Gareth Bale kan rädda Tottenhams säsong!

Ända sedan Gareth Bale lämnade Tottenham och Premier League för Real Madrid har det ju pratats på olika sätt om att Bale någon gång skulle återvända. Om inte till Tottenham så åtminstone till Premier League. Det är ju så maskinen fungerar. Framför allt har det ju pratats om två klubbar i detta sammanhang, Man Utd och Tottenham, och föga förvånande är det just dessa båda klubbar som nu också verkar aktuella.

Gareth Bale måste nog rimligtvis räknas som den mest framgångsrika brittiska exporten någonsin. Fyra Champions League-titlar med Real Madrid borde garantera den saken, och han har dessutom varit väldigt avgörande för att Real Madrid faktiskt skulle vinna i alla fall två av dem. Lägg därtill två La Liga-titlar samt kanske några cuptitlar jag vare sig kommer ihåg eller bryr mig om.

Ändå har Bale lyckats bli paria i Real Madrids och deras supportrars ögon. Märkligt kan tyckas, men något som tog sin början egentligen så fort Zinedine Zidane tog över som manager, då det snabbt blev tydligt att Bale aldrig riktigt var hans favoritspelare. Zidane har nog sina skäl för att tycka så, det är svårt att bedöma utifrån hur goda dessa skäl är, men det har knappast haft med Bales kvalitet som spelare att göra.

Real Madrid vill i vilket fall som helst verkligen bli av med Gareth Bale, så mycket står ju klart. Man Utd verkar däremot inte villiga att låna Bale, men kan tänka sig en permanent övergång men är däremot ovilliga att matcha Bales £600,000 i veckan. Något verkar de med andra ord ha lärt sig. Tottenham verkar däremot intresserade även av ett lån, inte minst då Real Madrid i så fall täcker en del av Bales lön.

Effekten är att Tottenham nu framstår som den mest troliga adressen för Bale den här säsongen. Och det är ju lätt att se nostalgivärdet i den värvningen. Det var ju med Tottenham som Bale slog igenom som världsspelare, det var med Tottenham Bale verkligen gjorde sig ett namn. Det vore en vacker dröm för Tottenhams supportrar men kanske även för Bale själv. En klubb och en spelare som lite hänger samman.

Nu är det kanske också lite njuggt att reducera Tottenhams värvning av Gareth Bale till att endast vara en fråga om nostalgi. Bale är alltjämt en världsspelare. Om Gareth Bale fortfarande är ”Gareth Bale”, så att säga, så får Tottenham en väldigt bra spelare till laget, en spelare som verkligen kan göra en skillnad som det så fint heter. Men visst är det med tanke på Bales status de senaste åren en chansning och en risk med värvningen.

Vilka är i så fall riskerna? En uppenbar risk är att Bales kropp helt enkelt inte håller för påfrestningen, att han blivit alltför skadebenägen. En annan risk är självfallet att skallen helt enkelt inte håller. Det vill säga att han tappat den riktiga glöden och hungern för fotbollen under åren i Zidanes frysbox. Det faktum att han självmant stannat kvar i denna frysbox istället för att flytta är onekligen något som pekar åt det hållet.

Förvisso är detta något som i så fall mer talar för en flytt till just Tottenham än till Man Utd. Man Utd för honom vore bara ännu en storklubb och kanske ännu en riktigt stor pay-day. Tottenham kan faktiskt vara något mer för Gareth Bale. Tottenham kan faktiskt vara klubben dit han kommer hem och hittar sig själv igen. Tottenham kan vara klubben där han återfinner glädjen med fotbollen.

I någon mening kanske en värvning av Gareth Bale även kan hjälpa Tottenham att hitta sig själva igen. En världsstjärna lämnade klubben för sju år sedan, och en världsstjärna är det också som kommer tillbaka till klubben. För Tottenham, som varit upp på de höga höjderna men börjat glida lite lätt bakåt, vore det onekligen en riktig profilvärvning, en värvning som visar att de är en klubb som definitivt är att räkna med.

På något sätt verkar det där ha blivit mycket viktigare för Tottenham det senaste året än vad det upplevdes förut. TV-produktionen med Amazon är onekligen ett sätt att försöka höja klubbens globala profil. Anställningen av José Mourinho motiverades i mycket hög utsträckning med dennes globala profil och det sågs av Tottenham som en seger att kunna anställa honom. Tänket kring att värva Gareth Bale kan nog vara detsamma.

