9) Wolves, 10) Southampton, 11) Newcastle, 12) Leeds, 13) Sheffield United, 14) Burnley, 15) West Brom, 16) Aston Villa, 17) Crystal Palace, 18) West Ham, 19) Brighton och 20) Fulham.

Kanske har det även blivit dags att säga något om Englands tre andra professionella divisioner, det vill säga Football League. Om det är vanskligt att tippa hela tabellen redan i Premier League så är det meningslöst för att inte säga omöjligt att göra det i någon av Football Leagues tre serier. Dessutom opraktiskt. Men det går så klart ändå att ha en bra aning om vilka lag som kommer vara med och slåss i toppen av respektive serie.

EFL CHAMPIONSHIP

(1) Watford. Vilken spelartrupp Watford har tillgång till. Frågan är om det egentligen har funnits ett bättre lag på pappret i EFL Championship än Watford den här säsongen. Vi vet sedan förut att det inte är någon garanti, men om Vladimir Ivic är lika kompetent som hans tid med Maccabi Tel Aviv antyder så kan detta bli en promenad i parken för Watford den här säsongen. Om inte riskerar det bli ännu ett Stoke.

Vi får ett första test på vad Watford kan göra redan ikväll när EFL Championship tjuvstartar med matchen Watford vs Middlesbrough. Kanske är det orimligt att tro att Watford ska ha hunnit få allt på plats redan, särskilt som de brottas med över tio spelare på skadelistan för närvarande. Det sjuka med Watford är dock att de faktiskt kan sakna tio riktigt bra spelare och fortfarande lyckas se riktigt starka ut på pappret. Ett rätt bra skäl varför Watford är Football Leagues favoriter den här säsongen.

Samtidigt gör Neil Warnock sitt allra bästa för att dra ned förväntningarna på honom själv och på Middlesbrough inför matchen och inför säsongen. Framför allt verkar han missnöjd med att Middlesbrough inte har lyckats värva de spelare han anser att laget behöver. Warnock menar att Middlesbrough nu har en alldeles för tunn spelartrupp, och att detta kan visa sig besvärligt för ett lag som lyckades hålla sig kvar i EFL Championship först sista dagen av förra säsongen.

Vilket kanske känns som något av en överdrift. Middlesbrough underpresterade grovt förra säsongen och hade inte varit i botten av tabellen annars. Middlesbrough anställde Neil Warnock just med tanken att han skulle kunna ta dem upp mot toppen av tabellen igen, och gör han ett bra jobb så är det alls ingen omöjlighet att han också lyckas med den saken.

(2) Brentford. Tillsammans med Leeds seriens bästa lag förra säsongen. Orkar de rycka upp sig igen efter den nesliga förlusten i playoff-finalen? Spelarflykten som befarades har inte riktigt blivit av, Ollie Watkins har ersatts av Ivan Toney. Mest oklart är det kanske om Said Benrahma. Offensivt riskerar Brentford vara något svagare. Ny arena kan bli en issue, framför allt har de inte längre hjälpen de förut hade av ett hetsigt Griffin Park.

(3) Norwich. Risken är alltid att nedflyttade Premier League-lag överskattas. Norwichs spel passar däremot betydligt bättre för Football League än för Premier League, och många av lagets bästa spelare är fortfarande kvar i klubben. Max Aarons, Todd Cantwell, Emi Buendia, Ben Gibson med flera är samtliga spelare som håller mycket hög Football League-kvalitet. Hanterar Norwich nedflyttningen på rätt sätt blir de farliga.

(4) Nottingham Forest. Frågan är så klart hur hjärtekrossen i slutet av förra säsongen påverkar Nottingham Forest. Lyckas de omsätta det i revanschlystnad kan det faktiskt bli en tillgång för dem. Uppenbart förra säsongen dock att Nottingham var ett lag på uppgång, och laget har definitivt kvaliteten i spelartruppen att kunna konkurrera om uppflyttning. Mycket beror på hur Sabri Lamouchi lyckas lyfta laget.

