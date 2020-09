Vilka kan sätta stopp för Man City i Ligacupen?

Man City har onekligen haft ett mycket framgångsrikt årtionde, men ingenstans har de varit riktigt lika framgångsrika som i Ligacupen. De har vunnit fem av de senaste sju upplagorna av Ligacupen, och de har nu vunnit tre Ligacuptitlar i rad, vilket betyder att om de vinner Ligacupen även den här säsongen så tangerar de Liverpools rekord från början av 1980-talet med fyra vinster i rad. Om Man City vinner Ligacupen den här säsongen tangerar de även Liverpools rekord med åtta Ligacupvinster totalt.

Ligacupen har alltså i någon mening blivit Man Citys cup under de senaste tre åren, vad som fått dem att verkligen sticka ut. Förmodligen beror detta på en kombination av två olika men besläktade faktorer. För det första att Man City har den överlägset bredaste spelartruppen med hög kvalitet även bland sina bänkspelare. Även när Man City snurrar på spelare så ställer de alltså upp ett formidabelt bra lag. För det andra Pep Guardiolas höga krav där prioriteten verkligen är att vinna alla titlar laget spelar om.

Där finns emellertid också en tredje faktor. Nämligen att andra klubbar inte alls visar upp samma prioritering. Liverpool har exempelvis mer eller mindre struntat i det inhemska cupspelet under Jürgen Klopp. Arsenal, Tottenham, Chelsea med flera tankar inte Ligacupen men känns heller inte överdrivet engagerade. Ännu värre är det kanske i så fall med klubbar som Leicester, Wolves, Newcastle, Everton med flera, klubbar som känns som att de skulle ha en fullt realistisk vinstchans, men som ofta slänger bort chansen.

Självfallet är inte detta Man Citys problem, ännu mindre deras fel. Tvärtom är det något som ska hållas till Man Citys och Pep Guardiolas stora heder att de verkligen tar sig an Ligacupen på fullt allvar, som en cuptitel som ska vinnas. Stora klubbar försöker utan undantag vinna alla titlar. Alla klubbar, framför allt de som gör anspråk på att vara så kallade storklubbar, borde följa Man Citys exempel i detta avseende. Att vinna titlar är svårt nog i den moderna fotbollen utan att slänga bort en av titelchanserna.

Kanske är Man Citys förutsättningar att vinna Ligacupen till och med bättre just den här säsongen än någon annan av de tre tidigare säsongerna. Just den här säsongen då spelschemat är det tajtaste någonsin i den engelska fotbollen så ökar incitamenten för klubbarna att vila spelare i Ligacupen i motsvarande utsträckning. Kvaliteten och bredden i Man Citys spelartrupp borde alltså rimligtvis kunna få större genomslag denna säsong än någon säsong förut.

Andra omgången av Ligacupen spelas den här veckan, och inleds redan ikväll med 16 matcher samt ytterligare nio matcher under onsdagen och torsdagen. Nytt med den här omgången är att Premier League-klubbarna ger sig in i leken, även om detta inte inkluderar klubbarna som deltar i europeiskt cupspel, det vill säga Liverpool, Man City, Man Utd, Chelsea, Leicester, Tottenham och Arsenal. Men övriga 13 klubbar från Premier League har en Ligacupmatch under veckan, till deras säkert stora nöje.

Övriga sex klubbar som spelar i Europa måste rimligtvis höra till dem som borde kunna stoppa Man City från att vinna sin fjärde raka Ligacuptitel den här säsongen. Men vilka övriga klubbar borde rimligtvis kunna sälla sig till den skaran?

Newcastle? Det är riktigt länge sedan nu som Newcastle faktiskt vann en titel, men tänk vilken strålande succé det vore för Steve Bruce att bli den förste i modern tid att faktiskt vinna en stor titel med Newcastle. Något snabbare sätt att göra sig själv till en darling hos Newcastles supportrar existerar nog inte. En säsong när Newcastle rimligtvis borde kunna hoppas på att undvika nedflyttningsstriden, även om att utmana om europeiska cupplatser nog är att hoppas på för mycket, borde det kunna satsas rejält på Ligacupen.

Leeds? Jag är fullt medveten om att detta verkligen riskerar vara att hoppa på hypetåget med Leeds lite väl mycket. Men Leeds har definitivt fotbollen i sig att kunna lyckas med detta, och givet att även de borde kunna hålla sig borta från nedflyttningsstriden samtidigt som en Premier League-säsong ändå är kortare än en säsong i Football League så är det kanske ändå en god möjlighet. Något som kan få Leeds supportrar att fortsätta fira. Även om Marcelo Bielsa hittills inte överdrivit sina försök i Ligacupen.

Everton? Kanske har inte Everton riktigt bredden i sin spelartrupp att kunna lyckas med detta, men tittar vi på deras ungefär ordinarie startelva så råder det knappast någon tvekan om att Everton sitter på kvaliteten att kunna vinna Ligacupen. Utan att gå så långt som att prata om att vinna Ligacupen så borde en rejäl cup run också kunna vara något som signalerar Evertons ankomst som en klubb i toppen av engelsk fotboll. Den typen av cup runs har varit märkligt frånvarande för en klubb av Evertons storlek och kaliber.

Wolves? Den här säsongen har inte Wolves något Europa League-spel att brottas med, vilket borde vara en lättnad för dem som ger dem större möjlighet att fokusera på de båda inhemska cuperna. Första säsongen i Premier League, när Wolves inte heller då hade europeiskt cupspel på schemat, så var de bara en meltdown under matchens sista tio minuter från att ta sig till FA-cupfinal. Wolves supportrar törstar efter en riktigt stor framgång, en titel. Ligacupen kan mycket väl visa sig vara den.

Andra klubbar? Jodå naturligtvis, allt kan så klart hända i engelskt cupspel. Men om vi ändå ska tillämpa ett rimligt sannolikhetskriterium så är det ändå så att om någon ska sätta stopp för Man City i Ligacupen den här säsongen så är det rimligtvis någon av dessa tio klubbar. Sedan går det så klart att fråga sig om man med att sätta stopp för Man City menar att faktiskt vinna Ligacupen eller bara (”bara”) att slå ut Man City ur Ligacupen. Menar vi det senare så ökar naturligtvis antalet klubbar mycket snabbt.

Kvällens matcher i Ligacupen: Gillingham vs Coventry City, Middlesbrough vs Barnsley, Millwall vs Cheltenham Town, Reading vs Luton Town, Derby County vs Preston North End, Bradford vs Lincoln City, Fleetwood Town vs Port Vale, Newport County vs Cambridge, Oxford vs Watford, Newcastle vs Blackburn Rovers, West Ham vs Charlton, Bournemouth vs Crystal Palace, Burton Albion vs Aston Villa, Leyton Orient vs Plymouth Argyle, Morecambe vs Oldham, Rochdale vs Sheffield Wednesday.

Lyckades de inte avskaffa Ligacupen den här säsongen så lyckas de väl förhoppningsvis aldrig. Nog för att det blev några tillfälliga (?) eftergifter till säsongens speciella omständigheter, såsom exempelvis att semifinalen spelas som ett enkelmöte.