Varför det har blivit på det där viset går nog bara att spekulera i. En förklaring kan som sagt vara att Tottenham inte riktigt längre befinner sig på den topp som de under några år befann sig på med Mauricio Pochettino, balsam för självkänslan således. Det kan även handla om ett behov av att öka klubbens kommersiella intäkter, kanske på grund av den nya arenans kostnader, liksom intäktsbortfallet på grund av Covid-19 med mera.

En annan aspekt som nog inte ska glömmas bort är att en värvning av Gareth Bale mycket väl kan komma att rädda den här säsongen för Tottenham. Vi ser redan tydliga tecken på José Mourinhos destruktiva missnöje, och vi har sett flera exempel på det i flera andra klubbar förut där det bara varit en prolog för kaos, misär och att han får sparken efter cirka halva säsongen.

Att värva Gareth Bale, om så bara på lån för den här säsongen, vilket möjligen kan visa sig vara en fördel om riskerna som finns med den spelaren visar sig bli verklighet, borde nog lindra detta missnöje rätt rejält. Mourinho har då fått sin storvärvning, sin världsspelare och kan knappast klaga över att klubben inte stöttat honom. Atmosfären i och runt Tottenham kan då bli betydligt ljusare och mer konstruktiv.

Kostnaden för äventyret kan så klart ifrågasättas. Gareth Bale spelar så klart inte för någon liten lön, men det är för all del sannolikt att Real Madrid kommer få fortsätta betala en del av den lönen. En värre kostnad vore kanske i så fall att en spelare som Dele Alli riskerar kastas åt sidan. Å andra sidan känns det sedan en tid tillbaka, även innan Mourinho, som om Alli har hamnat i någon slags komfortzon.

Vill man leta problem går det så klart att se en fullt möjlig egokonflikt mellan Tottenhams i så fall två stora spelare – Gareth Bale och Harry Kane. Kane blev ju Tottenhams next big thing kort tid efter att Bale lämnat klubben, och han saknar definitivt inte ett rätt stort ego själv. Kane gillar att vara Tottenhams big swinging dick. Hur påverkas den dynamiken av att Bale plötsligt kommer tillbaka?

Man kan för all del också tänka sig att detta är något som José Mourinho faktiskt strävar efter. Om han får in Gareth Bale i klubben, och Bale i någon mening är på hans sida, så begränsar det i sin tur Harry Kanes inflytande i klubben. Om all sol strålar på en enda fixstjärna i klubben är det lätt hänt att det räcker med att Kane hade tyckt att det var dags för Mourinho att försvinna så hade det kunnat betyda slutet för Mourinho.

Att Mourinho alltså i någon mening även ser på Bale som en slags försäkring är därför inte alls omöjligt. Sedan ska det självfallet bli väldigt intressant att följa den uppenbara positiva möjligheten, det vill säga Harry Kane och Gareth Bale på samma fotbollsplan spelandes för samma lag. Det vore naturligtvis fånigt att enbart beskriva det i termer av egon som kolliderar. Det är två väldigt bra spelare, som kan vara väldigt bra ihop.

Om det vore sommarens bästa värvning går onekligen att diskutera. Mindre diskutabelt borde vara att Gareth Bale till Tottenham vore sommarens största värvning. Liksom att det för Tottenhams supportrar garanterat kommer ses som sommarens finaste värvning. En värvning som har alla typer av värden för Tottenham; nostalgiska, kommersiella, sportsliga och politiska.

Men Gareth Bale till Tottenham är kanske som mest speciellt i meningen att det mycket väl kan rädda Tottenhams säsong!

:::

Kvällens matcher i Ligacupen: Burnley vs Sheffield United, Wolves vs Stoke, Brighton vs Portsmouth.

Dags för de tre sista matcherna av Ligacupens andra omgång. Tre rätt roliga matcher, med Brighton och Portsmouth i ett slags sydkustderby. Tredje omgången är redan lottad där nu bland andra följande matcher är klara: Lincoln City vs Liverpool, Luton Town vs Man Utd, Leyton Orient vs Tottenham, Man City vs Bournemouth, Leicester vs Arsenal m fl.

Tredje omgången spelas nästa vecka. Fjärde omgången spelas veckan därpå, men lottas redan ikväll efter matcherna.

:::

TRANSFERKOLLEN

Emiliano Martinez, Arsenal till Aston Villa. Sant är att Aston Villa verkligen behöver en bra målvakt, och sant är att Martinez var riktigt bra för Arsenal mot slutet av förra säsongen, även om det aldrig var en särskilt verklighetsförankrad beskrivning att han skulle vara bättre än Bernd Leno och före honom i hierarkin. Med Martinez har Aston Villa fått en riktigt bra målvakt. Med beröm godkänd – (++++)