(5) Preston North End. Det finns en potential i Prestons fotboll som inte riktigt har fått fullt utslag ännu. Alex Neil har skapat ett intensivt och hårt pressande fotbollslag som visat en förmåga att kunna göra livet jobbigt för alla motståndare. Lyckas Preston hitta lite större jämnhet än vad de visat upp tidigare säsonger så är det tillräckligt för att kunna ge dem en plats i playoff.

(6) Millwall. Har nosat på playoff de två senaste säsongerna utan att ha lyckats, men den här gången tror jag stunden är kommen. Gary Rowett verkar vara en manager som passar väldigt bra ihop med Millwall, och som även kan ge laget lite mer av den kreativa flair det behöver för att lyfta sig ännu ett steg. Viktigt kommer bli hur effektiv målskytt Troy Parrott kommer visa sig vara för dem.

LEAGUE ONE

(1) Portsmouth. Har fallit i två raka playoffs, något olyckligt får ändå sägas, och det vore inte fel att säga att Portsmouth har spelat ligans bästa fotboll båda dessa år. Viktigt att lyckas få Ronan Curtis att stanna i klubben. Ett aber för Portsmouth är att det finns ett missnöje runt klubben med Kenny Jackett, och får Portsmouth en dålig start kan det leda till ett managerbyte, vilket gör det mindre förutsägbart hur säsongen slutar för Portsmouth.

(2) Sunderland. Givet allt skitsnack runt Sunderland är det lätt att förbise att de under våren faktiskt var det lag som tog flest poäng av alla. Phil Parkinson hade hunnit få bort spelare han ville få bort, och laget började faktiskt sätta sig. Hade det inte varit för Covid-19 hade Sunderland faktiskt kunnat spela i EFL Championship nu. Lyckas Parkinson behålla den trenden, och atmosfären inte förstör för honom, så är Sunderland en av favoriterna.

(3) Peterborough. Spottar och fräser förmodligen fortfarande av ilska över hur förra säsongen avslutades till deras nackdel. Kanske är det något som kan fungera som motivation för Peterborough den här säsongen. Spelmässigt har de goda skäl att vara förbannade, då de var ett av ligans absolut bästa lag när den avbröts. Laget är offensivt bra, men har också blivit av med Ivan Toney, ligans bästa spelare förra säsongen.

(4) Oxford United. Gjorde en strålande säsong senast där de tog sig hela vägen till playoff-final som de något överraskande förlorade mot Wycombe. Atkinson som mittback ersätter den flyktade Dicke, och kan visa sig vara en av seriens mest spektakulära spelare. Matt Taylor är en jättevärvning till anfallet. Karl Robinson är en bra manager på den här nivån, men hans lag brukar också hamna i svackor.

(5) Fleetwood Town. Det skämtas ofta om Joey Barton så klart, men han har verkligen bevisat sig som manager på den här nivån. Fleetwood Town spelar en mycket trevlig och offensiv fotboll och sett enbart till deras offensiva spelare kan detta mycket väl vara ett av ligans bästa lag. Fattigare ser det dock ut i försvaret där två mittbackar har sålts vidare, men lyckas Fleetwood Town ersätta dem kan de hamna högre i tabellen än femma.

(6) Ipswich Town. Lyckades på något mycket märkligt sätt sluta på elfte plats förra säsongen, efter att under större delen av säsongen ha legat i toppen av tabellen. Ändå har Ipswich en av seriens bästa spelartrupper, och de enda frågetecknen runt dem gäller å ena sidan om Paul Lambert har rätt attityd och ambition som manager, och å andra sidan om atmosfären runt laget kommer hjälpa eller stjälpa.

