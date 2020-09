Viktigt men väntat att Arsenal förlänger med Aubameyang!

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, som ju uttrycket säger. Vilket nog måste höra till det mest dumdrygt feltänkta jag någonsin har hört när det gäller den där typen av gammalsvenska folksanningar. Naturligtvis kan man vänta för länge. Världen är full av exempel där något bra kom för sent för att göra någon nytta. Även om man får något gott kan ändå tiden man väntat kännas bortkastad helt i onödan.

Arsenal fick vänta länge på att Pierre-Emerick Aubameyang skulle skriva på sitt nya kontrakt med klubben. Nu var det knappast något problem att de fick vänta länge, då han ju redan tillhörde klubben, utan det var väl i så fall bara den osäkerhet som ändå fanns så länge han inte skrivit på nytt kontrakt. Återstår då frågan om det faktiskt var något gott som Arsenal väntade på med detta?

Onekligen!

Arsenal har onekligen vissa minst sagt dåliga erfarenheter på senare år med att förlänga kontrakt med sina storstjärnor. Kontraktsförlängningen med Mesut Özil i januari 2018, som ett svar på försäljningen av Alexis Sanchez, måste nog räknas som ett av 2010-talets dummaste beslut i engelsk fotboll, ett beslut Arsenal fortfarande betalar för i både bildlig och bokstavlig bemärkelse.

Av lätt insedda skäl har ju en hel del försökt dra den parallellen även vad gäller den här kontraktsförlängningen med Aubameyang. Att skälen är lätt insedda gör dem däremot inte mycket klokare. Aubameyang är inte Özil. Aubameyang är inte en spelare som lyser upp någon gång då och då när det passar, som oftast försvinner ur matchbilden när han behövs som mest, och vars hjärta och hjärna inte verkar vara med i leken.

Tvärtom är Pierre-Emerick Aubameyang en spelare som alltid går att räkna med för Arsenal, som alltid är redo att göra jobbet för Arsenal, som uttryckligen verkar vara en spridare av glatt humör, och en faktisk ledargestalt för Arsenal. Tveklöst var Aubameyang Arsenals bästa och viktigaste spelare förra säsongen, inte minst i matcherna på Wembley som gav Arsenal FA-cuptiteln.

Uppenbart är att Arsenal har sett Pierre-Emerick Aubameyang som en nyckelspelare för sitt projekt de kommande åren med Mikel Arteta. Uppenbart är även varför Arsenal ser saken på det sättet. Det går knappast att klandra det tänket. Även om Aubameyang börjar bli till åren kommen har han ändå kvaliteten att prestera bra för Arsenal, och han har ännu inte börjat uppvisa tecken om att tappa benen eller dylikt.

Tydligt har även varit att detta har varit en prioriterad fråga för Arsenal den här sommaren, att förlänga kontraktet med Aubameyang. Redan inför FA-cupfinalen pratades det ju om att en vinst där skulle kunna övertyga Aubameyang att stanna kvar i Arsenal. Sedan hände just ingenting, innan samma tugg upprepades någon månad senare inför Community Shield.

Idén att Aubameyang skulle låta sig övertygas att bli kvar i Arsenal av vinna vare sig FA-cupen eller Community Shield är naturligtvis en smula befängd. Andra faktorer avgör hans beslut i det avseendet. Det faktum att kontraktsförlängningen drog ut så pass länge i tiden visar framför allt att det aldrig var någon självklarhet för Aubameynag själv att faktiskt stanna i Arsenal. Kort sagt att han kollade marknaden först.

Men marknaden verkar inte ha gett några tillfredsställande svar. Det var helt enkelt helt fel sommar, där Covid-19 har gjort det ekonomiska läget tungt för alla klubbar, att tänka sig att någon storklubb skulle betala så stora summor i transfersumma och i lön för en anfallare som även om han alltjämt är bra ändå har med marginal passerat 30-strecket redan. Bättre alternativ än Arsenal uppenbarade sig alltså aldrig för Aubameyang.

Befinner man sig som spelare väl i den situationen misstänker jag att det klokaste är att göra det bästa av den. Alltså beskriver man det som att man aldrig letade efter några andra alternativ, fastän man klart och tydligt ägnade lång tid åt att invänta alternativ, utan tvärtom tackade nej till flera andra klubbar för att få stanna kvar i Arsenal, och så omger man sig med två andra Arsenaltröjor med numret 14 och säger sig vilja bli klubblegend.

Det där är skicklig PR så klart, vilket vi ju kan se på reaktionerna hos några även på den här bloggens kommentarsfält, men heller inte mer än PR. Personligen kan jag kanske tycka att det är en riskabel jämförelse med Ian Wright och Thierry Henry som Pierre-Emerick Aubameyang ger sig in på där, eftersom det är en jämförelse som nog alltid kommer riskera utfalla till hans nackdel, om han inte tar Arsenal till ligatiteln.

Men förmodligen är det kanske också lite så som Arsenal ändå har lyckats sälja in sig till Aubameyang och dennes team av rådgivare. Arsenal har ett nytt spännande projekt på gång! Stanna kvar hos Arsenal istället så blir du en av klubbens stora legender genom åren! Kryddat med ett rejält lönepaket, som om knappt ett år när Mesut Özil lämnar Arsenal kommer göra honom till klubbens bäst betalde spelare.

Visst var det viktigt för Arsenal att detta lyckades, men det var också väldigt väntat, precis som vi sagt under längre tid. Arsenal var aldrig intresserade av att sälja Aubameyang och omständigheterna gjorde det aldrig troligt att någon annan klubb faktiskt skulle kunna eller riktigt vilja köpa honom. Nyhetsvärdet i att Arsenal har förlängt kontraktet med Aubameyang kan alltså ifrågasättas.

Men värdet för Arsenal kan inte ifrågasättas, oavsett om vi pratar värdet på fotbollsplanen eller spelarens ekonomiska värde.

:::

Kvällens matcher i Ligacupen: West Brom vs Harrogate Town, Ipswich Town vs Fulham, Bristol City vs Northampton Town, Leeds vs Hull City, Southampton vs Brentford, Everton vs Salford City.

Southamptons match mot Brentford är väl den som känns mest spännande på pappret, om vi inte räknar in det slags regionala halvderbyt mellan Leeds och Hull City, men själv ser jag nog mest av allt fram emot Evertons match mot Salford City. Tror den kan bli riktigt spännande.

:::

TRANSFERKOLLEN

Branislav Ivanovic, Zenit till West Brom. Vi har sett rätt många av den här typen av värvningar genom åren. Den något mindre klubben i Premier League som köper en spelare som var riktigt bra i Premier League för ett antal år sedan. Det blir sällan särskilt lyckat. Blir det bra den här gången för West Brom? Måste säga att jag verkligen tvekar på den saken. Godkänd – (++)