LEAGUE TWO

(1) Salford City. Vaclav Hladky var skotska ligans kanske bästa målvakt för något år sedan, Jason Lowe, Jordan Turnbull, Tom Clarke, Darron Gibson, Bruno Andrade, James Wilson, Ian Henderson. Listan kan göras lång. Salford City har League Twos överlägset starkaste spelartrupp och skulle helt säkert stå starka även i League One. Graham Alexander är en manager som knappast skäms på den här nivån heller.

(2) Cheltenham Town. Hade ett märkligt sammanbrott i förra säsongens playoff då de först vann borta men sedan förlorade grovt hemma mot Northampton. En prestation som inte var representativ för deras säsong då de var seriens bästa lag defensivt. Utöver det är Alfie May en pålitlig målskytt för Cheltenham, och Micky Duff en av seriens managers med allra bäst renommé.

(3) Exeter City. Var väldigt nära uppflyttning redan förra säsongen då de förlorade ännu en playoff-final i League Two, den här gången stort mot Northampton Town. Matt Taylor har etablerat sig som en av de yngsta och mest intressanta tränarna på den här nivån. Exeter spelar en pragmatisk och funktionell fotboll, och stabiliteten i laget är en av de främsta anledningarna att se dem som en av säsongens förhandsfavoriter.

(4) Port Vale. Ett lag som byggts upp säsong för säsong och är en av de smartast drivna klubbarna i League Two. Försvaret har varit Port Vales stora styrka den senaste tiden och på den grunden kommer de kunna bli mycket framgångsrika. Kreativiteten i laget står framför allt mittfältaren David Worrall för. Hamnade precis utanför playoff förra säsongen men tar minst ett kliv framåt den här säsongen.

(5) Forest Green Rovers. En av seriens finansiellt starkaste klubbar, backade av den visionäre ägaren Dale Vince, och det märks i Forest Green Rovers spelartrupp som rimligtvis måste ses som en av seriens bredaste och starkaste. Över en lång säsong med ett tajt spelschema kan den faktorn visa sig avgörande. Mark Cooper som manager har mixtrat lite väl mycket med uttagningar och spelsystem vilket gjort laget något ojämnt.

(6) Bolton Wanderers. Verkar vara den stora favoriten hos spelbolagen, vilket mest känns som ett tecken på intellektuell slöhet. Ian Evatt är ny manager efter förra säsongens succé med Barrow AFC, men han har ett stort jobb att vända en klubb som befunnit sig i ett mer eller mindre permanent krisläge i minst två år. Lyckas Evatt stabilisera Bolton bara så mycket att de tar en playoff-plats är detta en imponerande bedrift.

:::

TRANSFERKOLLEN

Vitinha, Porto till Wolves, lån. Ännu en ung portugisisk forward från Porto värvas alltså till Wolves, om än den här gången på lån. Det vill säga man känner sig inte riktigt lika säkra på den här spelaren som man gör på Fabio Silva. Intressant att se att Wolves breddar truppen så mycket offensivt, men svårt att se att Vitinha ska göra Wolves bättre den här säsongen. Godkänd – (++)

Kenny Tete, Lyon till Fulham. ”I heard of Fulhams interest and I was bowled over” sade den landslagsmeriterade holländske högerbacken i ett uttalande som är minst trovärdigt att ha formulerats av spelaren själv som jag sett på mycket länge. På pappret en klart intressant förstärkning av högerbacksplatsen i Fulham, även om Tete känns mer offensivt lagd än vad jag fått intryck av att Scott Parker föredrar. Väl godkänd – (+++)

Michy Batshuayi, Chelsea till Crystal Palace, lån. Gillar spelaren, och eftersom Crystal Palace uppenbart behöver en kapabel målskytt så gillar jag också värvningen. Batshuayi är en av dessa spelare jag har blivit förbryllad över att han aldrig riktigt fått chansen i Chelsea. Nu är det som det är med den saken, Batshuayis färdigheter ger Crystal Palace en helt annan offensiv edge och kan hålla dem kvar i Premier League. Med beröm godkänd – (++++)